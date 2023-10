Ein Mann macht Strom: Wie das erste und letzte Windrad der DDR an die Küste kam

Es gibt keinen besseren Platz für ein Windrad an Land, einen schöneren erst recht nicht: Hoch oben auf dem Ostseedeich steht der 28 Meter hohe Gitterturm, von Westen weht der Wind ungehindert über das freie Meer, kommt er von Osten, begünstigt die Windschneise über den Saaler Bodden den schönen Schwung der zwölf Meter langen Rotorblätter.

Unten am Strand spazieren die Leute, um das Windrad herum sticht der Strandhafer, und den Leuten, die auf dem Rad- und Spazierweg von Dierhagen nach Wustrow unterwegs sind, dient der Turm als Wegmarke. In der Umgebung gibt es Landschafts- und Naturschutzgebiete. Die Segler auf der Ostsee wie auf dem Saaler Bodden sehen ihn von weitem und erkennen an der Position der Rotorblätter, woher der Wind weht.

Die etwa 1000 Wustrower wissen, dass dieses 200-kW-Windrad fast so viel Strom erzeugt, wie die Haushalte ihrer Gemeinde verbrauchen. Tourismus-Seiten im Internet führen den Turm als Sehenswürdigkeit. Anfangs war die Gemeinde so stolz auf diese Errungenschaft, dass sie das Windrad sogar in ihr Wappen aufnahm – damals, als es eingeweiht wurde: das erste Windrad der DDR. Es sollte das einzige bleiben und das letzte werden. Als es 1989 aufgestellt wurde, war es sogar das allererste an der Ostsee überhaupt. Heute darf man vermuten: Es ist das beliebteste im ganzen Land.

Das Wustrower Windrad dreht sich seit seiner Inbetriebnahme im Oktober 1989 zuverlässig, speist Strom ins Netz. Maritta Tkalec

Der Ingenieur Otto Jörn, heute 100 Jahre alt, der damals im Trafohäuschen den Schalter umlegte und den Generator in Gang setzte, hielt mit Bleistift an der weiß gekalkten Wand Datum und Uhrzeit fest: „10.10.1989, 18.32 Uhr“. Seither liefert die Anlage Strom und ist mit der Landschaft verwachsen wie andernorts ein Leuchtturm.

Aber wie kam die vor 34 Jahren als Wunderwerk bestaunte Windkraftanlage an die Fischland-Küste? In den buchstäblich letzten Wochen der DDR? Und wie überlebte es die Treuhandturbulenzen, die nach 1990 manch Vorzeigenswertes wegwischten? Wieso blieb der andernorts virulente Windradhass hier aus? Diese Geschichte hat von A bis Z mit Dr. Klaus-Jürgen Beel zu tun. Ohne ihn wäre das Rad nicht aufgestellt worden, ohne ihn würde es sich heute nicht mehr drehen.

Herr Beel trägt eine schicke bunte Fliege auf blütenweißem Hemd und eine fesche helle Schiebermütze – schon das strahlt Heiterkeit aus, und die gilt gewiss nicht bloß dem Pressebesuch aus Berlin. Der 81-Jährige sprüht vor guter Laune. „Ich bin glücklich, dass ich ein Energieversorger bin“, sagt er und hat damit das Motiv seines hartnäckigen Wirkens knapp und präzise beschrieben. Hinzu kommt die nicht jedem gegebene Freude, sich mit Ämtern, Behörden, Banken, Architekten, Ingenieuren und Handwerkern auseinanderzusetzen. „Ein neues Projekt ist immer was Schönes“, findet er.

Datum der Inbetriebnahme: Inschrift im Trafohäuschen, hinterlassen von dem Ingenieur, der damals den Schalter umlegte und das Windrad in Gang setzte. Maritta Tkalec

Klaus-Jürgen Beel ist Kaufmann, kein Ingenieur, und Kaufmännisches stand auch am Anfang der Windradgeschichte: Der gebürtige Potsdamer war mit 25 Jahren („partei-, konfessions- und ehelos“) Direktor des VEB Holzhandel Rostock geworden. Sein am Stadthafen gelegener Betrieb bezog sägefrisches Holz aus der Sowjetunion. Beel fand, dass die DDR-Bürger besser mit hoch begehrten Spundbrettern, zum Beispiel für Dielen, versorgt werden sollten, und setzte sich in den Kopf, nicht nur nasse Bretter, sondern getrocknete, gehobelte und gespundete anzubieten.

