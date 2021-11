Berlin/Kassel - Ein Grab mitten im Wald, naturnah, ruhig und pflegeleicht – Bestattungswälder werden als letzte Ruhestätte immer beliebter. Seit 20 Jahren gibt es das Angebot der Waldbestattung in Deutschland. Den ersten Wald dieser Art in Deutschland gründete die Friedwald GmbH im November 2001 im Reinhardswald bei Kassel. „Ich war im Gegensatz zu einigen Menschen in meinem Umfeld fest überzeugt, dass die Idee Zukunft hat und zu den gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit passt“, erinnert sich Gründerin und Geschäftsführerin Petra Bach, die von Haus aus Juristin ist.

Im Reinhardswald entschieden sich seit der Gründung mehr als 16.000 Menschen für eine Stätte auf dem 116 Hektar großen Areal. Auch bundesweit sind Waldbestattungen inzwischen etabliert. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 liegt der Wunsch nach einer Baumbestattung hierzulande mit 19 Prozent inzwischen auf Platz zwei der bevorzugten Bestattungsarten. Nur die pflegefreie Beisetzungsform auf einem Friedhof ist mit 21 Prozent bei den Befragten beliebter.

Und so eröffnen auch immer mehr Bestattungswälder in Deutschland – Waldstücke für Baumbestattungen also, die juristisch eigens als Friedhöfe ausgewiesen sind. Betrieben werden solche Orte außerhalb der klassischen Friedhöfe meist von privaten Anbietern im Auftrag von Kommunen oder Kirchengemeinden. An rund 220 Orten ist die Naturbestattung in Deutschland derzeit möglich. Allein die Ruheforst GmbH aus Erbach im Odenwald hat bislang 75 Standorte gegründet, darunter auch in Eberswalde, Strausberg, Nauen, in der Ruppiner Heide und im Schlaubetal. Die Friedwald GmbH betreibt aktuell bundesweit 76 Standorte – davon liegen vier in Brandenburg: in Mühlenbecker Land, Nuthetal, bei Fürstenwalde und in Bernau.

Friedwald GmbH Suche nach einer Grabstätte: In Bernau helfen die Förster bei der Baumauswahl.

Der Friedwald Bernau umfasst 30 Hektar mit bis zu 100 Jahre alten Rotbuchen und liegt unweit des Liepnitzsees mitten im Naturpark Barnim. Auch viele Berliner entscheiden sich für die stadtnahe letzte Ruhestätte. Es gibt einen zentralen Andachtsplatz mit Bänken, Rednerpult und Urnenstele. Dort finden auch die Trauerfeiern mit dem Förster statt, mit dem es dann im Anschluss gemeinsam zum Beisetzungsbaum geht. Seit der Eröffnung im November 2013 gab es in Bernau mehr als 2000 Beisetzungen.

Grabschmuck gibt es auf den Ruhestätten keinen, lediglich eine kleine Tafel kann am Baumstamm angebracht werden. Viele Menschen entscheiden sich auch deswegen bewusst für den Friedwald, weil sie die klassische Grabpflege, wie man sie vom Friedhof kennt, eben nicht wollen, sagt Sprecherin Sarah Tabola. „Der Wald ist ein Tröster und er rückt den Tod näher ans Leben. Man kann seinen Besuch am Grab jederzeit mit einem Spaziergang oder einer Radtour verbinden.“

Friedwald GmbH Eine Namenstafel am Baum macht auf die Verstorbenen aufmerksam.

Der Friedwald ist frei zugänglich, es gibt keine Schließzeiten. Viele Spaziergänger merken gar nicht, dass sie einen Friedhof kreuzen, wenn sie im Bernauer Forst unterwegs sind. Nur die kleinen Tafeln an den Bäumen weisen darauf hin. Wer hier bestattet werden möchte, hat die Wahl zwischen zwei Grabarten. Es gibt Plätze unter gemeinschaftlich genutzten Bäumen (ab 490 Euro), man kann aber auch einen eigenen Baum erwerben, den man sich noch zu Lebzeiten ausgesucht hat.

Für 2500 Euro aufwärts erhält man dann das Beisetzungsrecht für alle Grabstellen unter diesem Baum. Dafür entscheiden sich vor allem Familien oder Freundeskreise, die einen eigenen, gemeinsamen Platz im Wald haben möchten. Die Kosten umfassen das Nutzungsrecht, den Eintrag ins Baumregister, den Lageplan des Baumes im Wald und die Urkunde als Grabnachweis. Dazu kommen im Trauerfall jeweils die Beisetzungskosten in Höhe von 350 Euro für die Graböffnung und -schließung sowie die biologisch abbaubare Urne. Für Interessenten bieten die Förster auch Führungen an.

