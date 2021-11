Berlin - In der SPD wächst der Druck, den Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungen großer Immobilienunternehmen umzusetzen. Am Wochenende sprachen sich die Kreisdelegiertenversammlungen der SPD in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg in ähnlich lautenden Beschlüssen dafür aus, dass die von SPD, Grünen und Linken geplante Expertenkommission die gesetzliche Grundlage für eine Vergesellschaftung erarbeitet, wie Ex-Juso-Chefin Franziska Drohsel mitteilte.