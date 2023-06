Seit 28 Jahren wird das Kernkraftwerk in Rheinsberg zurückgebaut. Was dauert da bloß so lange? Eine Reportage aus der hermetisch abgeriegelten Kontrollzone.

Am Drehkreuz zur Kontrollzone warten Christian Held und Richard Sieg. „Hier gibt es jetzt für jeden ein Dosimeter“, sagt Christian Held. Ein Mann in Arbeitskleidung hinter einem Schiebefenster betrachtet die beiden Begleiter von Held und Sieg skeptisch. Eine Reporterin und ein Fotograf – für den Mann in der Sicherungszentrale sind das sicher potenzielle Störfaktoren. Sie könnten ja was Dummes machen, etwas anfassen zum Beispiel, und verstrahlt werden.



Im April wurden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Rheinsberg ging dagegen bereits mit der Wende vom Netz. Aber man sollte das kleine Kernkraftwerk nicht unterschätzen. Christian Held steht vor dem Eingang zur noch immer wegen Radioaktivität hermetisch abgeriegelten Kontrollzone, als ob er gleich eine Reisegruppe bei ihrer Reise auf den Mond begleiten wird: aufmerksam und auch ein bisschen nachsichtig.