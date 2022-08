Wenn an dieser Stelle sonst eigene Beobachtungen und Deutungen der Stadt und ihrer Einwohner vom Autor stehen, gehören heute die folgenden Zeilen der Schilderung eines Freundes. Der kam vor ein paar Tagen, vollgepackt mit Einkaufstüten, am Ostkreuz vorbei, wo drei junge Männer in betrunkenem Zustand eine junge Frau belästigten.

Sie schrie um Hilfe, während sie sich mit Händen und Füßen gegen die Angreifer wehrte. An manchen Ecken Berlins zuckt keiner mit der Wimper, wenn irgendwo jemand schreit. Berlin steht doch dafür, dass man jeden sein lässt, wie er will, und sich ganz bestimmt nicht einmischt in die Angelegenheiten der anderen. Im positiven Sinn kann das Freiheit bedeuten, im Ernstfall ist es einfach nur fürchterlich abgestumpft.

Er habe kurz gezögert, erzählt der Freund, um sich einen Überblick zu verschaffen. Sein Eindruck war, dass viele Passanten die Situation mitbekommen hatten – musste er also eingreifen? Dann hörte er ein, wie er es beschreibt, „lautes Klatschen“, ehe er sah, dass die junge Frau nun auf dem Pflaster des Gehwegs lag. Er warf seine Sachen ab und rannte auf die Täter zu, brachte den ersten schnell zu Boden, hatte dann aber schon den zweiten von hinten am Hals hängen, der dritte trat ihm gegen den Kopf. Benommen am Boden, ließ er Schläge und Tritte über sich ergehen, immer wieder auch gegen den Kopf. Er habe nach Hilfe gerufen und: „Stop!“, doch niemand kam zu Hilfe.

Als die Angreifer kurz von ihm abließen, rappelte sich der Freund auf. Einer der drei Aggressoren wollte weiter machen, doch die beiden anderen hielten ihn ab. Ein Glück, sagt der Freund, denn wehren hätte er sich nicht mehr können. Er sortierte sich kurz und nahm wahr, dass ein paar Leute ihre Handys gezückt hatten und Videos machten. Manchmal wünscht man sich die Zeit zurück, als man mit Handys nur telefonieren konnte. Vielleicht hätte dann jemand die Polizei gerufen.

Prellungen, Blutergüsse, Schürfwunden und eine leichte Gehirnerschütterung

Man kann nun kritisieren, dass der Freund vor seinem Eingreifen nicht selbst erst die Polizei verständigt hat. Selbst Schuld, wenn er dann was abbekommt, werden manche denken. Aber in solchen Situationen kann es auf Sekunden ankommen, und wer einmal an der Stelle der jungen Frau war, wird wissen, dass Zivilcourage keine Abwägung kennt.

Als sich die Angreifer schließlich aus dem Staub gemacht hatten, sagte die Frau, sie kenne die Männer nicht. Sie seien ihr gefolgt, hätten sie körperlich und verbal belästigt. Niemand sei eingeschritten, am helllichten Tag. Später im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte beim Freund Prellungen, Blutergüsse, Schürfwunden und eine leichte Gehirnerschütterung. Den Einkauf, den er abgestellt hatte, um der Frau zu Hilfe zu eilen, hatte jemand geklaut.