Drogenszene Leopoldplatz: 33-Jähriger zerschneidet Mann das Gesicht

Das Opfer erlitt Schnittverletzungen im Gesicht, am Hals und am Arm. Der Täter wurde bei Karstadt festgenommen.

Am Leopoldplatz in Wedding ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag an einem Treffpunkt der Drogenszene. Laut Zeugen wurde der 39-jährige Mann gegen 13.30 Uhr von einem 33-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Er erlitt dadurch Schnittverletzungen an der linken Gesichtshälfte, am Hals und am Arm.

Nach einer medizinischen Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der Mann ins Virchow-Krankenhaus eingeliefert.

Der Messerstecher flüchtete zu Fuß in Richtung Müllerstraße und konnte dort im Karstadt-Kaufhaus von Polizisten festgenommen werden. Er kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in Polizeigewahrsam und wurde anschließend dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt. Was der Auslöser für den Angriff war, ist unklar. Ebenso stand am Mittwoch noch nicht fest, ob der Täter einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden soll.