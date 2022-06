Berlin - Urlaub in Marzahn? Das sorgt bei einigen bestimmt für Heiterkeit oder löst gar Gelächter aus. Aber das sind Leute, die keine Ahnung haben. Marzahn ist in Wirklichkeit ein Ort zum Abheben. Definitiv. Dort gibt es die einzige Seilbahn im Umkreis von 200 Kilometern. Die nächste Gelegenheit, um in einer echten Seilbahngondel über die Landschaft zu fliegen, ist ziemlich genau 195 Kilometer Luftlinie entfernt: am Hexentanzplatz in Thale im Harz.

Also ab zum Kurzurlaub nach Marzahn! Denn dort wurde 2017 eine Seilbahn zur Internationalen Gartenausstellung eröffnet. Früher wurden dort pro Jahr fast 700.000 Fahrten gezählt, dann kam Corona und die Zahl sank auf 400.000. Nun, nach dem Lockdown, schweben die 64 Gondeln wieder über Berlin. Einsteigen, bitte!

Wir sitzen. Es schabt und quietscht ein wenig, aber nicht sehr laut. Die Gondel wackelt sanft und startet schön langsam. Dann wird sie schneller, aber nicht zu sehr.

Der wesentliche Unterschied zu der Seilbahn im Harz: Dort ist die Fahrt nicht für alle ein Genuss. Wer wie ich einen Hang zur Höhenangst hat, sollte lieber nicht nach unten schauen. Dort sorgen schroffe Felsen für Magenkrämpfe. Ganz anders in Marzahn. Die Bahn schwebt einen sanften Hügel hinauf und dann über eine weite, ungewöhnlich naturnah aussehende Landschaft. Keine Gründe für echte Angst.

Lieblingsorte Unsere Redakteure empfehlen Orte in Berlin, die jeder kennen sollte. In der ersten Folge berichtet Kollege Jens Blankennagel von seinem Lieblingsort in Marzahn.

Benjamin Pritzkuleit Auf der Hälfte der Fahrt kann ausgestiegen werden. Auf dem Hügel steht die Aussichtsplattform „Wolkenhain“.

Der Blick schweift über die Silhouette der Hochhäuser im Osten Berlins. Von oben sehen die Türme gar nicht so mächtig und einschüchternd aus. Und vor allem: Ringsum sind auch Siedlungen mit kleinen Häusern und Gärten, von denen viele Leute gar nicht wissen, dass es sie zwischen den Plattenbauten überhaupt gibt.

200 Tonnen Stahl, aber ganz luftig

Unter uns am Berg sind überall Wege, auf denen richtig viel los ist – tagsüber Menschen, nachts Wildschweine. Das ist von oben ganz klar zu erkennen. Wir fliegen über grüne Bäume und denken: Wer hätte gedacht, dass es in Berlin fast echte Berge gibt?

Zwischenstation am höchsten Punkt: knapp 100 Meter über dem Meeresspiegel. Der Kienberg mit einer Aussichtsplattform namens „Wolkenhain“. Das ist ein weißes, kubistisch verwinkeltes Stahlgebilde. Dort geht es noch mal etwas mehr als 100 Stufen nach oben. Der Wolkenhain wiegt zwar 200 Tonnen, sieht aber luftig leicht aus und bietet eine wunderbare Sicht über die Stadt, nicht nur auf den zwölf Kilometer entfernten Fernsehturm, sondern weit hinein nach Brandenburg.

Benjamin Pritzkuleit In luftiger Höhe auf dem „Wolkenhain“.

Auf einer Bank sitzen zwei ältere Damen und stoßen mit zwei Fläschchen Prosecco an. Sie schwatzen, schauen und lachen. Wem das alles zu betulich ist, kann hier oben auch mit der Sommerrodelbahn umherrasen und den Adrenalinpegel in die Höhe jagen. Und irgendwann schweben wir weiter zur Endstation.

