Vor der Samariterkirche in Friedrichshain hat sich kurz vor 19 Uhr eine kleine Gruppe Menschen versammelt, einige von ihnen sitzen auf den Stufen vor dem Kircheneingang, andere unterhalten sich auf dem Gehweg. Der Mittwochabend ist klar und sonnig. Immer wieder kommen neue Menschen dazu, sie werden freudig begrüßt, es werden Hände geschüttelt. Als um 19 Uhr die Glocke läutet, gehen etwa 30 Personen gemeinsam in die Kirche, um ihre Wohnung zu retten.

Gekommen sind Politiker der Linken, Grünen und SPD, Vertreter von Genossenschaften sowie Mieter der Rigaer Straße 95/96 und der Liebigstraße 14. Die Häuser sollen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, berichten die Mieter. Anfang des Jahres seien plötzlich Handwerker im Haus gewesen. „Wir werden jetzt ihr Treppenhaus schön machen“, habe einer von ihnen gesagt. Ab dem Zeitpunkt ahnten die Mieter: Die Wohnungen in ihrem Haus sollen verkauft werden. Fünf Wohnungen seien jetzt schon nicht bewohnt.

Damit geht es den Mietern der Rigaer Straße 95/96 und der Liebigstraße 14 so wie vielen Mietern aus Friedrichshain, die in den vergangenen Jahren aus ihren Kiezen verdrängt wurden. Viele Mietwohnungen wurden hier in Wohneigentum umgewandelt. Dabei liegen die Häuser, um die es geht, in einem „sozialen Erhaltungsgebiet“, oft auch Milieuschutzgebiet genannt. Gespräche wie der Runde Tisch am Mittwoch sollen ein erster Schritt sein, um den Verlust weiterer Mietwohnungen zu verhindern.

Am Mittwoch ist es kühl im Raum, die Teilnehmer der Runde sitzen auf Kirchenbänken und Stühlen eng beieinander. Wenn ein Anwohner oder ein Genossenschaftsmitglied spricht, gibt es gemurmelte Zustimmung und Kopfnicken. Es gibt aber auch Anwohner, die merklich frustriert sind, mehr als einmal wird es laut, verschiedene Teilnehmer reden durcheinander. „Was können wir tun, damit uns jemand zuhört?“, fragt eine Anwohnerin. Durch die Moderation des Wohnraum-Aktivisten Andreas Krüger halten sich solche Momente kurz.

Wie viele Häuser in Friedrichshain standen auch diese nach dem Mauerfall zunächst leer und wurden ab 1990 besetzt, bis für die Bewohner Mietverträge ausgehandelt wurden. Im Jahr 2011 landete die Liebigstraße 14 in den Schlagzeilen, als das Haus geräumt wurde. Mehrere Polizisten wurden bei der Räumung verletzt und es gab Dutzende Verhaftungen. Seit etwa zehn Jahren sollen die drei Häuser in der Rigaer Straße und der Liebigstraße dem Hamburger Immobilienkonzern Hansereal gehören. Weil der neue Besitzer die Immobilien verkaufen will, haben nun auch die neuen Bewohner Angst, verdrängt zu werden.

Verdrängung durch Umwandlung in Eigentumswohnungen

In Erhaltungsgebieten wie dem Samariterviertel, in dem die Rigaer Straße und die Liebigstraße liegen, gelten besondere Gesetze. Viele Sanierungsmaßnahmen müssen vom Bezirksamt genehmigt werden, um Mietsteigerungen durch Luxussanierungen zu verhindern. Außerdem sollen Mieter bei einer Umwandlung von Miet- zu Eigentumswohnungen beim Kauf bevorzugt werden.

Allerdings ist die Gegend erst seit 2021 ein Milieuschutzgebiet, die Häuser in der Rigaer Straße/Liebigstraße wurden bereits 2017 und 2018 in potenzielle Eigentumswohnungen umgewandelt. Damals konnten Eigentümer Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln, wenn sie erklärten, in den folgenden sieben Jahren nur an Mieter verkaufen zu wollen. Laut der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gehen fast „alle genehmigten Umwandlungen in den sozialen Erhaltungsgebieten“ der letzten Jahre auf diese Regelung zurück, es seien „kaum Umwandlungen verhindert“ worden. Im Jahr 2021 wurde das Gesetz deshalb verschärft.

