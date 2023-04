Freiheit und Tradition: Juden in Berlin feiern den Start des Pessach-Festes

Schon bevor man Yehuda Teichtal, den Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinschaft zu Berlin, zu Gesicht bekommt, kann man feststellen, wie groß seine Vorfreude ist. Es ist Mittwochabend im Charlottenburger Bildungszentrum der orthodoxen Chabad-Gemeinde, deren Gründer und Vorsitzender Teichtal ist. Und bereits als er noch die Treppen vom großen Saal des Zentrums hinuntergeht, hört man, wie Teichtal in voller Stimme verkündet, wie „außerordentlich dankbar“ er sei, an diesem Abend hier zu sein, und alle rundherum mit „Chag Sameach“ (Frohes Fest) grüßt.

Anlass für seine lebendige Vorfreude ist der erste Tag des Pessachs, eines der wichtigsten Feste im jüdischen Kalender. Pessach erinnert an den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten; seine zentrale Botschaft sei also eine von Freiheit und Dankbarkeit, so Rabbiner Teichtal. „Das ist der Tag, an dem das jüdische Volk gegründet wurde“, sagt er. „Wir danken Gott, dass wir frei sind, und feiern unsere Traditionen – denn das jüdische Volk hätte über 3000 Jahre nicht überlebt, wenn wir uns nicht daran festgehalten hätten.“ Er sieht das achttägige Fest als eine Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen, dass jüdisches Leben in Berlin nicht nur aus Antisemitismusbekämpfung besteht, sondern auch eine positive Seite mit viel gemeinschaftlichem Feiern genießt. An diesem Abend feiern Berlins Juden an sieben weiteren Orten in der Stadt, sagt er.

Rabbiner Teichtal spricht mit der Berliner Zeitung, bevor der feierliche Teil des Abends wirklich losgeht – später wird er Gebete mit seiner Gemeinde singen, dann beginnt der Seder: eine feierliche Mahlzeit voller Symbolik und Tradition. Das reicht vom Ablauf des Abends mit Gebeten und Ritualen zur Geschichte des Pessachs bis hin zur Symbolik der Speisen, vor allem dem ungesäuerten Fladenbrot Matze – denn die Israeliten hatten keine Zeit, ihr Brot aufgehen zu lassen, als der Auszug aus Ägypten begann. Wegen der Festlichkeit des Anlasses sind die Türen des Seder für die Presse geschlossen. Bereits während des Gesprächs steht ein kleines Mädchen im Flur des Zentrums und nascht von einem Matze-Brot, das deutlich größer ist als ihr Kopf.

Viele der Speisen am traditionellen Sederabend – wie etwa Ei, Bitterkraut und Sellerie – haben eine symbolische Bedeutung. Markus Wächter/Berliner Zeitung

In diesem Jahr, so Rabbiner Teichtal, essen 1000 Menschen mit beim Sederabend. Dazu zählen auch etwa 400 Geflüchtete aus der Ukraine, die die Chabad-Gemeinde vor knapp über einem Jahr aus der Hafenstadt Odessa nach Berlin geholt hat. In der Zeit dazwischen seien die Ukrainer zu einem wesentlichen Teil der Gemeinde geworden. „Wir werden für diese Menschen da sein und zusammen mit ihnen stehen, so lange sie uns noch brauchen“, sagt der Rabbiner. „80 Jahre nachdem Juden aus Deutschland flüchten mussten, ist es ein großer Segen, dass wir den Menschen hier einen sicheren Hafen bieten können.“ Viele der Menschen, die vor einem Jahr hier aufgenommen wurden, haben bereits entschieden, länger in Berlin zu bleiben, sagt er.

Gerade wegen dieser Geschichte sei die Freiheitsbotschaft von Pessach relevanter denn je, so Teichtal – und dass dieses Fest besonders familienorientiert sei, mache das Schicksal der ukrainischen Mitglieder der Gemeinde, die wegen des Krieges von ihren Verwandten und ihrer Heimat getrennt sind, nur noch schmerzlicher. Auch die 75-jährige Larisa und die 70-jährige Nadeschda, die den Start des Sederabends im Chabad-Bildungszentrum erwarten, müssen heute an ihre Heimat denken – die Stadt Dnipro im Zentralosten der Ukraine.

Die Frauen sprechen stolz über ihre Heimatstadt. Seit mehr als tausend Jahren hat eine große jüdische Bevölkerung das Leben dort geprägt. Sie beherbergt auch das Menorah-Center, das größte jüdische Kultur- und Geschäftszentrum der Welt. Die Stadt sei, so Larisa, das Zentrum des Judentums nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz Osteuropa. „Wir sind dankbar, nicht nur dafür, dass man uns aufgenommen hat, sondern auch, dass man uns die Möglichkeit gegeben hat, unsere Traditionen weiterzuführen“, sagt Nadeschda. „Das werden wir nie vergessen, solange wir leben.“ In Dnipro werden zivile Objekte immer wieder zum Ziel russischer Raketen- und Drohnenangriffe.

Dieses ist das zweite Pessach, das Larisa und Nadeschda zusammen mit der Gemeinde von Chabad Berlin feiern. Sie sprechen nicht nur von ihrer Dankbarkeit der Gemeinde gegenüber, sondern auch dafür, dass sie trotz der Entwurzelung durch den Krieg immer noch im Familienkreis feiern können. Larisas Sohn und Nadeschdas Tochter sind verheiratet, die Frauen sind Großmütter von vier Enkelkindern. Am Mittwoch haben die Kinder und ihre Eltern den Sederabend woanders gefeiert; in den anderen Nächten des Pessach wird die Familie aber zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern.

Eine Frau betet im Bildungszentrum der Gemeinde Chabad Berlin vor Beginn des feierlichen Sederabends. Markus Wächter/Berliner Zeitung

„Wir haben das Glück, eine große Familie zu haben – und daher auch eine Verantwortung, unsere Traditionen gemeinsam aufrechtzuerhalten“, sagt Larisa. Sie hält einen Moment inne und wirkt nachdenklich, als ob sie nach den richtigen Worten sucht. „Dass wir aktuell mal wieder so schwierige Zeiten erleben, das erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die eigene Freiheit zu haben und zu feiern.“