Weißensee: Drei von fünf Bestattungen am Tag sind Waldbestattungen

Auch im Stadtgebiet von Berlin gibt es die Möglichkeit, Baumbestattungen vorzunehmen, zum Beispiel auf dem Kirchhof der Evangelischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Weißensee. Die seit dem Jahr 1894 bestehende Anlage ist der erste und einzige kirchliche Friedhof Deutschlands, der einen Bestattungswald beherbergt. Mehr als ein Drittel der Friedhofsfläche wird von einem alten Laubwald bedeckt und seit 2013 für naturnahe Bestattungen genutzt. Die Nachfrage ist groß: Allein am vergangenen Freitag waren drei von fünf Bestattungen auf dem Friedhof Waldbestattungen.

dpa/Britta Pedersen Der Kirchhof St. Bartholomäus in Weißensee ist der erste und einzige kirchliche Friedhof Deutschlands, der einen Bestattungswald beherbergt.

Auf dem parkähnlichen Gelände gibt es auch sogenannte Sternschnuppenbäume für Totgeburten und Kinder, die bis zu einem Alter von drei Jahren verstorben sind. Der Kirchhof St. Bartholomäus bietet regelmäßige Waldführungen an, die einen Eindruck vom Friedhof, seiner Geschichte und dem Waldbestattungskonzept vermitteln. Der nächste Termin ist am 14. November (Volkstrauertag).

Voraussetzung für eine Waldbestattung ist die Einäscherung – die inzwischen bei der überwiegenden Mehrheit der in Deutschland Verstorbenen ohnehin vorgenommen wird. Die Asche geht je nach Bodenbeschaffenheit nach etwa fünf Jahren in den Waldboden über. Eine Ruhestätte für die Ewigkeit – oder doch zumindest so lange, bis die Nutzungsrechte als Friedhof ablaufen. In Bernau steht der Wald für einen Zeitraum von 99 Jahren nach der Eröffnung als Friedhof zur Verfügung: bis zum 30. Dezember 2112.

Deutsche Bischofskonferenz bleibt bei Waldbestattungen skeptisch

In vielen Ruheforsten oder Friedwäldern sind auch Priester inzwischen bereit, an der Zeremonie teilzunehmen. Die Deutsche Bischofskonferenz allerdings steht Waldbestattungen nach wie vor skeptisch gegenüber, da die Konzeption „zentrale Elemente einer humanen und christlichen Bestattungskultur vermissen“ lasse.

Den Trend zur Waldbestattung gibt es trotzdem, so Stephan Neuser vom Bundesverband Deutscher Bestatter. Seit der Wiedervereinigung seien Feuerbestattungen in Deutschland zunehmend beliebter geworden. In der DDR war die Einäscherung die gängige Bestattungsform und wurde vom Staat gefördert, während in der Bundesrepublik die Sargbestattung favorisiert wurde. Im Zuge dieser Entwicklung seien auch alle Unterformen der Einäscherung wie Baumbestattungen beliebter geworden, sagt Neuser.

Die entfallende Grabpflege sei dabei ein wichtiger Punkt. „Wir leben in einer mobilen Gesellschaft. Viele Angehörige leben weit entfernt und können sich nicht darum kümmern.“ Auch die demografische Entwicklung verstärke den Trend. „Die Menschen werden immer älter und können nicht mehr ohne Weiteres gewährleisten, nach dem Tod eines Angehörigen dessen Grab noch weitere 20 oder 30 Jahre pflegen zu können.“

Neuser rät, sich bei der Wahl der Bestattungsform beraten zu lassen: „Das Für und Wider einer Waldbestattung ist gut abzuwägen.“ Angehörige sollten sich bewusst sein, dass eine Grabstätte im Wald nicht die Infrastruktur eines Friedhofs biete. „Es gibt im Zweifel keine Wege für Menschen, die beispielsweise auf einen Rollator angewiesen sind. Es gibt vielleicht keine Bänke und Toiletten, kein Wasser.“ Unter diesen Bedingungen könne nicht jeder Angehörige ein Grab im Wald aufsuchen. (mit dpa)