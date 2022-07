Es ist wie ein Kurzurlaub. Eine Gelegenheit, für ein paar Momente dem sorgenvollen Alltag zu entfliehen. Die Tee-und Wärmestube Neukölln des Diakoniewerks Simeon hat die Bedürftigen an diesem heißen Sommertag zu einer Barkassenfahrt auf der Spree eingeladen. Bei den meisten Gästen liegt der letzte Ausflug lange zurück – und bei vielen die letzte warme Mahlzeit.

Sie genießen nicht nur den Ausblick auf ihre Stadt, diesmal aus einer anderen Perspektive, sondern auch das Schnitzel mit Preiselbeeren und gerösteten Kartoffelspalten. Eine Schiffstour oder einen Restaurantbesuch können sie sich von ihrem Hartz-IV-Einkommen sonst kaum leisten.

„Es ist wie ein Festmahl. Dazu noch die Kulisse. Einfach herrlich“, schwärmt Irene Schneider*, während sie langsam ein Stück von ihrem Schnitzel auf die Gabel spießt. Ausflüge hat sie in den vergangenen zehn Jahren nicht gemacht, zu kostspielig, sagt sie. Vor 35 Jahren war sie zuletzt im Urlaub. Früher, da ist sie häufig gereist. „Ich war in Spanien, im ehemaligen Jugoslawien, in der Schweiz und den Niederlanden.“ Damals hatte sie noch ihr eigenes Einkommen. „Zwar nicht viel, aber so viel, dass es gut zum Leben gereicht hat“, erzählt sie. Irene Schneider hat damals als Altenpflegerin gearbeitet.

Heute, zehn Jahre vor der Rente, lebt sie von Hartz IV. Sie habe mehrere Bandscheibenvorfälle gehabt und auch die Kniegelenke seien kaputt, berichtet sie. „Ich habe 25 Jahre lang Patienten aus dem Bett gehoben. Irgendwann macht das der Rücken nicht mehr mit.“ Nun kämpft sie darum, eine Erwerbsunfähigkeitsrente bewilligt zu bekommen. Ihr Gutachter sei der Meinung, dass sie noch acht Stunden am Tag leichte Tätigkeiten erledigen könne, erklärt Schneider. „Doch ich kann weder lange sitzen noch stehen und muss mich immer zwischendurch hinlegen. Wer stellt mich denn in diesem Zustand noch ein?“, fragt sie. Früher habe sie Menschen gepflegt, heute sei sie selbst ein Pflegefall und froh, dass ihr das Amt wenigstens ihre Einraumwohnung zahle.

Neben ihr sitzt Isolde Wegner*. Sie hat ebenfalls als Altenpflegerin gearbeitet, ist jetzt in Altersrente. Von dieser Rente allein kann sie nicht leben, sie muss zusätzlich mit Hartz IV aufstocken. „Selbst das reicht nicht aus. Besonders bei den steigenden Preisen gerade“, sagt sie.

Isolde Wegner besucht mehrmals in der Woche die Tee- und Wärmestube in Neukölln, um eine warme Suppe zu essen – und um ihr Leid zu teilen. „Es ist schön, wenn man sich mit anderen Menschen austauschen kann, denen es ähnlich geht. Gerade jetzt in der Krise. Wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt“, sagt sie.

„Die Politiker haben uns vergessen“

Die meisten Besucher haben sich bei den heißen Temperaturen unter Deck in die klimatisierten Räume verzogen. Auch hier tauschen sich die Bedürftigen aus. Obwohl sie die zweieinhalbstündige Fahrt von der Schloßbrücke in Charlottenburg nach Mitte über den Westhafen und wieder zurück doch eigentlich genießen sollen, können sie ihre Sorgen nicht ganz vergessen.

„Die Politiker haben uns vergessen. Sie müssen endlich eingreifen, damit wir in diesem Land nicht verhungern“, sagt ein älterer Herr mit grauem Vollbart. Er isst schon die zweite Portion Schnitzel. Er spare an den Mahlzeiten, esse nur einmal am Tag. Zuletzt gestern Mittag. Warmen Milchreis mit Kirschen hat er sich zubereitet. „Das ist günstig und macht mich auch satt, wenn ich besonders viel davon esse“, sagt er. Eine Portion hat er noch für morgen in seinem Kühlschrank.

Es ist nicht die erste Spreefahrt für Bedürftige. Seit 2017 organisiert das Diakoniewerk Simeon die Ausflüge für mittellose Menschen. In den vergangenen beiden Jahren sind die Touren allerdings wegen der Pandemie ausgefallen.

„Wir machen die Fahrten, damit die Besucher der Tee-und Wärmestube mal aus ihren Wohnungen rauskommen. Sie können sich solche Ausflüge in ihrem Alltag gar nicht leisten“, sagt Thomas de Vachroi, Armutsbeauftragter des Diakoniewerks Simeon und des Kirchenkreises Neukölln.

Gerd Engelsmann Schnitzel mit Preiselbeeren und Kartoffelhälften gab es für jeden Gast an Bord.

Um ihnen den Ausflug zu ermöglichen, haben mehrere Berliner Sponsoren geholfen. Zu ihnen gehört die Concordia-Loge in Grunewald. Sie hat in vergangenen Jahren auch das weihnachtliche Gänseessen und winterfeste Kleidung für die Bedürftigen bezahlt. Und außerdem den Flutopfern im Ahrtal 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

„Uns geht es gut, und deshalb können wir von dem, was wir haben, auch etwas abgeben“, sagt Wolfgang Grünberg, Altmeister bei der Loge. Er wünscht sich, dass die Politiker mehr Verantwortung übernehmen. „Sie haben bislang nur geredet und nichts durchgesetzt. Sie haben das Ohr leider nicht im Volk“, sagt er. Die Lage hierzulande sei dramatisch. Und das mache ihn wütend: Den richtig Armen werde gerade jetzt die Existenzgrundlage genommen.

Gerd Engelsmann Weil sie sich keine Ausflüge leisten können, lud das Diakoniewerk Simeon Menschen zu einer Spreefahrt ein.

54 Schnitzel und 54 Eisbecher später sind die Mägen erst einmal gefüllt. „Ich habe so etwas Gutes lange nicht mehr gegessen“, sagt Isolde Wegner. Sie bestellt sich gleich noch einen Cappuccino hinterher. Die ehemalige Altenpflegerin ist vor Kurzem von Neukölln in eine preiswertere Wohnung nach Hellersdorf umgezogen. In die Tee-und Wärmestube nach Neukölln kommt sie trotzdem regelmäßig. Sie kenne sich in ihrem neuen Bezirk noch nicht so aus. „Man darf niemals aufgeben und muss das Beste aus allem machen“, findet sie. Trotzdem sei sie oft traurig darüber, dass sie sich immer weniger leisten könne.

Wenn sie einkaufen gehe, müsse sie im Supermarkt neuerdings auch die Preise bei Joghurtbechern genau vergleichen. „Ich weiß nicht, ob ich eines Tages vielleicht hungern muss. Rücklagen konnte ich von meiner kleinen Rente nicht bilden“, sagt sie.

Ihren Ausflug hat sie trotzdem genossen. Als die Barkasse gegen 15.30 Uhr wieder an der Schloßbrücke in Charlottenburg festmacht, geht Isolde Wegner mit einem Lächeln von Bord. Die kurze Flucht aus dem Alltag ist gelungen.

* Namen geändert