Berlin - Auf dem Leopoldplatz bieten an vielen Ständen Händler ihre Waren an. Die Kundschaft kommt von überall: der U-Bahn, den Kaufhäusern ringsum, den vielen Läden an der trubeligen Müllerstraße. Am Rand des Platzes ein Imbisscontainer, oben ist weithin der Name zu sehen: Café Leo. Ein besonderer Ort.