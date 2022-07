Berlin - In Brandenburg brennt wieder einmal der Wald – und wieder haben die Feuerwehrleute keine Chance, an den Brandherd heranzukommen. Der Grund: Das Gebiet in der Lieberoser Heide im Südosten des Berliner Nachbarlandes ist ein ehemaliges Manövergebiet. „Der ehemalige Truppenübungsplatz ist noch immer munitionsbelastet“, sagte Raimund Engel, Waldbrandbeauftragter der Landesregierung, der Berliner Zeitung. Ein Einsatz direkt am Feuer sei lebensgefährlich für die Einsatzkräfte. Am Mittwochmorgen war ein Löschhubschrauber im Einsatz. Ein zweiter wurde am Morgen angefordert, damit das Feuer besser und effektiver aus der Luft bekämpft werden kann. Am Dienstag waren bereits zwei Hubschrauber im Einsatz, die alle drei Minuten Wasser abwerfen konnten.

Anders als bei den Großbränden mit mehr als 200 Hektar bei Jüterbog und Beelitz im Juni müssen dieses Mal zumindest derzeit keine Dörfer evakuiert werden. „Einwohner in anliegenden Ortschaften sind nicht betroffen“, sagte Christian Loge, Landrat des Kreises Dahme-Spreewald.

Das Feuer war am Montag um kurz vor 10 Uhr ausgebrochen. Die Verwaltung des Landkreises meldet, dass sich das Feuer allein am Dienstag von 37 auf 50 Hektar Waldfläche ausgeweitet hat. Kreisbrandmeister Christian Liebe sprach von einer „dynamischen Entwicklung“. Schwierigkeiten machen uns die drehenden Winde, sagte er. Wegen der Munition seien die Löscharbeiten schwierig. Der Brand kann nur von freigegebenen Wegen aus gelöscht werden. Am Dienstag waren 280 Einsatzkräfte und 68 Fahrzeuge vor Ort.

Hoffnung auf Regen am Donnerstag

„Auch am Mittwoch ist die Lage unverändert schlecht“, sagte Raimund Engel. „Das Feuer breitet sich weiter aus.“ Derzeit brennt vor allem ein Moorgebiet namens Große Zehme. Eigentlich sind Moore sehr feucht, doch dieses Areal ist inzwischen so ausgetrocknet, dass es brennt. „Auch am Mittwochmorgen drückt der Wind aus südlicher Richtung, sodass sich das Feuer nach Norden ausbreitet“, sagte Raimund Engel. Dazu kommen weiterhin drehende Winde, die die Löscharbeiten erschweren.

Engel erklärt, dass die aktuellen Bilder aus der Region eine sehr starke Rauchentwicklung zeigen, deshalb ist die Bevölkerung vor Ort weiterhin aufgerufen, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am Mittwoch setzt die Feuerwehr alles daran, die Außenbereiche des Feuers so abzusichern, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet und dann langsam von außen gelöscht werden kann. „Auf die eigentlichen Flächen können die Feuerwehrleute nicht, weil sie munitionsbelastet sind“, sagte Engel. Ewas Hoffnung macht den Einsatzkräften, dass für Donnerstag Regen angesagt ist. „Wir hoffen, dass der Regen hilft. Löschen wird der Regen den Brand wohl nicht, und ob es ausreichend regnet, um die Brände ernsthaft einzudämmen, ist auch fraglich.“

dpa Mit solchen Hubschraubern wird Wasser in die unzugänglichen Wälder gebracht.

Bereits 2019 tobte in der Lieberoser Heide ein Waldbrand auf 100 Hektar, und es dauerte eine Woche, bis die Brände gelöscht werden konnten. Moorbrände gelten zudem als besonders hartnäckig. Manchmal dauerte es sogar schon drei Monate, bis alle Glutnester in einem ausgetrockneten Moor erloschen waren. Es könnte also dieses Mal auch ein paar Wochen dauern.

Ein Hauptproblem ist, dass Brandenburg zu den waldreichsten Bundesländern gehört. Dort gibt es eine Million Hektar Wald. Das ist etwa ein Drittel der Landesfläche. Da dort auch noch zu 70 Prozent Kiefern stehen, die besonders anfällig für Waldbrände sind, wird sich die Lage so schnell nicht verbessern. Die Landesregierung will nun den Waldumbau beschleunigen: Dass heißt, es sollen mehr Laubbäume gepflanzt werden, die weniger waldbrandanfällig sind.

Insgesamt ist die Waldbrandlage in diesem Jahr besonders dramatisch. Es wurden bereits mehr als 300 Waldbrände registriert. „Selbst in den besonders heftigen Dürrejahren 2018 und 2019 hatten wir zu dieser Zeit des Jahres weniger Waldbrände“, sagt Engel. „Damals kam die Masse der Brände erst im August.“

Gut sei, dass das Land Brandenburg eine flächendeckende Waldbrandüberwachung habe. Dabei sind mehr als einhundert Kameras überall in dem Flächenland an Türmen angebracht – an Schornsteinen oder Mobilfunkmasten. Die Kameras, die sich um 360 Grad drehen können, überschauen die gesamte Umgebung tagsüber vollständig. Die Bilder werden dann in zwei Leitstellen ausgewertet. Dort erkennen die Mitarbeiter an den Bildschirmen sofort, wenn irgendwo Rauch aufsteigt. Dann werden die Bilder der einen Kamera mit Bildern einer anderen Kamera – also von einem anderen Turm und damit einem anderen Blickwinkel – verglichen. So können die Fachleute erkennen, ob der Rauch sich bewegt, also ob er zum Beispiel von einem Traktor stammt, der über einen trockenen Acker fährt oder ob der Rauch an einem Ort bleibt und damit ein Waldbrand ist. Dann wird sofort die örtliche Feuerwehr alarmiert.

„Mit unserem Frühwarnsystem sind wir sehr gut aufgestellt“, sagt der Landeswaldbrandbeauftragte Raimund Engel. „Aber es ist ein Problem, wenn wir wegen der Munitionsbelastung nicht an die Feuer rankommen.“

Nach den großen Feuern im Juni hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Bund aufgerufen, mehr Geld für die Munitionsbergung in den großen ehemaligen Truppenübungsplätzen in Brandenburg zur Verfügung zu stellen. Brandenburg ist noch immer das am meisten von Altmunition belastete Bundesland.