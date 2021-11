Berlin- Stephan Erler kann Tegel-Fans, die dem vor mehr als einem Jahr stillgelegten Berliner Flughafen hinterhertrauen, offenbar nicht verstehen. „Natürlich gab es in den vergangenen Wochen längere Wartezeiten am BER“, sagte der Deutschlandchef der britischen Fluggesellschaft Easyjet am Dienstag. An der „einen oder anderen Stelle“ sei es im Betrieb des neuen Flughafens zu Beeinträchtigungen gekommen. „Doch was das Gesamterlebnis anbelangt, stellt der BER eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu Terminal C in Tegel oder zum Flughafen Schönefeld dar.“ Auch Fluggäste aus dem Ausland nähmen dies wahr, so Erler. „Unser Fluggäste sind zufrieden mit dem Reiseerlebnis am BER.“

Stephan Erler präsentierte am Dienstag aktuelle Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2021, das im September zu Ende gegangen ist. Darunter auch einige Daten zum neuen Berliner Hauptstadtflughafen, der Ende Oktober ein Jahr alt wurde. Was die Zahl der Passagiere und der Destinationen anbelangt, sei Easyjet weiterhin die größte Airline in Berlin. Rund 70 Ziele werden direkt angeflogen, so Erler. Die Easyjet-Maschinen am BER waren während der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres im Schnitt zu 83 Prozent ausgelastet. Dieser Wert lag über dem Auslastungsgrad in ganz Deutschland (78 Prozent), der wiederum den Durchschnitt für das gesamte Netz der Airline (72,5 Prozent) deutlich überstieg.

Easyjet-Chef: „Es war ein sehr schwieriges Geschäftsjahr für uns“

„Es war ein sehr schwieriges Geschäftsjahr für uns“, sagte der Easyjet-Manager. Es war das erste, das vollständig in die Corona-Pandemie fiel. Es gab immer wieder neue Reisebeschränkungen, die von den Fluggesellschaften innerhalb weniger Tage umgesetzt werden mussten. „Trotzdem fiel unser Verlust geringer aus als im Geschäftsjahr 2020“, so Erler. Statt 1,273 Milliarden britischen Pfund waren es 1,036 Milliarden.

Umstrukturierungsmaßnahmen hätten dazu beigetragen, dass sich der Verlust in Grenzen hielt. So fand eine „radikale Umverteilung unserer Flugzeuge auf die ertragsstärkeren Basen“ statt, wie Easyjet mitteilte. Nicht gewinnbringende Strecken wurden eingestellt. Wenn dagegen die Nachfrage zu bestimmten Zielen wie die Kanarischen Inseln sprunghaft anstieg, wurden zusätzliche Flugzeuge eingesetzt. Trotzdem sank die Zahl der Passagiere von 55,1 Millionen auf 28,2 Millionen. Der Sommer war dennoch relativ gut: Der Umsatz pro Sitzplatz lag mit 56,53 Pfund über dem Vorjahreswert (50,04 Pfund).

Wie geht es weiter? „Die Vorbuchungszahlen geben für 2022 Anlass zur Hoffnung“, sagte Stephan Erler. „Die Deutschen wollen weiterhin verreisen.“ Doch diese Erkenntnisse wurden gewonnen, bevor die neue Coronavirus-Variante Omikron Schrecken verbreitete. So viel steht fest: Die Luftfahrtbranche bleibt im Blindflug.