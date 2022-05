Schoko, Vanille, Erdbeere – das sind Klassiker, aber auch schon ein bisschen langweilig, die immergleichen Eissorten in der Waffel zu haben, oder? Berlins Eisdielen haben in den letzten Jahren einiges an Kreativität und Erfindungsreichtum aufgefahren, um die Sortenvielfalt in der Vitrine zu erhöhen, und so hat man heute eher die Qual der Wahl und muss zusehen, dass man sich noch entscheiden kann zwischen Mohn-Marzipan, Mango, Minz-Schoko und Marille.

Einer der experimentierfreudigsten Eismacher der Stadt ist Antonio Tomasello. Der Sizilianer ist seit sechs Jahren in der Stadt, damals eröffnete er auch seine erste Eisdiele in Kreuzberg. „Zu dieser Zeit machten viele meiner Kollegen noch den Standard aus den Neunzigern, Spaghettieis und so was“, erzählt Tomasello. Seither habe sich aber einiges getan – bei der Konkurrenz, und bei ihm sowieso. In seinem Eislabor in der Skalitzer Straße experimentiert der Italiener mit Wasabi, Olivenöl, Tomaten. Erst gestern hat er ein Meloneneis mit Wermut hergestellt. Berliner und vor allem internationale Touristen seien da sehr probierfreudig. Und wenn eine Kreation läuft, dann verkauft Tomasello sie in seinem Hauptladen, dem Duo Sicilian Ice Cream in der Skalitzer Straße 82.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Duo Sicilian Ice Cream (@duosicilianicecream) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Vor zwei Jahren wollte der umtriebige Geschäftsmann, dessen Vater 1972 aus dem sizilianischen Bronte nach Deutschland kam und hier ein Eiscafé eröffnete, sich mit anderen Berliner Eismachern vernetzen. Und zwar mit solchen Gelaterias, die wie er ihre Produkte noch mit Leidenschaft und in Handarbeit herstellen. „In Italien sind die Kollegen viel besser miteinander verbunden, sie helfen sich gegenseitig, wenn es mal Lieferengpässe oder Personalmangel gibt“, erzählt Antonio Tomasello. Man gibt sich auch Rezepte weiter und schaut sich gegenseitig über die Schulter.

2021 wurden während einer Woche 30.000 Kugeln Eis verkauft

So etwas wollte er auch für Berlin. Zusammen mit dem Berlino Magazine, einem Kulturmagazin über Berlin und Deutschland auf italienischer Sprache, hatte er dann die Idee zu einem stadtweiten Eis-Event. 2020 fand die Berlin Ice Cream Week das erste Mal statt. Die Idee: Für nur einen Euro pro Kugel kann man in den besten Eisdielen der Stadt die neuen Kreationen ausprobieren.

Nachdem im letzten Jahr während einer Woche schon 30.000 Kugeln verkauft wurden, bewerben sich viele Eismacher inzwischen schon von selbst bei Tomasello und seinen Mitstreitern. Die besuchen die Dielen vorher und prüfen, ob hier auch wirklich handwerklich hergestelltes Eis mit frischen Zutaten verkauft wird. Fertigmischungen und Nullachtfünfzehnware sind tabu, sagt Tomasello, der für seinen Laden Pistazien aus der sizilianischen Heimat importiert und den Geschmack aller Sorten ohne Zusatz künstlicher Aromen erreicht.

Duo Sicilian Ice Cream Antonio Tomasellos Kreuzberger Kreation für die Aktionswoche: Büffelmilcheis mit Focaccia und Pistazie.

Für die Berlin Ice Cream Week 2022, die an diesem Donnerstag startet und bis zum 11. Mai geht, hat Tomasello ein Büffelmilcheis mit Focaccia-Stücken und Pistazien-Pesto-Topping kreiert.

Auch andere Dielen waren erfindungsreich: So hat die Lekkamokka Eismanufaktur in der Rosenthaler Straße die Sorte „Dunkle Schokolade und scharfer Habanero“ für einen Euro im Angebot – sicherheitshalber auch in einer entschärften Variante. Bei Alfi’s Eis in Pankow gibt’s „Schwarzer Sesam mit Sesam-Krokant“ und bei Artigiani in Lichterfelde eine Kreation namens „Oh Maria!“. Dahinter verbirgt sich ein Aufguss aus CBD-Marihuana mit einem Topping aus karamellisierten Kakaobohnen.

Berlin Italian Communication In 37 Eisdielen in Berlin gibt es vom 5. bis zum 11. Mai spezielle Kreationen. Eine Kugel der Aktionssorte kostet während der Eventwoche nur einen Euro.

Wer sich einmal durch die Stadt probieren will, für den haben die Veranstalter auch eine Karte angefertigt. Wer will, kann an jeder Station Sticker sammeln und einen Eisgutschein gewinnen. Auf Instagram gibt es auch einen Fotowettbewerb, bei dem Reisen nach Rom oder Mailand winken.

Dort gibt es natürlich auch vorzügliches Eis: Italien und Deutschland sind die europäischen Länder mit der größten Verbreitung von handwerklich hergestelltem Eis. Nach Angaben der Fachmesse Sigep gibt es in Italien rund 39.000 Eisdielen, die ihre Produkte selbst herstellen, in Deutschland sind es mindestens 9000.

In Berlin ist die Vielfalt besonders groß, stadtweit gibt es mindestens 500 Eisdielen, unmöglich, sie alle abzulaufen. An einigen Läden bilden sich aber jedes Jahr verlässlich lange Schlangen. Legendär sind etwa die Wartezeiten im Hokey Pokey in Prenzlauer Berg, eine hippe Eisdiele mit ausgefallenen Geschmacksrichtungen und eigenem Laden für Schokolade, Pralinen und T-Shirts. Bei der Eiswoche ist sie nicht dabei. Werbung hat man dort aber auch nicht mehr nötig.

