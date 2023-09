In Charlottenburg wurde am Montag ein randalierender Zechpreller festgenommen. Der 50-Jährige hatte in einer Gaststätte in der Goethestraße gegessen und wollte gehen, ohne zu bezahlen. Als die Kellnerin den ausstehenden Betrag einforderte, warf der Mann Tische und Stühle durch den Gastraum. Er nahm ein Messer vom Tisch und bedrohte das Personal. Polizisten überwältigten den Mann.

Am Nachmittag machte ein 43-Jähriger in der Neuköllner Niemetzstraße Schießübungen. Mieter meldeten der Polizei Beschädigungen an ihren Fensterscheiben. Nachdem die Wohnung des Schützen ermittelt wurde, drangen SEK-Beamte dort ein. Sie fanden eine CO2-Waffe, dazugehörige Gaskartuschen und Stahlkugeln. Der Mann hatte aus seinem Zimmer auf einen an seinem Balkongeländer montierten Holzvogel geschossen. Einige der Stahlkugeln verfehlten jedoch das Ziel und schlugen in den Fenstern der gegenüberliegenden Wohnungen ein.

Hatten sich Schüler einen bösen Streich erlaubt? Am Dienstagnachmittag wurde in der Turnhalle einer Grundschule in der Utrechter Straße in Wedding ein Stapel Matten angezündet. Das Ergebnis: Nicht nur der Stapel brannte bald lichterloh, sondern auch die ganze Turnhalle. Zum Glück hatten Schüler und Lehrer das Schulgebäude bereits verlassen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Am Mittwochabend wurde in der Holländerstraße in Reinickendorf eine Tankstelle überfallen. Zwei mit Pistolen bewaffnete Maskierte betraten den Verkaufsraum, schossen dreimal in die Decke und erbeuteten die Einnahmen.

Kriminell ist auch das, was am Freitagmorgen ein Autofahrer in Lichtenrade vollführte, denn Fahren unter Alkoholeinfluss ist nicht statthaft. Gegen 2 Uhr verlor der Fahrer eines Mercedes die Kontrolle über sein Fahrzeug und flog am S-Bahnhof Schichauweg aus einer scharfen Linkskurve. Das Auto krachte auf den Bürgersteig, wirbelte eine schwere Richtungstafel aus Stahl durch die Luft und knallte gegen einen Lichtmast. Der Wagen wurde zerstört, der Fahrer blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab zwei Promille. Eigentlich wollte er nun nach Hause laufen. Er wusste aber nicht mehr, wo er wohnte. Polizisten nahmen ihn zur Blutentnahme mit.