Prompt zeigte auch der Außenhandel Interesse am Holzgeschäft gegen Westgeld. „200 Mark bekam die DDR für den Kubikmeter nasses Holz, 250 für trockenes. Also brauchte ich eine Trockenkammer.“ Die zu beschaffen, war „schwer, aber möglich“. Anders verhielt es sich mit der notwendigen Wärmeenergie: „Mit Öl durfte man nicht heizen, mit Gas oder Strom auch nicht. Und einen Berg Braunkohle, die Asche vor der Tür und rund um die Uhr vier besoffene Heizer – das wollte ich nicht.“ So beschreibt Beel die Ausgangslage.

Da sah er 1987 zufällig im Westfernsehen eine Dokumentation über dänische Experimente mit Windrädern an der Nordsee, darunter das damals größte und modernste, und er dachte sich: „Wenn man ein solches Rad importieren und den Strom für die Holztrocknung nutzen könnte …“ Buchstäblich elektrisiert suchte er Kontakt zum Energiekombinat Nord und dessen Generaldirektor Günther Reischmann.

Der berichtete, dass Enthusiasten bereits in ihrer Privatgarage an Eigenbauten bastelten, allerdings mit Hubschrauberflügeln. Die aber arbeiten nach einem anderen Prinzip und taugten nicht als Windradblätter. Beel erinnert sich an Reischmanns Zusage: Wenn ein geeignetes Gerät importiert würde, dann wäre der Windstrom für die Holztrockenhalle da. Das war der Anreiz, und Beel lief los, um solch ein Rad zu importieren – durch alle Institutionen. Die Tour endete mit einer Ablehnung.

Aber Beel dachte nicht daran, den faszinierenden Plan aufzugeben. Auf der nächsten Leipziger Messe, im Jahr 1988, passte er Udo Wange in einer Pause ab. Der Holzhändler aus Rostock bat den Genossen Minister abseits der sozialistischen Hierarchie um Hilfe. Der hörte ihm tatsächlich zu und zeigte sich interessiert. Der Ministerassistent bekam den Auftrag, die Sache wohlwollend zu verfolgen.

Und tatsächlich ging sie ihren nicht so ganz sozialistischen Gang: Beel bekam die Unterschrift, also die Importgenehmigung für die dänische Anlage „Vestas 25“, die beste am Markt verfügbare, samt hochwertig verzinktem Gitterturm, betriebsbereit montiert, für 450.000 DM, zu bezahlen aus den zu erwartenden Extradevisen für Trockenholz. Ein Unternehmen der KoKo, das Handelsreich von Alexander Schalck-Golodkowski, wickelte das Geschäft ab. Das Trafohäuschen kam aus DDR-Produktion. Die Anschlüsse legte ein Elektriker aus Wustrow.

Ursprünglich hatte Beel sich das Windrad auf seinen Rostocker Holzplatz stellen wollen, aber das Energiekombinat hatte bereits den Idealstandort ermittelt. Hans Joachim Luttermann, seinerzeit beim Seehydrografischen Dienst der DDR in Warnemünde verantwortlich für die Schifffahrtszeichen an der Küste, erinnert sich, dass eines Tages ein Energetiker auftauchte, mit einer genauen Kartierung der Windverhältnisse unterm Arm, auf der Suche nach dem besten Platz für ein Windrad. „Wir waren bis hoch zum Darßer Ort, aber das Gelände nutzte die Volksmarine. Da ging es also nicht – und dann haben wir den heutigen Platz gefunden.“ Später schrieb Luttermann gemeinsam mit dem Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig das Buch „Leuchtfeuer und Nebelsignalstation“ von Wustrow.

