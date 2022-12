„Ein Anschlag gegen mein Buch“: Horst Mahler nutzt Prozess für eine Lesung

Horst Mahler beugt sich tief über ein dickes Buch und liest laut vor. Seine Ausführungen über die sinnliche und geistige Welt münden in der Feststellung, dass „Jahwe“, der Gott der Juden, Satan sei. Auszüge dieser Schriften haben Horst Mahler vor das Landgericht in Potsdam gebracht.

Zu Beginn des Prozesstags verkündet die Richterin die Entscheidungen zum laufenden Verfahren: Das Gericht hat den Antrag des Angeklagten auf Verfahrenseinstellung abgehlehnt. Und auch den Beweisantrag für einen Sachverständigen der Philosophie. Begründung: Das Gericht sieht keinen Verstoß gegen die Glaubens-, Gewissens- oder Meinungsfreiheit, die Leugnung des Holocausts sei nach deutschem und internationalem Recht nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Am Freitag nutzte der 86-Jährige einen Großteil der zweistündigen Verhandlung, um sich in seiner Einlassung mit Teilen aus demselben Buch zu verteidigen. „Das bringt ja nichts, wenn Sie jetzt Ihr Buch vorlesen“, sagt Staatsanwalt Schöning ungeduldig. Richterin Müller lauscht mit verschränkten Armen. Mahler solle bei einzelnen Zitaten bleiben, sagt sie, die Hintergründe erläutern und was er damit meint. Mahler ignoriert die Einwürfe und liest weiter.

Horst Mahler, einst Mitgründer der Roten Armee Fraktion (RAF), wandte sich in den 90er-Jahren dem Rechtsextremismus zu. Unter anderem verteidigte er die NPD als Anwalt im Verbotsverfahren. Mahler kam bereits im Jahr 2009 wegen 15 Fällen von Volksverhetzung in Haft. Die Haftstrafe musste 2015 wegen Folgeerkrankungen seiner Diabetes unterbrochen werden. Er floh nach Ungarn und wurde 2017 ausgeliefert.

Seit 2020 ist Mahler wieder frei, nun steht er wegen elf weiterer Texte vor Gericht. Insgesamt sechs Anklagen hat der Staatsanwalt an vorherigen Verhandlungstagen verlesen, unter anderem wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocausts. Sanitäter bringen den alten Mann im Rollstuhl herein. „Es braucht ohnehin nur fünf Jahre Haft, um mich mundtot zu machen“, sagt er, offenbar in Bezug auf seinen Gesundheitszustand.

Bei Hegel schüttelt der Staatsanwalt den Kopf

Mahler hatte vor Gericht und in seinen Schriften den Kampf gegen eine angebliche „Vorherrschaft der Judenheit“ beschworen. Am Freitag erklärte er, das Judentum sei eine „notwendige Entwicklungsstufe“. Wie bei einem Kind könne er das nicht übel nehmen. „Sie gehören zu unserer Existenz“, sagt er. Doch Entwicklung, das sei auch immer Kampf.

Als Mahler Georg Wilhelm Friedrich Hegel zitiert, schüttelt der Staatsanwalt den Kopf. Horst Mahler grinst ihm entgegen. „Sie werden schon wieder nervös, ich weiß“, sagt er. In der letzten Woche äußerte der Staatsanwalt, dass Mahler den Prozess als Podium nutze, um seine volksverhetzenden Thesen erneut zu verbreiten. Er warnte den Angeklagten deshalb vor weiteren Straftaten im Prozess. Die Befürchtung bestätigt Mahler ohne Umschweife: Als Autor wolle er, dass sich so viele Menschen wie möglich mit den Inhalten seiner Schriften auseinandersetzen. Er zeigt keinerlei Reue und beharrt darauf, dass alles ein großes Missverständnis sei, während er weiterhin antisemitisch argumentiert.

„Totale Umkehr eines geistigen Systems“

Der Sanitäter flicht derweil Freundschaftsarmbänder aus bunten Plastikfäden. Der Staatsanwalt knetet die Nervenenden seines Nasenbeins. Der Verteidiger gibt zu, dass er der Lesung nur „vier Minuten“ folgen und das Buch nicht verstehen könne. Das Gericht solle doch deshalb einen Hochschullehrer der „Fachrichtung des deutschen Idealismus“ anhören. Die Richterin ordnet eine Pause an, in der der Verteidiger nochmal mit Mahler sprechen soll. „Er ist wirklich nicht fit“, sagt der Verteidiger nach den zehn Minuten zur Protokollführerin. Deshalb unterbricht die Richterin Mahlers Vortrag nach einer weiteren halben Stunde – beim nächsten Mal solle er sich dann auf einen bestimmten Absatz der Anklage beziehen.

Mahler ist kaum zu bremsen. Er fühlt sich unverstanden. Die Anklage bestünde aus einem „sinnlosen Sammelsurium“ von Zitaten, die eine „totale Umkehr“ des „geistigen Systems“ im Buch darstellen würden. Er spricht von einem „Anschlag auf sein Buch“ und dem „Moloch der Justiz“. Dass er Juden hasse, sei eine Unterstellung.

„Wahrscheinlich bin ich in Ihren Augen ein böser Mensch“, sagt Mahler an die Schöffen gewandt. „Aber Sie müssen so tun, als ob Sie meine Texte verstehen wollen!“ Am Donnerstag, dem 22. Dezember, wird der Prozess fortgesetzt.