Das größte Problem mit dieser Regelung fasst eine Mieterin zusammen: „Wir können uns das nicht leisten, die Wohnungen zu erwerben.“ Viele Mieter leben schon seit Jahren in ihren Wohnungen und bezahlen vergleichsweise wenig Miete. Sie sind besorgt, dass die Wohnungen schließlich doch verkauft werden und dann Eigenbedarf angemeldet wird. Von „Verdrängung“ ist am Mittwoch die Rede.

Die Anwohner der Rigaer Straße 95/96 und der Liebigstraße 14 möchten, dass ihre Häuser von einer landeseigenen Baugesellschaft oder einer Genossenschaft gekauft werden. Dies sei jedoch nicht einfach, sagen Vertreter mehrerer Genossenschaften am Mittwoch. Die Genossenschaften in Berlin seien finanziell, aber auch in der Verwaltung völlig ausgelastet. „Wir haben eine sozialliberale Krise“, sagt Thomas Bestgen, der an diesem Abend scherzhaft als „Pate des Ankaufs notleidender Häuser“ vorgestellt wird. Der Geschäftsführer der UTB Unternehmensgruppe, die laut Website „zeitgemäße Wohnungen und nachhaltige Stadtquartiere“ entwickelt, engagiert sich in mehreren Wohnungsgenossenschaften.

Auch ein Mitglied der Genossenschaft Ostseeplatz bestätigt: „Wir schaffen es nicht, alle Häuser zu kaufen.“ Es gebe zu viele Häuser mit ähnlichen Problemen, zu viele unterschiedliche und komplexe rechtliche Fälle zu bearbeiten. Nur in ausgewählten Fällen sei ein Kauf noch möglich. Trotzdem wollen die anwesenden Genossenschaften etwas tun und bieten den Bewohnern der Rigaer- und Liebigstraße Beratung und Handlungspläne an.

Mittel der Politiker sind begrenzt

Die Politiker, die an diesem Abend anwesend sind, wollen helfen, doch ihre Mittel sind begrenzt, vor allem liegt das auch am Eigentümer. Katrin Schmidberger (Die Grünen), Sprecherin für Wohnen und Mieten in Friedrichshain-Kreuzberg, spricht von einem Telefonat, das der Bezirk mit dem Eigentümer geführt habe und das „konfrontativ“ verlaufen sei. Das Land Berlin solle dem Eigentümer ein Kaufangebot machen, dann könne verhandelt werden. Referentin Sevim Aydin (SPD) berichtet, der Senat habe versucht, Kontakt aufzunehmen, aber der Eigentümer „rühre sich aktuell nicht“. Der stellvertretende Bürgermeister des Bezirks, Oliver Nöll (Linke), möchte den Leerstand der fünf Wohnungen prüfen lassen. Das könne durchaus „Druck auf die handelnden Personen“ ausüben, eine Lösung sei es aber nicht.

Von Thomas Bestgen gibt es an diesem Abend auch Zuspruch. Er möchte den Anwohnern Mut machen. Die Mieter sollten nicht darauf warten, von der Politik gerettet zu werden, sagt er. Der „große weiße Ritter“ werde nicht kommen. Stattdessen sollen die Bewohner laut bleiben, eng zusammenarbeiten, Eigenkapital sammeln, darüber nachdenken, das Haus selbst zu kaufen. Dafür gebe es unter Umständen auch öffentliche Förderung. „Es ist überhaupt nicht aussichtslos“, sagt Bestgen am Mittwoch zu den Mietern.

Kurz vor 21 Uhr ist das Gespräch vorbei. Allen Beteiligten ist klar: Der Runde Tisch am Mittwoch ist nur der Beginn einer Auseinandersetzung, die vermutlich noch mehrere Jahre dauern wird. Die Mieter wollen weiterhin laut sein, zum Beispiel am 17. September. An dem Tag wollen die Mieter zusammen mit anderen betroffenen Hausgemeinschaften für ihre Häuser protestieren.



Der Eigentümer reagierte bis Redaktionsschluss nicht auf eine Anfrage der Berliner Zeitung.