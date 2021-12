Berlin - „Die drehn voll am Rad“ – „Du bist ja außer Rand und Band“ – „Wenn eena varrickt wird, wird er zuerst in Kopp varrickt“ – „Bei dir piept’s wohl?“ All das sind Aussprüche von Berlinern zu Leuten, die es übertreiben. Ich kannte vor langer Zeit mal eine Kollegin, die „Schwungrad-Elli“ genannt wurde, weil sie allem noch mehr Drive gab, als nötig war: der Begeisterung, der Sorge, der Aufregung.