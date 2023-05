Ein Mann, der Kindern mit dem Messer droht, und ein perfider Betrug bei Senioren

Was sind das für Leute, die Kinder mit einem Messer bedrohen? Am Max-Josef-Metzger-Platz in Wedding trug sich am Montag folgendes zu: Laut Polizei urinierte ein betrunkener 43-jähriger Mann neben eine Treppe. Kinder im Alter zwischen anderthalb und zwölf Jahren, die auf einem Spielplatz waren, sahen das. Daraufhin beleidigte er sie rassistisch, zog ein Messer und bedrohte sie. Einige Kinder fingen an zu weinen, eine Mutter nahm ihr anderthalbjähriges weinendes Mädchen und ging davon. Andere Mütter riefen die Polizei, die den Mann festnahm. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm 2,28 Promille.

Am Dienstag versuchte ein 34-Jähriger, in ein Café an der Karl-Marx-Straße einzubrechen. Eine Überwachungskamera filmte ihn gegen 23 Uhr, als er am Schaufenster hebelte. Der dadurch ausgelöste stille Alarm erreichte den Inhaber, der den Mann gegen Mitternacht erneut vor dem Lokal sah und auf die Hebelspuren am Fenster ansprach. Der Mann bestritt den Vorwurf und entfernte sich. Polizisten nahmen ihn in der Jonasstraße fest. Er hatte das Einbruchswerkzeug dabei.

Es ist mal wieder Zeit, auf eine perfide Betrugsmasche aufmerksam zu machen. Am Mittwoch bekam das LKA drei Hinweise auf Trickbetrüger, die es auf Hochbetagte abgesehen haben: Ein 93-Jähriger wurde am Nachmittag in Wilmersdorf von einem Unbekannten angerufen. Der gab vor, dass der Enkel des 93-Jährigen verhaftet worden und nun eine Kaution fällig sei. Gegen 17 Uhr übergab der Senior einer Komplizin des Anrufers an der Wohnungstür mehrere Goldmünzen. In Reinickendorf betraten zwei Männer die Wohnung eines 83-Jährigen unter dem Vorwand, im Auftrag der Wasserbetriebe die Leitungen überprüfen zu müssen. Sie konnten so unbemerkt Schmuck und Geld entwenden. Am selben Tag verschafften sich vier Täter Zugang zur Wohnung eines hochbetagten Ehepaares. Sie gaben ebenfalls vor, von den Wasserwerken zu kommen und stahlen Bargeld.

Am Freitag veröffentlichte die Polizei Fotos zweier Gestalten, die in Spandau eine Tankstelle überfallen hatten. Sie hatten eine Angestellte mit Messern bedroht und Geld erbeutet. Das geschah schon am 20. Oktober 2022. Die Täter dürften längst über alle Berge sein.