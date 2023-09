„Reisen bildet“, sagt mein innerer Berliner. „Zumindest bildet sich so manche Fußblase, wenn de viel loofst. Oder so manchet Loch in de Haushaltskasse, wenn de lauter Souvenirzeuch koofst, wat nachher nur rumsteht.“ Aber mal ehrlich, bei aller Meckerei: Für mich sind Reisen immer schöne Anlässe, um zu vergleichen. Jede Reise ist für mich wie ein Spiegel.



Jüngst haben wir ein paar heiße Tage in Paris verbracht. Meine Frau und ich wohnten bei einer guten Bekannten in einer Parallelstraße der Champs-Élysées. Und nachts war draußen keine Minute Ruhe – ganz buchstäblich! Unten im Haus war ein Nachtclub, und den ganzen Abend lang kamen Grüppchen sehr junger Frauen heran. Viele staksten auf hohen Schuhen einher, in kürzesten Röcken und Kleidern, die im Hüftbereich wie Sahne-Baisers aussahen.

„Dit sieht ja aus wie bei Irma la Douce“, sagte meine Frau. Ich fragte mich: Wo sind eigentlich die Jungs? Wann kommen die hinzu? Durch den Hintereingang? Auf dem Schild des Nachtclubs stand groß „Deflower“, was man getrost mit „entjungfern“ übersetzen kann. Ist dieser Club-Name wirklich ernst gemeint, fragte ich mich. Und wären in Berlin nicht längst irgendwelche MeToo-Aktivistinnen angekommen, um rote Farbe über alles zu kippen?

Monströse Motorräder sieht man in Paris überall

Um fünf Uhr morgens war jedenfalls der Tanz vorbei. Die Straße lärmte, weil alles aus dem Nachtclub strömte und torkelte. Plötzlich waren auch massenhaft Jungs dabei. Monströse Motorräder – wie man sie in Paris überall sieht – dröhnten los, dass die Luft vibrierte. Fette Autos mit arabischer Musik cruisten ums Karree – mfft-mfft-mfft – und hupten, wenn sich die Schlitten auf der engen Kreuzung verkeilten. Ein bisschen erinnerte es an Neukölln, nur eine Spur heftiger.

Vieles in Paris ähnelt Berlin, nur eben anders. Auch hier fahren wackelige Stehroller mitten im hupenden Verkehr, mit zwei, drei Leuten drauf. Allerdings wird beim Absteigen nicht alles kreuz und quer umhergeworfen. Die Leihräder stehen in Reih und Glied am Straßenrand, in Hunderten Stationen. In Berlin treffen sich an manchen Ecken auch viele Leute. Aber in Paris scheinen Menschen generell gern eng zusammenzuhängen. Ständig gibt es Picknicks, in Familie, in großen Gruppen. Sogar auf dem alten königlichen Place des Vosges essen sie Käse, Baguette und Macarons, trinken Wein dazu.

Auffallend ist, wie modisch sich die Leute kleiden. Anders als in Berlin, wo alle ständig wie am „Casual Friday“ herumzulaufen scheinen. Das Weibliche und Männliche wird bewusst zelebriert, in gewagten Kleidern, engen Hemden, Anzügen. Aber auch alles dazwischen, wenn man so will. Überall kann man bargeldlos bezahlen, auch in der kleinsten Bude. Ich hatte nicht ein einziges Mal Bargeld in der Hand. Und fand das sehr bequem.

Der kleine Gag mit dem Teleskop-Schuhanzieher

Noch etwas zum Humor. Vor dem Rückflug wurde im Flughafen Orly mein kleiner Koffer gefilzt. Der Sicherheitsmann fischte einen kleinen Schuhanzieher mit Teleskopgriff heraus, den ich mal bei einer Geburtstagstombola gewonnen hatte. Ich finde das Ding witzig, und es ist auch nützlich.



Der Sicherheitsmann aber sagte: „Das ist verboten!“ Er zog den Teleskopgriff heraus und fuchtelte mit dem Schuhanzieher in der Luft herum, um zu zeigen, dass ich damit den Piloten erschlagen könne. Er war sich aber nicht ganz sicher. Also ging er zu seiner Chefin.

Beide standen da und diskutierten. Mal fuhr sie mit dem Ding durch die Luft, mal er. Plötzlich lachten beide los. Es war wohl doch alles zu komisch. Der Mann kam zurück, grinste mich an, legte den Schuhanzieher in den Koffer zurück und wünschte: „Bon Voyage.“ In Berlin hätte man das Ding wohl einbehalten – schon aus Prinzip.