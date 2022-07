Helga Tetsch geht das Wasser aus. Das möchte sie an diesem Tag Ende Juni unbedingt erzählen. Und ausgerechnet heute regnet es. Doch es kommt ja nicht alle Tage vor, dass hier in Proschim, diesem vom Tagebau gezeichneten Ort in der südbrandenburgischen Lausitz, so viele Politiker aus Berlin zu Besuch sind. Und jetzt sitzen sie alle da, die Abgeordneten von Grünen, SPD, Linke, CDU und FDP, an langen Tischen bei Kaffee und Schorle, im Saal des Proschimer Kulturhauses, an dessen Fenstern weiße Spitzengardinen hängen.

„Ich möchte Ihnen mal eins sagen“, ruft Frau Tetsch, eine ältere Dame von 77 Jahren mit krummem Rücken und kurzem grauen Haar. Viele der Einwohner von Proschim hätten große Gärten mit Obst und Gemüse, die gegossen werden müssten, erklärt sie. Aber man komme mit dem Gießen gar nicht hinterher. So ausgetrocknet sei die Landschaft vom Braunkohletagebau und vom Klimawandel. Dabei fange sie, Frau Tetsch, ja schon das Regenwasser auf, wenn denn mal welches falle, und speichere es in einem 4000-Liter-Milchfass. „Aber alle meine Vorräte sind verbraucht, und wenn ich wegen euch meinen Garten vertrocknen lassen soll, dann dürft ihr in Berlin auch nicht mehr gießen.“

Es ist einer der eindrücklichsten Momente dieses Tages für die Berliner Abgeordneten. Das werden sie später immer wieder sagen. Vielleicht weil der Ausruf von Frau Tetsch so nachvollziehbar alles auf den Punkt bringt: In der Lausitz, einer der trockensten Regionen Europas, schwindet das Wasser. So stark, dass die Leute hier angefangen haben, jeden Tropfen zu sparen. Und auch für Berlin ist der Brandenburger Wassermangel ein immer größeres Problem. Denn durch die Lausitz fließt die wichtigste Trinkwasserquelle der Hauptstadt: die Spree.

Die Berliner Abgeordneten, das sind an diesem Tag hauptsächlich die umweltpolitischen Sprecher der Fraktionen. Zusammen mit ihren Mitarbeitern, ein paar weiteren Interessierten und einer kleinen Gruppe von Journalisten hatten sie sich am Morgen um 9.00 Uhr auf den Weg gemacht, in einem großen Bus, in die 130 Kilometer entfernte Lausitz. Um mal zu schauen, was so vor der Haustür los sei, wie es der Grünen-Politiker Benedikt Lux schon Tage zuvor am Telefon formuliert hatte.

Benajmin Pritzkuleit Der Sedlitzer See ist der größte der 30 Lausitzer Seen, die durch die Rekultivierung des Tagebaus entstanden sind.

Was vor der Berliner „Haustür“ so los ist: Jahrzehnte des Braunkohleabbaus haben die Umwelt und speziell den Wasserhaushalt nachhaltig beschädigt. Damit die schweren Bagger in den Gruben eines Tagebaus sicher stehen können, muss noch einige Erdschichten tiefer alles von Grundwasser befreit sein. Deswegen pumpt man hier großflächig ab – jede Stunde, jeden Tag, seit etlichen Jahren.

Das hat zwei Effekte. Zum einen wird aus der umliegenden Natur alles Wasser abgesaugt. Zum anderen wird es hauptsächlich in die Spree geleitet, was über Jahrzehnte zu einem Wasserüberschuss in Berlin geführt hat. Damit wird mit dem vorgezogenen Kohleausstieg 2038 Schluss sein. Allmählich wird man sich dann wieder an einen natürlichen Zustand heranbewegen. Berlin, so erklären Wasserexperten, ist eigentlich eine Wassermangel-Region. Durch den Kohleabbau habe man jahrzehntelang im Überfluss gelebt.

Mit dem Klimawandel, der zuletzt immer öfter trockene und zu warme Jahre gebracht hat, verschärft sich der Mangel noch weiter. In manchen Teilen Brandenburgs sind in diesem Jahr 40 Prozent weniger Niederschläge gefallen als eigentlich üblich. Vereinfacht könnte man sagen: In der Lausitz wird unten das Wasser abgepumpt, während oben nichts mehr nachkommt.

Der kleine Ort Proschim ist davon besonders betroffen. Nur einen Kilometer entfernt liegt der riesige aktive Tagebau Welzow Süd. 17 Dörfer wurden für ihn in der Vergangenheit bereits abgebaggert. Proschim entging diesem Schicksal nur knapp. Trotzdem hat man hier mit den Folgen zu kämpfen. Helga Tetsch, die seit 50 Jahren in Proschim lebt, sagt, mittlerweile liege der Grundwasserspiegel 100 Meter tief. „Unsere Bäume haben keine Chance, es ist sagenhaft trocken.“ Und der Sommer habe gerade erst begonnen.

Tagebauseen ziehen durch Verdunstung Wasser aus der Landschaft

Grund genug für den Besuch der Berliner Abgeordneten. Doch ist das mehr als eine Art Klassenfahrt, eine Safari ins ausgetrocknete Hinterland? Kann die Berliner Politik an den Problemen in der Lausitz etwas ändern – und will sie das auch?

Kurz nachdem Helga Tetsch im Kulturhaus von Proschim ihren Sorgen Ausdruck verliehen und darauf keine Antwort erhalten hat, strömen alle raus auf die Straße. Benedikt Lux (Grüne), der die Tour organisiert hat, fragt bei den Einwohnern und den Mitgliedern von Umweltorganisationen, die gekommen sind, nach, was man als Berliner denn tun könne. Mit seiner Basecap, dem blauen Poloshirt und dem Drehtabak in der Gesäßtasche sieht er dabei mehr aus wie ein etwas zu alt geratener Student als wie jemand, der sich einen Namen als Innenpolitiker in Berlin gemacht hat.

