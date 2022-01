Berlin - Die Mobilität in Berlin soll in diesem Jahr noch bunter werden. „2022 werden wir unser Angebot mit einem neuen Verkehrsträger ergänzen“, sagte Eva Kreienkamp, die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der Berliner Zeitung. „Der barrierefreie Rufbus 2.0 wird im Osten von Berlin das Angebot des regulären Nahverkehrs außerhalb des S-Bahn-Rings ergänzen.“ Er soll in dem Gebiet zwischen den S-Bahn-Linien S3 und S5 verkehren. Nachdem es hieß, dass der Betrieb im Mai beginnt, wird intern nun auch von Sommer 2022 gesprochen. Doch der Mobilitätsforscher Andreas Knie übt Kritik. „Unter den geplanten Bedingungen wird der neue Rufbus nicht blühen“, bemängelte er.

Rummelsburg, Friedrichsfelde, Karlshorst, Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf: Diese Berliner Stadtteile reichen in das geplante Bediengebiet zwischen dem Ostkreuz und der Stadtgrenze hinein. In diesem Bereich, der auf dem Stadtplan wie ein großes Tortenstück aussieht, soll der geplante Rufbus 2.0 an sieben Tagen in der Woche jeweils 16 Stunden lang einsatzbereit sein. Wer mitfahren will, lädt sich eine App auf Mobiltelefon und ordert ein Fahrzeug. Die Vans verkehren „on demand“ – auf Bestellung.

Preiswerter als Taxis

Die Taxibranche befürchtet neue Konkurrenz. Doch um einen Taxiservice werde es sich nicht handeln, sagen die Planer. Der Rufbus 2.0 fährt weder von Tür zu Tür, noch hat man als einzelner Fahrgast ein Auto für sich allein. Der Ein- und Ausstieg wird nur an BVG-Bushaltestellen und virtuellen Haltepunkten möglich sein, hieß es in der Senatsverwaltung. Außerdem muss jeder Nutzer damit rechnen, dass er sich das Fahrzeug mit anderen teilen muss. „Ridesharing“ ist die englische Bezeichnung.

Ein Computerprogramm achtet bei der Routenplanung darauf, dass Fahrgäste mit ähnlichen Zielen gemeinsam befördert werden. „Es wird versucht, möglichst viele Fahrten zu poolen“, bekräftigte BVG-Chefin Kreienkamp. „Wann immer es möglich ist, sollen in den Fahrzeugen mehrere Fahrgäste sitzen.“ Das soll die Betriebskosten in einem angemessenen Rahmen halten. Der Senat zahlt einen Zuschuss.

Dafür müssen die Fahrgäste im neuen Berliner Rufbus weniger Geld bezahlen als im Taxi. Zum regulären BVG-Tarif soll ein Zuschlag kommen, dessen Höhe noch nicht beziffert worden ist. Weil der neue Fahrdienst keinen festen Routen folgt, sondern die Strecken je nach Bedarf wählt, bietet er mehr Flexibilität als die bestehenden Bus- und Bahnlinien. Nicht zuletzt werden die Kleinbusse auch in Gebieten verkehren, die derzeit nicht mit dem Nahverkehr erreichbar sind oder als schlecht erschlossen gelten.

Während der Pandemie hat die BVG viele Fahrgäste verloren. Deshalb will sich das Landesunternehmen 2022 in besonderem Maße darum bemühen, Kundschaft zurückzugewinnen, sagte Kreienkamp. „Die Frage ist: Wo ist es klug, das Angebot weiter zu verbessern? Ist es sinnvoll, dies in Mitte zu tun, wo die Fahrgäste schon auf reguläre Nahverkehrsmittel nicht lang warten müssen? Oder nicht doch besser in Außenbereichen, dort, wo das Angebot etwas weniger dicht getaktet ist?“ So sieht es auch die neue rot-grün-rote Koalition in Berlin.

„Ich habe den Eindruck, dass das neue Angebot nicht wirklich gewollt ist“

Im Sommer 2021 hat die BVG das neue Angebot für den Osten Berlins ausgeschrieben. Seitdem läuft das Vergabeverfahren, mit dem das größte kommunale Verkehrsunternehmen Deutschlands einen Betreiber für den Rufbus finden möchte. „Wir wollen den Zuschlag 2022 erteilen“, betonte die BVG-Chefin. „Es wird nicht mehr lange dauern, wir wollen anfangen.“

Allerdings steht die Abgabe der endgültigen Angebote dem Vernehmen nach erst noch bevor. Weitere Verfahrensstufen folgen, sodass der Plan, im Mai 2022 zu beginnen, wohl nicht verwirklicht werden kann. Beobachter berichten, dass die BVG die Anforderungen hochgeschraubt und sehr detailliert ausgeführt hat. Für den Fall, dass später im Betrieb die Bedingungen nicht eingehalten werden, drohen hohe Strafgeldforderungen. Das Projekt sei ziemlich kompliziert angelegt, so die Einschätzung des Mobilitätsforschers Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin. „Ich habe den Eindruck, dass das neue Angebot nicht wirklich gewollt ist“, sagte er der Berliner Zeitung.

