Ein schlafender Einbrecher in Wilmersdorf und ein Hund, der Datenträger riechen kann

Manche Leute haben eine kurze Zündschnur. Schon ein versehentlicher Rempler kann sie explodieren lassen. In einem Supermarkt in Kreuzberg lief am Montag ein fünfjähriges Mädchen versehentlich gegen eine Kundin. Die 45-Jährige pöbelte daraufhin das Kind rassistisch an. Als die 37-jährige Mutter des Mädchens intervenierte, beleidigte die Frau auch sie.

Nun nahm die Mutter eine Dose Haarspray aus dem Regal und warf sie gegen die Frau. Als diese sich erneut Mutter und Tochter zuwandte, hob die Mutter das Haarspray auf und schlug damit der Frau ins Gesicht, sodass sie eine Platzwunde erlitt. Die Ermittlungen zu den wechselseitig erstatteten Anzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Schon mal etwas von einem Datenträgerspürhund gehört? So wie ein Banknotenspürhund ist das Tier auf den Eigengeruch der Materialien ausgerichtet. Es kann eine Speicherkarte auch unter einer Fußbodenleiste entdecken. Am Dienstag kam so ein Hund zum Einsatz, als Ermittler des Berliner LKA in Berlin, Brandenburg und Niedersachsen die Wohnungen von drei Männern durchsuchten.

Ermittlungen gegen Nudisten wegen Kinderpornografie

Sie sollen Mitglieder eines nudistischen Vereins sein. Dieser lädt 8- bis 18-Jährige zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten ein. Dabei entstanden hunderte Fotos von unbekleideten Kindern „in unnatürlich geschlechtsbetonten Körperhaltungen“, wie die Polizei mitteilt. Gegen die Männer wird jetzt wegen Kinderpornografie ermittelt. Auch mithilfe des Hundes wurden sechs Handys, 18 Festplatten, drei Tablets, acht Notebooks, ein Rechner, sechs Fotokameras und insgesamt 40 CDs, DVDs, VHS-Kassetten und Spielekonsolen beschlagnahmt.

Auf einen schlafenden Einbrecher stieß die Polizei am Mittwoch in Wilmersdorf. Wegen längerer Abwesenheit der Mutter kümmerte sich die 50-jährige Tochter um die Wohnung der Mutter. Als sie dorthin kam, war die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen, weshalb sie die Polizei rief. Die Polizisten fanden im Bett einen schlafenden volltrunkenen Mann. Sie fanden auch eine von ihm gepackte Tasche mit Diebesgut und Einbruchswerkzeug. Gegen den wegen Einbrüchen polizeibekannten 67-Jährigen wurde am Donnerstag ein Haftbefehl erlassen.