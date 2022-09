Der Pariser Platz ist vor allem ein Ort, zu dem Touristen kommen, wenn sie das Brandenburger Tor sehen wollen, oder wo Berliner hingehen, um vor dem Hintergrund des berühmten Wahrzeichens gegen oder für alle möglichen Themen zu demonstrieren. Das Pilecki-Institut allerdings, das polnische Zentrum für die Aufarbeitung des Totalitarismus im 20. Jahrhundert, steht neben der französischen Botschaft und will jetzt, dass mehr Menschen hierherkommen. Sie sollen in einem stillen Moment über den Krieg in der Ukraine nachdenken – und zwar auf einer Bank, die zum Teil aus ukrainischer Militärausrüstung besteht.

Seit heute steht diese Sitzbank vor dem Institut am Pariser Platz. Es ist ein Werk der Kiewer Organisation Kosmos Tabir. Für einige Monate soll diese Bank an den Krieg erinnern. Eine Seite besteht aus einem sogenannten Panzerigel, so heißen die Metallkonstruktionen, die einen Panzer abwehren sollen. Noch im Februar und März wurden diese Panzerigel in Kiew eingesetzt, als die ukrainische Armee sie vor dem russischen Vormarsch schützen musste. Die Ausstellung der Bank sowie deren Transport nach Berlin erfolgte in Zusammenarbeit mit Vitsche, einem Verein für Ukrainer in Berlin.

Vorgestellt wurde die Bank vor dem Institut am Sonnabendabend – pünktlich zum 83. Jahrestag des Überfalls der Sowjetunion auf Polen am 17. September 1939. Aufgrund einer Verzögerung an der polnisch-ukrainischen Grenze war die Bank selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht angekommen – das feierliche Gedenken fand trotzdem statt. Der sowjetische Einmarsch wurde schon vor dem Überfall von Nazideutschland auf Polen am 1. September im gleichen Jahr geplant. Es ist ein Schlüsseldatum in der polnischen Erinnerungskultur.

Aber in diesem Jahr hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine diesem Tag eine zweite Bedeutung gegeben. Heute seien in der Ukraine die gleichen zerstörerischen Kriegsstrategien und Gräueltaten zu beobachten wie vor acht Jahrzehnten in Polen, hieß es in einer Erklärung. Die Bank sei kein reines Symbol für die Opfer des Krieges in der Ukraine, sagte Hanna Radziejowska, Direktorin des Pilecki-Instituts, sondern auch für den Geist des ukrainischen Widerstandes gegen die russische Aggression.

„Es ist gefährlich, die Aggressoren die Geschichte schreiben zu lassen“

Sie sei auch ein wichtiges Zeichen der Solidarität zwischen den polnischen und ukrainischen Communitys in Berlin, sagt Eva Yakubovska, Vorstandmitglied bei Vitsche. „Genau hier sehen wir aus den Lehren der Geschichte, wie gefährlich es ist, die Aggressoren und Unterdrücker die Geschichte schreiben zu lassen“, sagt sie. „Durch diese Bank sollen die Menschen auch ein Stück weit mitbekommen, was tatsächlich immer noch in der Ukraine passiert.“ Mit einer Instagram-Aktion lädt das Pilecki-Institut jetzt alle Berliner und Besucher der Hauptstadt dazu ein, ihre eigenen Bilder der Bank in den sozialen Medien zu teilen.

Am Sonntagabend stellte die in Berlin lebende ukrainische Schauspielerin Daryna Lazareva eine Reihe von Monologen vor, die auf Erfahrungen von Ukrainern im Krieg basieren. Darunter etwa zwei Geschichten aus Mariupol: von einer Frau, die ihren Ehemann bei dem Angriff auf das Stahlwerk Asowstal verlor, und einer Mutter, die den russischen Luftangriff auf das Theater der Stadt mit beiden Kindern überlebte. Gesammelt wurden die Geschichten von dem Verein War Stories from Ukraine. „Es war sehr schwierig, diese Performance vorzubereiten“, sagte Lazareva. „Aber es ist gut, dass die Menschen nicht nur wissen und verstehen, was dort passiert, sondern das auch zu spüren bekommen.“