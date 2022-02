Koffer, bis 70 kg, Berlin – mit diesen Stichworten soll Seyed Yousuf H. im Internet nach einem großen Reisegepäck gesucht haben. Das muss Anfang Juli des vergangenen Jahres gewesen sein. Ein paar Tage, nachdem er und sein jüngerer Bruder Sayed Mahdi H. ihrer Schwester und deren beiden Kindern Nila* und Esmat* im Wohnheim in Lichtenberg ein scheinbar harmloses Spiel vorgeschlagen hatten. Kommt Kinder, wir wollen mal sehen, wie groß und schwer ihr seid, sollen die Onkel sinngemäß gesagt haben. Dann bestimmten sie die Größe des damals neunjährigen Mädchens und ihres 13 Jahre alten Bruders sowie ihr Gewicht. So berichtete es Esmat vier Monate später in einer richterlichen Videobefragung.