Potsdam - Der Goldschatz von Baitz ist eine historische Sensation, Fachleute sprechen von einem „Wahnsinnsfund“. Der Schatz ist mehr als 2000 Jahre alt, stammt aus der Zeit, in der die Gallier gegen die Römer kämpften. Fans der Comicfigur Asterix ist diese Phase der Geschichte bestens bekannt.

Bei dem Schatz handelt es sich um 41 Goldmünzen aus der Keltenzeit – wahrscheinlich aus dem Jahrhundert vor Christi Geburt. Der ehrenamtliche Archäologe Wolfgang Herkt fand die ersten elf Münzen 2017 auf einem Acker im Hohen Fläming, südwestlich von Berlin. Am Montag erst wurde der Schatz der Öffentlichkeit präsentiert.

Vier Jahre lang geheim gehalten

„Einen Goldschatz der Kelten gab es bisher in Brandenburg nicht“, sagte Manja Schüle (SPD), Kulturministerin des Landes. „Die Goldmünzen sind eine Sensation, eine unersetzliche Informationsquelle, die einen einzigartigen Blick in unsere Vergangenheit bieten.“

Dass der Schatz erst vier Jahre später präsentiert worden ist, hat Gründe: Die Fundstelle sollte geheim bleiben, die Fachleute wollten den Schatz erst einmal gründlich untersuchen können. „Aber vor allem wollten wir sicherstellen, dass die Gegend um die Fundstelle mehrfach abgesucht wird“, sagt der Landesarchäologe Franz Schopper. So sollte verhindert werden, dass illegale Schatzsucher historisch wertvolle Dinge finden.

Deshalb suchten die Spezialisten mit Metalldetektoren, und es fanden auch klassische Ausgrabungen statt. Dabei wurden nach den ersten elf Münzen noch 30 weitere gefunden. Und ein Dorf der Germanen aus der sogenannten Jasdorf-Zeit wurde freigelegt. Die keltischen Münzen waren im Besitz der Germanen.

Was macht den Schatz so wertvoll? „Er wurde weit entfernt vom Siedlungsraum der Kelten gefunden“, sagt der Archäologe Schoppe. Ein solcher Fund in einer solchen Größe sei äußerst ungewöhnlich. In ganz Brandenburg wurde gerade mal eine weitere Kelten-Münze gefunden.

Nicht bei Asterix hergestellt

Die Kerngebiete der Kelten waren einst die Regionen des heutigen Böhmen, Bayern, Baden-Württemberg bis nach Frankreich – dem Gebiet von Asterix und den Galliern. Natürlich wurden die Fachleute auch befragt, ob der Schatz von Asterix’ Galliern stammen könnte. „Offenbar nicht“, sagte der Münzfachmann Marjanko Pilekic. „Die Münzen stammen wohl aus dem hessischen oder rheinland-pfälzischen Raum.“

imago/Kharbine Tapabor Kelten aus der Zeit nach Christi Geburt

Dass keltische Münzen in Südwestdeutschland gefunden werden, ist keine Sensation. In Brandenburg ist das anders. Der nächstgelegene sogenannte Austauschraum zwischen Kelten und Germanen sei in Südthüringen gewesen, so die Experten. Dort fänden sich Münzen auch auf germanischer Seite.

„Ganz besonders ist auch, dass es kein zusammengetragener Schatz ist“, sagte Pilekic. Die Münzen wurden nicht von Händlern oder reichen Herrschern über Jahre gesammelt. Sie stammen aus einer Prägestätte und wurden zur selben Zeit hergestellt. Das ist für Historiker sehr aufschlussreich. „Ich kenne nur einen weiteren solchen Fund aus der Keltenzeit.“

Vielleicht die Bezahlung für Sklaven

Was der Schatz damals wert war, können auch die Fachleute nicht benennen, es gibt nur wenige Aufzeichnungen von Kelten. Chef-Archäologe Schoppe sieht mehrere Möglichkeiten: Die Germanen könnten das Gold für Felle oder langes blondes Frauenhaar bekommen haben. Es könnte aber auch eine Mitgift für eine keltische Frau gewesen sein, die zu den Germanen verheiratet wurde. „Es besteht auch die Möglichkeit, dass nicht nur mit schönen Dingen gehandelt wurde“, sagte Schoppe. Der Schatz könnte die Bezahlung von Sklaven oder Söldner sein, die verkauft wurden.