Die Teilnehmer der Berlin Ice Cream Week 2022, sortiert nach Stadtteilen

MITTE

Cuore di vetro

Max-Beer-Str. 33, 10119 Berlin

Bauhaus (Schokolade mit salziger Karamellsoße)

Lekkamokka Eismanufaktur

Rosenthaler Str. 62, 10119 Berlin

Dunkle Schokolade und scharfe Habanero (nichtscharfe Option verfügbar)

Katchi Ice Cream

Orianenburger Str. 89, 10178 Berlin

Unicorn Breakdown (fruchtiges Fusion-Eis mit knusprigen Bonbons)

La Focacceria

Fehrbelliner Str. 24, 10119 Berlin

Schoko Bretzel

Süße Sünde

Weinbergsweg 21, 10119 Berlin

Erdbeersahne mit Vanillecookiedough (Biomilcheis)

PRENZLAUER BERG & PANKOW

Alfi’s Eis

Heynstraße 33, 13187 Berlin

Schwarzer Sesam mit Sesam-Krokant

Duo Sicilian Ice Cream

Käthe-Niederkirchner-Str. 24, 10407 Berlin

Pistazienpesto

Giomecca

Erich-Weinert-Str. 3, 10439 Berlin

Sauerkirschen, Kaffee und Brownies

Gianni Eis

Rykestr. 26, 10405 Berlin

Himbeere mit Ingwer

KAROW

Il Buon Gelato Marcon

Achillesstraße 46, 13125 Berlin

Buttereis mit Heidelbeermarmelade und hausgemachtem Brot

FRIEDRICHSHAIN & LICHTENBERG

Caramello

Wühlischstraße 31, 10245 Berlin

Schokolade mit gesalzenen Mandeln

Chipi Chipi Bombón

Warschauer Str. 12, 10243 Berlin

Dulce de leche

Cuore di Vetro

Simon-Dach-Str.40, 10245 Berlin

Black Celebration (Milchschokolade mit weißem Schokoladenüberzug und aromatischer Note aus Jamaika-Rum)

Gelato Milchstraße

Möllendorff Straße 45, 10367 Berlin

Venere (Lavendel mit weißer Schokolade)

Green Scoop

Boxhagener Str. 71, 10245 Berlin

Salzige Erdnussbutter

Natur Eis

Gärtnerstr. 2, 10245 Berlin

Erdnuss-Schokolade-Karamell

Spoonfull Berlin

Gärtnerstr. 33A, 10245 Berlin

Kokonuss mit Lakritz-Swirl

Süße Sünde

Niederbarnimstr. 21, 10247 Berlin

Grüner Smoothie

KREUZBERG

Agiori Eis

Großbeerenstr. 10, 10963 Berlin

Zabaione (Eierlikör) mit Marsala, Pistazien und gehobelten Mandeln

Duo Sicilian Ice Cream

Skalitzer Str. 82, 10997 Berlin

Büffelmilcheis mit Focaccia-Stücken und Pistazien-Pesto-Topping

Chunks by KoRo

Körtestr. 5, 10967 Berlin

Nutty Crunchy Jelly (Erdnussbutter-Eis, knusprige Erdnussbutter-Kakaonib-Cups und Erdbeermarmelade)

Lecko Mio Gelateria

Graefestr. 80, 10967 Berlin

Pistazie-Himbeere

Spoonfull Berlin

Graefestr. 7, 10967 Berlin

Kokos-Tamarinde

Tanne B

Marheineke Platz 15, 10961 Berlin

Matcha-Tee

Tanne B Eis Berlin

Eisenbahnstr. 48, Ecke Lausitzer Platz, 10997 Berlin

Banana Brownie Fudge

Zagara

Köpenicker Straße 4, 10997 Berlin

Bitter Pink (Pink Grapefruit mit Enzian-, Chinarinde- und Rhabarber-Infusion)

NEUKÖLLN

Gelateria Mos Eisley

Herrfurthplatz 6, 12049 Berlin

Banane-Schoko-Karamell

Summertime

Weserstr. 45, 12045 Berlin

Maracuja-Vanille-Sorbet mit einem Topping aus weißer Schokolade

CHARLOTTENBURG & WILMERSDORF

Gimme Gelato

Wundtstr. 15, 14059 Berlin

Bayerische Haselnuss

Katchi Ice Cream

Grolmanstr. 14a, 10623 Berlin

Umami mit schwarzem Sesam und gebratenen Reischips

SCHÖNEBERG & FRIEDENAU

KiezEis

Winterfeldtstr. 46, 10781 Berlin

Haselnuss Stracciatella

Berlin Homemade Icecream

Elßholzstr. 10, 10781 Berlin

Sesam und Orange

Eisfreunde

Lauterstraße 17, 12159 Berlin

Zitrone-Basilikum

Gelateria Eiscafè Marino

Badensche Str. 55, 10825 Berlin

Cassata siciliana (Ricotta mit kandierten Früchten)

Gimme Gelato

Luckenwalder Str. 6b, 10963 Berlin

White Coffee (hausgemachter Aufguss mit Kaffeebohnen)

LICHTERFELDE & ZEHLENDORF

Artigiani, das natürliche Eis

Unter den Eichen 94b, 12205 Berlin

Oh Maria! (Aufguss aus CBD-Marihuana mit Topping aus karamellisierten Kakaobohnen. Alternative für Kinder: Crema Artigiani, Mascarpone-Creme und Zitrusschale mit weißer Schokolade und knusprigen Mandeln)

Artigiani

Matterhornstr. 54, 14129 Berlin

Safrancreme mit Amarettopulver