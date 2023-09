E-Scooter in Berlin: Zwei Drittel aller Mietzweiräder sind falsch geparkt

An sechs Tagen sind die Aktivisten über 25 Kilometer Gehweg abgelaufen, um E-Scooter und andere elektrische Miet-Zweiräder zu zählen. Am Freitag präsentierte Roland Stimpel, Sprecher des Fachverbands Fußverkehr Deutschland (FUSS), das Ergebnis der Fleißarbeit. Bei ihren Spaziergängen hätten die Ehrenamtlichen 634 geparkte Zweiräder festgestellt, sagte er. Davon waren 422 Fahrzeuge so platziert, dass sie Menschen behinderten oder gar gefährdeten – ein Anteil von zwei Drittel. Stimpel forderte den Senat auf, den E-Scooter-Vermietern Bolt, Lime, Tier und Voi von 2024 an keine neuen Genehmigungen auszustellen. „Berlin braucht eine E-Scooter-Pause“, forderte Stimpel.

Für die Untersuchung Ende August kehrten die Fußgänger-Lobbyisten in die drei jeweils einen halben Quadratmeter großen Gebiete zurück, die sie schon im vergangenen Jahr erforscht hatten. In Mitte besuchten sie das östliche Stadtzentrum rund um die Straße Unter den Linden. In Schöneberg liefen sie das Karree im Umkreis der Haupt- und Potsdamer Straße ab. Außerhalb des Rings stand Alt-Tempelhof auf der Liste. Mithilfe der Gehcheck-App von FUSS zählten sie abgestellte Mietzweiräder: E-Scooter, Mietfahrräder, E-Mopeds. Und sie stellten fest, ob die Regeln eingehalten wurden.

Im Warehouse von Voi: Im Süden von Berlin hat das Sharing-Unternehmen seinen Reparaturstützpunkt. Dort sind viele Nationalitäten vertreten, zum Beispiel Deutschland, Indien, Afghanistan, Syrien, Ghana und Kenia. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Im Vergleich zu 2022 hat sich die Gesamtzahl der abgestellten Fahrzeuge und der Anteil der störenden fast nicht verändert“, bilanzierte Roland Stimpel am Freitag. „Allerdings haben sich die Gewichte deutlich verschoben: Im Schöneberger Untersuchungsgebiet hat sich die Zahl der Störungen verdoppelt, in Tempelhof ging sie leicht und in Mitte spürbar zurück.“ Lagen oder standen in der City Ost im vergangenen Jahr zwei Drittel aller Mietzweiräder im Weg, jetzt waren es ungefähr die Hälfte.

Die spürbarste Entlastung habe es also dort gegeben, wo Abstellbereiche eingerichtet worden waren. Am Brandenburger Tor, Unter den Linden und an anderen touristischen Hotspots gibt es feste Parkzonen, die jeweils bis zu 70 Mietzweiräder fassen. Einige wurden vom Bezirksamt Mitte eingerichtet. Es gibt aber auch immer mehr Jelbi-Stationen, an denen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auch andere Sharing-Fahrzeuge gesammelt anbietet. „Von 2019 bis 2023 hat die BVG-Tochter Jelbi berlinweit 140 solcher Bereiche geschaffen, Mitte 2024 sollen es 230 sein“, berichtete Stimpel.

Alle 59 Meter ein störend abgestelltes Mietzweirad

Für ihn und seine Mitstreiter, zu denen der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverband (ABSV) gehört, gehören Parkstationen dieser Art zur Lösung des Problems. Es sollten viel mehr solcher Zonen eingerichtet werden, am Fahrbahnrand, aber nicht auf Gehwegen oder Plätzen. Parkverbotszonen stellen sicher, dass im Umkreis der Abstellbereiche keine Mietvorgänge beendet werden können – so die Theorie. „Doch das System ist noch lückenhaft“, kritisierte Roland Stimpel. Nicht selten ließen sich die Vermieter zu lange Zeit, um die Parkverbotsbereiche in ihre Apps einzuarbeiten.

Trotz der positiven Entwicklung in Mitte seien falsch und störend abgestellte Mietzweiräder weiterhin eine große Gefahr, betonte Stimpel. Die 422 Mietzweiräder seien aufgefallen, weil die Straßenverkehrsordnung und die vom Senat erteilten Sondernutzungsgenehmigungen missachtet worden waren. Zudem hätten sie in vielen Fällen so gestanden, dass sie stark Sehbehinderten und Blinden in die Quere kommen konnten – etwa an Häuserwänden, an denen sich diese Menschen per Stock orientieren. „Im Durchschnitt trafen wir alle 59 Meter ein störend abgestelltes Fahrzeug an“, sagte Stimpel. Als Branchenführerin bei störend abgestellten E-Scootern habe sich Voi hervorgetan, bei Fahrrädern war es die Firma Nextbike, die zu Tier gehört.

Selbst wenn man die Anforderungen weniger streng formuliert und die zusätzlichen Gefährdungen für Blinde und Sehbehinderte nicht besonders berücksichtigt, betrug der Abstand immer noch lediglich 72 Meter, so die FUSS-Untersuchung. Deshalb bekräftigte die Fußverkehrslobby ihre Forderung an den Senat, gegen die „chronischen Regelbrecher“ in der Sharing-Branche vorzugehen.