Die Münzen sind klein und gebogen, sie werden auch „Regenbogen-Schüsselchen“ genannt. Die Bezeichnung stammt von den Bauern, die solche Münzen auf ihrem Acker gefunden haben – oft nach einem Regenguss, wenn das Gold vom Wasser gespült war und auf dem Acker in der Sonne glänzt. „Es hieß damals: Das Glück, also solche Münzen, findet man dort, wo der Regenbogen beginnt“, sagte Münzexperte Pilekic. Die Münzen wurden auch Sternentaler genannt. Ihnen wurden magische Kräfte unterstellt: Sie sollen heilende Kräfte gehabt haben. „Und wer sie zu Hause aufbewahrt, dem sollte nur Gutes geschehen.“ Das würde erklären, warum der Schatz als Prestigeobjekt aufgehoben wurde.

BLDAM/T. Kersting Auswahl der keltischen Goldmünzen aus Brandenburg

Auch den heutigen Wert dieser insgesamt 178,5 Gramm Gold können die Fachleute nicht beziffern. Der Materialwert des Goldes ist nicht allzu groß, ein Gramm kostet etwa 50 Euro. Entscheidend für den Wert sei der historische Kontext. „Der Zusammenhang ist wichtig, die Tatsache, dass sie in einer germanischen Siedlung lagen“, sagte Schoppe. „Ohne einen solchen Kontext ist auch eine Goldmünze der Kelten nicht viel wert.“

Der Finder ist ein stiller Mann mit langem Kinnbart. Wolfgang Herkt, 61 Jahre alt, ist seit Jahrzehnten als sogenannter ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger aktiv. Ministerin Schüle betonte, dass Menschen wie Wolfgang Herkt ausgebildete Helfer der Archäologen seien. „Das sind echte Profis.“

Der Schatzsucher wollte schon abbrechen

Herkt erzählt, dass er einen zweijährigen Lehrgang absolviert habe. Er habe sich schon immer für Landesgeschichte interessiert, habe viel Selbststudium betrieben. Sein Geld verdient er als Freiberufler. Er ist Grabungshelfer und hilft, wenn Archäologen Baustellen untersuchen.

Er habe früher in der Gegend gelebt, in der er den Schatz gefunden hat. Auf dem Acker habe er alte Scherben gesichtet. „Und wo Scherben sind, kann auch noch mehr sein“, sagte er. Also zog er 2017 mit seinem Metalldetektor los. „Ich habe die Berechtigung, in der Erde zu horchen“, sagte er. Es sei ein gepflügter Acker gewesen. „Wir gehen grundsätzlich immer mit Einverständnis der Eigentümer auf den Acker.“ Warum hat er dort gesucht? Der Acker liege im Baruther Urstromtal, das sei eine günstige Lage, denn damals wurde gern auf Hügeln am Wasser gesiedelt.

Wolfgang Herkt Diese keltische Goldmünze fotografierte der Finder Wolfgang Herkt 2017.

Er habe etwa 90 Minuten gesucht. „Da hatte ich gefühlt 20 Kilo Schrott zusammen und wollte deshalb nur noch mal eine Abschlussbahn laufen“, berichtete er. „Dann hatte ich ein Super-Signal und sah etwas Goldglänzendes.“ Zuerst habe er gedacht, es sei der Deckel einer kleinen Schnapsflasche. „Als ich es abpustete, lag ein Regenbogenschüsselchen in meiner Hand.“

Steht ihm ein Finderlohn zu?

Also hängte er noch eine Stunde dran und fand elf Münzen. „Ich habe schon mal Silber gefunden“, sagte er. „Aber Gold ist Gold. Gold findet man wohl nur einmal im Leben.“ Und dann noch einen solchen Schatz. Er freut sich darüber, als Ehrenamtlicher etwas für die Wissenschaft getan zu haben. Er wolle das Gold auch gar nicht besitzen und habe gleich das Landesamt angerufen. Dann habe er die Münzen einfach in seine Tasche gesteckt. „Die haben geklimpert.“

Ein Finderlohn steht ihm nicht zu, so sind die Gesetze. „Wenn ich zielgerichtet suche, was ich ja gemacht habe, habe ich keinen Anspruch auf Finderlohn“, sagte Herkt. Aber er wünscht sich, dass die vielen ehrenamtlichen Sucher doch wenigstens einen Zuschuss für die Spritkosten bekommen.

Immerhin lud ihn Ministerin Schüle gleich zum Spargelessen im nächsten Frühjahr ein. Der stamme aus der Region um die Fundstelle, sei also ebenfalls ein Schatz aus dem Brandenburger Boden.