Natürlich scheint eine solche Bahn im platten Land erstmal ziemlich sinnfrei. Aber das ist kein Gegenargument, sondern positiv gemeint. Es ist wie mit der Kunst: Die wird auch nicht unbedingt zum Überleben der Menschheit benötigt und gehört doch zu den schönsten Dingen, die die Menschheit so hervorbringt.

Und ganz sinnfrei ist der kleine Berliner Überflug gar nicht. Denn nicht nur das Schweben ist hier das Ziel. Die Bahn endet an den Gärten der Welt. Eine Großstadt-Oase, die zum 750. Geburtstag Berlins entstand. Ein wunderbarer Ort zum Spazieren, selbst für Nicht-Pflanzen-Fans. Denn das gesamte Areal besteht aus einem Dutzend einzelner Gärten – orientalisch, japanisch oder englisch – mit typischen Bauten, die tatsächlich ein wenig in die Ferne entführen. Und auch Atheisten haben am Christlichen Garten ihre Freunde: Er ist einem Klostergarten nachempfunden. Es gibt auch einen Wandelgang, doch der ist nach oben nicht geschlossen, sondern gibt den Blick in den Himmel frei. Denn der goldene Wandelgang wurde aus einer Unzahl luftiger Buchstaben zusammengefügt, die Bibelzitate ergeben. Tolle Idee.

Benjamin Pritzkuleit Hoch hinaus geht es nicht nur in den 63 Gondeln, es gibt auch riesige Schaukeln und eine Sommerrodelbahn.

Genau wie die Seilbahn. Mit sechs Metern pro Sekunde fliegen wir dahin. Bei einer Strecke von 1570 Metern ergibt sich eine Flugzeit von 5,15 Minuten. Berliner Gemütlichkeit. Die Stadt ist eine echte Seilbahnstadt. Denn ab 1957 gab es schon mal eine 1400 Meter lange Sesselbahn zur Internationalen Bauausstellung im West-Berliner Hansaviertel. Ähnliche Bahnen wurden auch zu anderen Bauausstellungen gebaut, 1963 in Hamburg, 2003 in Rostock oder zur Expo Hannover 2000.

Und obwohl die Berliner Seilbahn stark defizitär ist, werden neue Ideen fliegen gelassen. Der Senat prüft, ob neue Strecken sinnvoll wären. Die einen träumen von einer Bahn auf die 115 Meter hohen Müggelberge, andere von einer vier Kilometer weiten Strecke über den Wannsee nach Kladow, wieder andere wollen vom S-Bahnhof Grünau nach Wendenschloss oder bevorzugen eine Seilbahn am ehemaligen Flughafen Tegel.

Benjamin Pritzkuleit Diese kleine, wilde Sumpflandschaft liegt nicht im Spreewald oder in Florida, sondern zwischen Plattenbauten.

Bislang sind all das nur luftige Ideen. Die Seilbahn in Marzahn aber ist real. Nun also Rückfahrt. Diesmal heißt es: Einfach nur genießen. Auf der Wiese unter uns grasen ein paar Pferde, ein paar Kinder klettern auf einen mächtigen Walfisch, der auf einem großen Spielplatz in einem Meer aus Sand unter Palmen liegt. Und die kleine Sumpflandschaft kurz vor dem Ziel sieht tatsächlich aus wie echte, wilde Natur. Das Schilf steht hoch, dazwischen grellgrünes Gras. Die Sonne spiegelt sich in einem Tümpel und blendet. Wenn Profis die Szenerie so richtig effektvoll fotografieren und ein wenig am Computer bearbeiten, könnte es das Foto auch in einen Hochglanzkalender schaffen – und die Betrachter würden glatt glauben, dass es in der Uckermark aufgenommen wurde oder gar in den Sümpfen Floridas und nicht zwischen Marzahner Plattenbauten.

Und in welchem Verkehrsmittel dieser Stadt können wir uns schon mit solch einem tollem Ausblick fortbewegen und dann auch noch völlig staufrei. Wieder sind wir nach 5,15 Minuten Flugzeit am Ziel – alle aussteigen, bitte.

Ein wirklich schöner Kurzurlaub für 6,50 Euro. Tschüss Marzahn, bis bald!