Das große Problem, das derzeit anstehe, sagen ihm die Bürger von Proschim, sei die geplante Flutung des Tagebaus. Für die LEAG, die tschechische Betreiberfirma, sei es am günstigsten, die Gruben einfach mit Wasser volllaufen zu lassen. Dadurch würde ein fast 2000 Quadratmeter großer See entstehen. In der Vergangenheit ist auf diese Weise aus alten DDR-Tagebauten bereits die Lausitzer Seenlandschaft entstanden. Aber erstens fehle heute dafür das Wasser und zweitens entstünde auf diese Weise eine weitere riesige Verdunstungsfläche, die noch mehr Wasser aus der Landschaft ziehen würde.

Benjamin Pritzkuleit Eine Reinigungsanlage, die in Sachsen die Spree von Eisen befreit, das durch den Tagebau angeschwemmt wird.

Es geht dann zum nächsten Termin, einem kurzen Foto-Stopp beim Tagebau Welzow. Der umweltpolitische Sprecher der CDU, Danny Freymark, der dem Reporter gegenüber gerade noch erklärt hat, seine „Lieblingsthemen“ seien Umwelt und Bürgerbeteiligung, sagt auf die Frage, was er von der Veranstaltung bisher mitnehme: „95 Prozent der Themen hier gehen uns ja eigentlich nichts an.“ Und außerdem sei ihm das Ganze auch „zu grünlastig“. Das werde er aber noch mit Bene besprechen.

Bene, also Benedikt Lux, ist dabei einer der wenigen an diesem Tag, die ernsthaft Interesse an den Berichten der Lausitzer zeigen. Zuvor hatte er noch am Telefon gesagt, ihm gehe es vor allem darum, dass seine Kolleginnen aus der Koalition, also Katalin Gennburg von der Linken und Nina Lerch von der SPD, für das Thema sensibilisiert würden. Es gehe darum, überparteilich zu denken, denn das Wasserproblem bekomme man nur gemeinsam angepackt.

Die Linken-Politikerin aber fällt an diesem Tag vor allem durch ihr buntes Outfit, die riesige Sonnenbrille, Kreolen-Ohrringe und etwas schräge Fragen auf. Noch bei der Veranstaltung gerade eben hatte sie die vom Tagebau betroffenen Einwohner Proschims gefragt, wie sie über den Bau der Tesla Gigafactory in Grünheide denken würden. Grünheide liegt 130 Kilometer entfernt. Niemand antwortete ihr. Dafür pocht Gennburg beim Aussichtspunkt Welzow auf ein Gruppenfoto vor den dunkelbraunen Kohlehügeln.

Der nächste Termin. Eine Möglichkeit, um der drohenden Wasserknappheit zu begegnen, sind Speicherbecken. Ein solches befindet sich im sächsischen Lohsa. Der Sanierungsbereichsleiter der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau- und Verwaltungsgesellschaft (LMBV), die die stillgelegten Flächen des Braunkohlebergbaus saniert, hält hier einen noch komplizierteren Vortrag, als seine Berufsbezeichnung ohnehin schon vermuten ließe. Er spricht von Lamellen, von Steuerungssystemen und von Sanierungsmaßnahmen. Kaum einer der Zuhörer kann ihm folgen.

Benjamin Pritzkzuleit Im Speicherbecken Lohsa II lagern 97 Millionen Kubikmeter Wasser.

Hinter ihm liegt das Speicherbecken mit 97 Millionen Kubikmetern Wasser. Die große Hoffnung für Berlin. Über das Becken könnte bei Niedrigwasser die Versorgung der Hauptstadt gesichert werden. Doch noch ist es nur im Probebetrieb und außerdem selbst von der Trockenheit betroffen. Während der Mann von der LMBV spricht, unterhalten sich eine Brandenburger Grüne und die SPD-Umweltpolitikerin Nina Lerch.

Die Grüne: „Wenn ich mir das hier alles so ansehe, da wird mir mit jedem Tag flauer. Wir steuern auf einen drastischen Mangel zu, das muss man sich mal vorstellen.“

„Und wann?“, fragt Lerch.

„Im Grunde geht es jetzt los“, antwortet die Grüne.

Sie sei als DDR-Bürgerin ja schon einiges gewöhnt

Benedikt Lux sagt, der heutige Tag sei als eine bewusste Überforderung der Kollegen gedacht. „Die Lausitzer Probleme sind auch Berliner Probleme.“ Nach diesem Tag habe man mehr Fragen als Antworten. Unterdessen hat sich die Linken-Politikerin in den Bus gesetzt und tippt allein auf ihrem Handy. Es fällt auf, dass kaum einer der Beteiligten etwas von dem mitschreibt, was ihnen hier an großen Problemen gezeigt wird. Kaum einer, bis auf ein paar Grüne, fragt bei den Leuten nach, was getan werden könnte. Im Bus zurück ist die Stimmung gelöst. Es wird gescherzt, über Hertha philosophiert, die nächsten Projekte werden besprochen.

Ein Anruf bei Helga Tetsch aus Proschim. Wie haben Sie den Besuch der Berliner Politik empfunden? „Für uns war das überflüssig“, sagt Tetsch. Man werde Wasser sparen, das sei allen klar, und als DDR-Bürger sei man das ja schon gewohnt. Und man wisse ja, dass die Hauptstadt versorgt werden müsse. „Die Politiker sitzen in ihrer Blase. Ich glaube nicht, dass die Veranstaltung etwas daran geändert hat.“