Wahrscheinlich werden nur sehr wenige Bewerber Angebote abgeben, so Knie. Dem Vernehmen nach nehmen ViaVan und CleverShuttle an dem Vergabeverfahren teil. Offizielle Bestätigungen gab es nicht, aber auch der Wissenschaftler geht davon aus, dass beide Unternehmen mitmachen – schließlich bringen sie viele Erfahrungen mit.

ViaVan, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und Via, betreibt für die BVG bereits einen On-Demand-Ridesharing-Dienst in Berlin. Der Berlkönig nahm 2018 den Betrieb auf. Anders als beim geplanten Rufbus 2.0 erstreckt sich sein Gebiet innerhalb des östlichen S-Bahn-Rings, zum Teil reicht es auch darüber hinaus. „Konzessioniert sind 185 Fahrzeuge, wir können die Nachfrage aktuell aber mit deutlich weniger Fahrzeugen abdecken“, sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu. Im Oktober übernahm ViaVan nach einer europaweiten Ausschreibung den Sonderfahrdienst des Landes Berlin, den jährlich bis zu 25.000 Menschen nutzen können. Unter dem neuen Namen BerlMobil sind mindestens 54 Mercedes-Benz-Sprinter im Stadtgebiet und zum BER einsatzbereit.

Der Berlkönig muss spätestens im September 2022 aufhören

Für das Unternehmen, das in mehr als 20 Ländern tätig ist und auch in New York, Chicago, Washington, Amsterdam sowie London Ridesharing anbietet, gilt Berlin dem Vernehmen nach als strategisch wichtig. „Schätzungen zufolge haben Daimler und Via den Berlkönig bislang mit rund 20 Millionen Euro bezuschusst“, sagte ein Beobachter. „Doch der Berlkönig kann nur bis Ende September 2022 fahren“, so Eva Kreienkamp. „Dann endet die Experimentierphase, für die wir eine Ausnahmegenehmigung des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten besitzen.“ Darum gehen Experten davon aus, dass sich der bisherige BVG-Partner ViaVan an der Ausschreibung für den neuen Rufbus beteiligt. Wenn er im Umfeld des geplanten Börsengangs den Zuschlag bekommt, würde das gut in die Firmenstrategie passen.

CleverShuttle ist ebenfalls bereits in Deutschland unterwegs. Das Berliner Start-up bot in Berlin und anderen Städten einen Ridesharing-Dienst an – eigenwirtschaftlich, ohne Zuschüsse. Doch nur in Leipzig erwirtschaftete es schwarze Zahlen. Inzwischen hat sich das Unternehmen, das der DB, der Mitsui-Unternehmensgruppe und zwei seiner Gründer gehört, die eigenen Fahrdienste eingestellt. Nach einem Strategiewechsel fährt CleverShuttle nun im Auftrag von Städten, Landkreisen und Verkehrsbetrieben – unter anderem in Leipzig, Darmstadt sowie im Landkreis Offenbach. Acht Verkehre dieser Art gibt es schon, vier weitere kommen nach gewonnenen Ausschreibungen bald hinzu.

Die Zukunft des öffentlichen Verkehrs

Doch werden die geplanten Rufbusse in Berlin wirklich eine größere Bedeutung erringen? „Wer klein denkt, bleibt klein“, meint Mobilitätsforscher Andreas Knie. So soll es seinen Informationen zufolge keine Möglichkeit geben, mit den Tarifen zu „spielen“ – wie zum Beispiel in Tel Aviv, wo die Fahrpreise zu verkehrsschwachen Zeiten oder morgens stadtauswärts ermäßigt werden. Um neue Kundengruppen zu erschließen, müsse man sich von der bisherigen Nahverkehrslogik stärker lösen. „Der Rufbus 2.0 wird ein erster kleiner Schritt sein“, so Knie. „Aber es sollten weitere folgen.“

Davon geht die BVG-Chefin aus. „Wir wollen ausprobieren, wie ein solches Angebot von unseren Fahrgästen angenommen wird, um in einem zweiten Schritt auch anderswo in Berlin einen solchen Service anbieten zu können“, so Eva Kreienkamp. „On-Demand-Ridesharing ist die Zukunft des öffentlichen Verkehrs“, sagte Oren Shoval, Mitgründer und Technikchef von Via.