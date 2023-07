Blumen-Doping: Wann werden Düngestäbchen verboten?

Doping ist bei Blumen legal. Niemand kümmert sich bisher darum, ob deren üppige Blütenpracht Natur ist oder künstlich erzwungen herbeigeführt wird. Das ist mein Glück. Seit Jahrzehnten dope ich legal die Geranien auf dem Balkon bis hin zu Höchstleistungen. In diesem Sommer lege ich noch ein drauf – mit Düngestäbchen. Aber das große Bangen wartet schon.



Neidisch hatte ich bei vielen Freunden selbst auf Nord-Balkonen üppigeres Wachstum als auf dem meinen bemerkt. Auf die Frage, wie sie das hinbekommen, antworteten die Leute stets – Düngestäbchen!

Nähe durch wöchentliches Düngen

Bisher bevorzugte ich flüssigen Dünger. Im Drang, den Geranien meine Fürsorge pünktlich alle sieben Tage zu beweisen, rührte ich wöchentlich den nährstoffreichen Trank an. Die Vorstellung, meiner Zuneigung mit Langzeitdünger nur alle drei bis vier Monate Ausdruck zu geben, schreckte mich. Würde uns nicht gemeinsame Nähe verloren gehen?

Bis zu diesem Sommer, in dem ich Zuversicht und Vertrauen in das Werk der Düngemittelindustrie entwickelte. Las ich doch sehr nachvollziehbar in einem dpa-Text, wie Düngestäbchen funktionieren. Dort erklärt Reiner Höpken, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Einzelhandelsgärtner (BVE), „Langzeitdünger ist ein Mineraldünger, der mit einer Kunststoffhaut ummantelt ist. Diese Haut hat mikroskopisch feine Löcher, über die der Dünger über die Zeit austritt.“

Je nach Wetterlage reagieren die intelligenten Düngestäbchen selbstständig. „Ist es warm und die Erde feucht, dehnen sich die Spalten der Kunststoffhaut aus und es fließt mehr Dünger“, führt Höpken aus. „Ist es kalt, dann schließen sich die Poren und es fließt weniger Dünger.“



Dieses systematische Geschehen und die Blütenpracht der anderen überzeugte mich. Ab jetzt gieße ich nicht mehr, sondern schiebe. Die Stäbchen neben die Pflanzen. Dringend nötig hatten sie es, schließlich waren sie während meines einwöchigen Urlaubs nicht gegossen worden. Alle frischen Triebe waren verwelkt.

Das ist jetzt drei Wochen her. Seitdem beobachte ich das Entstehen neuer Blätter. Mit der Lupe luge ich tief in die Verzweigungen der Stängel hinein. Da ganz unten ganz winzig entdeckte ich vor einigen Tagen entzückt auch die ersten klitzekleinen Blütenstände. Es wird.

Ausbeutung Unschuldiger: die Blumen des Bösen

Während der Zeit der Vorfreude reflektiere ich das Geschehen. Beim Düngen handelt es sich um erzwungene, manipulierte Ausbeutung Unschuldiger. Es sind die Blumen des Bösen.



Ist das moralisch verwerflich? In den gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten spielt Pflanzendoping mit Dünger keine Rolle. Noch nicht! Wenn das mit dem Gendern erledigt ist, wird man sich der Ausbeutung der Blumen durch Düngestäbchen widmen. Mir bangt davor. Bis zum Verbot des Düngers aber dünge ich, was die Stäbchen hergeben.