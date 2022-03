Nachdem Eric Quidenus-Wahlforss vor drei Jahren die von ihm mitgegründete Musikplattform Soundcloud verließ, war es lange Zeit still um den heute 42-jährigen Musiker und Programmierer. Erst im Herbst 2020 war der gebürtige Schwede wieder aufgetaucht. Damals hatte er zusammen mit Soundcloud-Co-Gründer Alexander Ljung und Christian Springub bereits einige Monate in einem Berliner Co-Working-Space an seinem neuen Projekt geschraubt.