Sparkpark sorgt für zentimetergenaues Parken

Am 31. Dezember 2023 enden die Sondernutzungsgenehmigungen für die Berliner E-Scooter Vermieter Bolt, Lime, Tier und Voi, rief Stimpel in Erinnerung. „Weil die Unternehmen millionenfach und in voller Absicht gegen ihre Pflichten verstoßen haben, darf der Senat ihnen keine neuen Genehmigungen erteilen.“ Bis neue Anbieter gefunden und weitere Abstellzonen gebaut worden sind, sollte sich Berlin eine „E-Scooter-Pause“ gönnen – so wie San Francisco, Madrid und Kopenhagen, sagte Stimpel.

Zur Präsentation der Untersuchung am Freitag hatte der FUSS-Sprecher Vertreter der Firma Sparkpark aus Oslo mitgebracht. Das Unternehmen hat eine Technik entwickelt, mit deren Hilfe das Abstellchaos angegangen werden kann. Sie stellt sicher, dass die Grenzen von Abstellbereichen nicht auch nur um einen Zentimeter verletzt werden und dass nur so viel Fahrzeuge geparkt werden, wie Platz ist. Weil das derzeit verwendete GPS ungenau sei, arbeitet das System mit Bluetooth, sagte Gründer Igor Pancevski. Große Investitionen seien nicht nötig: „E-Scooter verfügen bereits über Bluetooth-Technik.“ Als Hardware sei nur eine Antenne pro Abstellbereich erforderlich. 2024 sollen Piloteinsätze der neuen Technik in Madrid und Prag beginnen, kündigte Pancevski an.

„An vielen Orten in Berlin ist es nicht möglich, Mietvorgänge zu beenden und E-Scooter abzustellen“, bestätigte Nils Butterweck von Voi. Trotzdem komme es in einigen Fällen noch vor, dass Fahrzeuge in solchen Parkverbotszonen hinterlassen werden. „Aber meist handelt es sich um Bereiche am Rande solcher Bereiche, was technische Gründe haben kann“, so Butterweck. In Straßenschluchten könne es zu Abweichungen kommen.

Doch im Großen und Ganzen habe sich der in Berlin verfolgte Ansatz bewährt. „Wir stellen fest, dass das Konzept, Mikromobilität in Gegenden mit hoher Nachfrage in festgelegten Abstellbereichen zu konzentrieren, funktioniert“, bilanzierte der Voi-Manager gegenüber der Berliner Zeitung. „Am Brandenburger Tor und anderswo in Mitte könnten diese Bereiche sogar noch deutlich größer sein.“

Sharing-Unternehmen Voi zieht positive Bilanz

Das Unternehmen wisse um die Vorgabe, Ballungen von E-Scootern zu vermeiden, sagte Nils Butterweck. Nicht selten regelten sich die Dinge ohne viel Zutun. „Der Bahnhof Spandau ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein gutes Angebot entsteht, ohne dass wir oft eingreifen müssen. Dort hält sich der Verkehr vom und zum Bahnhof in etwa die Waage, sodass es immer einen Ausgleich gibt“, berichtete er.

Nils Butterweck (l.) ist als City Success Manager bei Voi für die Verbindungen zum Senat und zur BVG zuständig. Selim Choueiri ist Flottenmanager für Berlin. Markus Wächter/Berliner Zeitung

In anderen Bereichen der Stadt, zum Beispiel in der Berliner Innenstadt, müsse Voi dagegen hin und wieder eingreifen. Butterweck: „Dort kommt es vor, dass zeitweise an manchen Orten zu viele Fahrzeuge stehen und anderswo wiederum zu wenige. Eine Preisermäßigung könnte ein Anreiz sein, E-Scooter von bestimmten Punkten wegzubewegen. Ein solches Incentive soll es auch in Berlin geben.“

Hunter (Jäger) und Ranger: So heißen die Mitarbeiter, die sich um abgestellte E-Scooter kümmern. Sie sollen unter anderem dafür sorgen, dass die Regeln und Senatsvorgaben eingehalten werden, die Batterien geladen sind und nirgendwo zu viele oder zu wenige E-Tretroller stehen. Rund 50 angestellte Beschäftigte hat Voi in Berlin, hinzu kommen Menschen, die freiberuflich für das Unternehmen tätig sind.

Stadträtin will weitere Abstellbereiche und Parkverbotszonen schaffen

Für einen radikalen Wechsel, wie ihn FUSS fordert, gebe es keinen Anlass, hieß es in der Sharing-Branche. „Aus unserer Sicht können wir sagen, dass die Verfahren, die wir mit dem Land vereinbart haben, funktionieren“, fasste Nils Butterweck zusammen. „Problemen wird schnell abgeholfen, und es kommt viel seltener als früher vor, dass E-Scooter an dafür nicht zugelassenen Orten abgestellt werden.“

Almut Neumann, die für die Straßen zuständige Stadträtin in Mitte, kündigte die Schaffung weiterer Abstellbereiche und Parkverbotszonen an. „Wir hoffen, dass wir das Gebiet bis Ende des Jahres bis zum Potsdamer Platz und zum Alexanderplatz erweitern können“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag. Das Parkchaos am Hauptbahnhof soll im November entschärft werden – ebenfalls durch die Einrichtung von Abstellzonen. Neumann rief den Senat dazu auf, für die Finanzierung solcher Verbesserungen zu sorgen.



Falsch abgestellte Mietzweiräder regten viele Bewohner von Mitte auf, sagte die Bezirkspolitikerin. „Es gibt keine Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung, in der das nicht Thema ist.“