Die Investition in das Windrad hatte sich nach zwei Jahren amortisiert, aber die DDR war verschwunden. Das Energiekombinat Nord kam per Treuhand an den Energieriesen Eon, der zu jener Zeit mit erneuerbaren Energien noch – freundlich gesprochen – fremdelte. Den Holzhandel Rostock schluckte ein Münchner Holzunternehmer, „eine sehr ordentliche Firma“, sagt Beel. Die wollten die Mühle als nicht betriebsnotwendig verkaufen. Derweil stritten Land, Gemeinde und Eon ums Grundstück am Deich. Schließlich bekam es die Gemeinde.

Dem Windrad drohte der Abriss, Beel kämpfte: „Da pulsierte in mir Herzblut, und als tapferer Mann habe ich die Anlage schließlich zum vollen Buchpreis den Bayern abgekauft, zwei Jahre später auch das Trafohaus.“ Sein damaliger Partner, Otto Jörn, ein Ingenieur vom Energiekombinat, sprang ab, ihn schreckte der 300.000 Mark umfassende Kredit. Nun verpachtete die Gemeinde das Grundstück an Beel für die Lebensdauer der Mühle zu einem festen Preis. Und noch ein Problem war zu lösen: Keine Versicherung wagte sich seinerzeit an das neuartige Konstrukt Windrad. Man fragte sich, ob es umkippen oder sich ein Flügel lösen könnte. „Kein Schadensbild, kein Preis“, erinnert sich Beel.

Der Kredit ist längst vergessen, „den hab’ ich schon rein“. Beels Anlage bringt ihm im Durchschnitt des Jahres einen Ertrag von 2000 Euro monatlich: „Mal gab es gute, mal schlechte Jahre; mal gibt’s ein paar Monate wenig Wind, dann wieder mehr, im Winter mehr als im Sommer. Mal ist mehr zu reparieren, mal weniger.“ Mit Eon hat er einen Einspeisevertrag zum Preis von derzeit 9,6 Cent geschlossen. Dazu kommen noch 4000 Euro pro Jahr, die Telekom und Vodafone zahlen, weil sie Mobilfunkantennen am Mast montieren durften. Das reicht für Wartung und Reparatur. Die Prognose aus dem Verkaufsangebot von Vestas lautete auf 513.000 Kilowattstunden pro Jahr. Exakt so ist es gekommen, seit nunmehr 34 Jahren.

Die Gemeinde Wustrow würde die Windmühle gerne als technisches Denkmal anerkennen lassen. Beel hat bei der Denkmalbehörde angefragt, aber den Antrag zu bearbeiten, würde wohl sieben Jahre dauern. Zudem sieht der Betreiber seine Anlage nicht museal, sondern fleißig arbeitend. Außerdem müssten wahrscheinlich die Mobilfunkantennen von einem Denkmal entfernt werden. Also: erst mal abwarten.

Als das Windrad 30 wurde, organisierte die Gemeinde ein Fest mit Vorträgen. Und die Wustrower spendierten Fotos aus der Bauzeit für eine Ausstellung. Aus dem Ortswappen war das Windrad zu der Zeit schon wieder raus – ein Windrad war nichts Besonderes mehr. Anfeindungen hat Beel in all den Jahren nie erlebt, sicherlich auch, weil er immer mit allen und jedem im freundlichen Gespräch geblieben ist. Und er konnte immer sagen: „Kinder, meine Mühle ist eingezäunt, und in 30 Jahren habe ich keinen einzigen erschlagenen Vogel gefunden.“

Das Display der Anlage meldet: „Kein Fehler“. Maritta Tkalec

Im vergangenen März hat Vestas den Wartungsvertrag gekündigt. In Wustrow steht nun die letzte Anlage dieser ersten Generation. Es gibt keine Ersatzteile mehr – aber Herr Beel hat ja noch seinen Techniker von Vestas in Wustrow. Der werde das schon richten. Die Anlage soll noch mindestens 20 Jahre weiterlaufen, denn Klaus-Jürgen Beel rechnet damit, 100 Jahre alt zu werden. „Da kann man sich noch manches vornehmen“, sagt er und spaziert Hand in Hand mit seiner Frau, einer Augenärztin, den Deich entlang, das Windrad vor Augen, das sich flott dreht und Herz wie Konto vom Windmüller beglückt. Das Display der elektronischen Kontrolltafel am Turm meldet: „Kein Fehler“.