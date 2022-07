Eigentlich ist der Mercedes-Platz ein unauffälliger, beinahe banaler Ort. Ein kleines Stück lauter Architektur, wo sonst nur stille Wüste ist. Das Areal liegt zwischen Ostbahnhof und Warschauer Brücke, zwischen der Spree und den S-Bahn-Gleisen. Wüsste man nicht, dass er hier liegt, könnte man ihn übersehen.

Sein Inneres bleibt lange verborgen, wie bei einer Muschel. Steht man endlich auf dem Platz, springen Fontänen aus Bodenplatten aus Granit, aus denen in zwei Reihen Medientürme aus Metall wachsen, die Werbebotschaften senden. Welcome to fabulous Berlin.

Es gibt keine Palmen. Dafür viel Systemgastronomie, ein Multiplex-Kino, zwei Rooftop-Bars und ein Bowlingcenter mit 28 Bahnen, theoretisch genug, um eine Weltmeisterschaft stattfinden zu lassen. An den metallverkleideten Fassaden hängen noch mehr Screens, auf denen synchron Werbung läuft: Junge, hippe Menschen skaten durch die Stadt – ein öffentlicher Platz als stets neu bespielbare Werbefläche.

Von RAW-Gelände bis Amazon-Tower: Das neue Friedrichshain-Kreuzberg

Folgt man dem Strip, steht an dessen Ende die Mercedes-Benz-Arena, die dem Platz ihren Namen gibt. Hier spielen vor bis zu 17.000 Zuschauern das Basketballteam von Alba Berlin, die Eishockeyspieler der Eisbären, Stars wie Billie Eilish, die Hunde von Paw Patrol. Letztere diesen Monat gleich drei Mal in Folge (an einem Tag).

Seit der Mercedes-Platz 2018 eröffnete, hat sich Berlin, und vor allem Friedrichshain-Kreuzberg, stark verändert. Überall wird gebaut. Rund um das Ostkreuz entstehen Büroflächen mit Namen wie Pollux, b:hub, Zinc oder Aixis. Die „Gentrifizierung Ost“ ist ein Jahrzehnte altes Projekt, mit immer neuen Etappen. Auf der anderen Seite der Warschauer Straße wird über die Bebauung des RAW-Geländes diskutiert. Das Areal soll „entwickelt“ werden. Einige der Clubs werden weichen müssen.

Am Mercedes-Platz ist die Investorenkarawane längst durchgezogen. Was hat sie zurückgelassen? Wer nutzt diesen Platz – und warum? Haben sich die Hoffnungen von Politik und Wirtschaft erfüllt? Ist eine „Freizeitmeile für ein junges, durch und durch urbanes und aktives Publikum“ entstanden, wie es auf der Seite des offiziellen Hauptstadtportals vielversprechend heißt?

Gentrifizierung Ost: Auf dem Weg zum Mercedes-Platz kommt man an der East Side Mall vorbei, ebenfalls 2018 eröffnet

Wer zum Platz möchte, muss erstmal den Weg finden. Auch nach dem Umbau der Warschauer Straße ist die Lage unübersichtlich. Wer sich auskennt, überquert die Brücke Richtung S-Bahn-Station, biegt vorher links ab und nimmt die Treppe Richtung Unterführung. Das sieht alles noch aus, wie man die Gegend kennt. Sehr viel Graffiti, klebrige Böden und Musikerinnen, die sich zur Rush Hour mit den Pendlern, Touristinnen und Ratten die engen Wege teilen.

Wer die Abzweigung nicht kennt, muss über die stark befahrene Warschauer Straße und durch das Einkaufszentrum East Side Mall. Wie der Platz ist es 2018 eröffnet worden. Eine Gruppe Teenager sitzt mit Einkaufstüten vor dem Eingang. Sie kommen aus Bielefeld und sind zwei Tage in Berlin, weil sie mit ihrer Klasse die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen besucht haben. Jetzt hängen sie ein bisschen rum. „Es gibt keine Bänke, aber auch egal“, sagt ein Mädchen.

Schafft man es durch die drei Etagen Mainstream-Shopping der 69. Mall von Berlin, wird man auf den Platz gespült wie am Ende einer Wasserrutsche im Freibad.

Zu Five Guys oder doch zu Hans im Glück?

An diesem Freitag, gegen 17 Uhr, ist es ruhig hier. Bei Five Guys, einer Burgerkette aus den USA, steht ausnahmsweise keine Schlange. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich einen verdammt süßen Milkshake mit nahezu unbegrenzten Flavours zu bestellen. Nur wohin damit? Viele Sitzgelegenheiten gibt es nicht. Die, die es gibt, haben den Charme einer Flughafenhalle. Ohne je auf diesem Platz gewesen zu sein, kennt man ihn schon.

Das liegt unter anderem daran, dass es hier nur Systemgastronomie gibt, in der man höchstwahrscheinlich schonmal war. Wer in einen Burger von Hans im Glück beißt, könnte in Stuttgart sein oder in Darmstadt, egal. Der Anthropologe Marc Augé nennt Plätze wie diesen Nicht-Orte. Urbanen Räumen wie Einkaufszentren, Flughäfen oder Motel Ones fehle es an Signifikanz. Nicht-Orte haben keine Geschichte oder Identität. Sie erinnern ihre Besucher an andere Nicht-Orte.

Das macht es einfach, sich zu orientieren. Sie überfordern nicht mit neuen Eindrücken. Als städtischer Raum wirken sie in ihrer normierten Ästhetik aus Beton, Glas und LED-Screens ein wenig trostlos. Die Architektur des Mercedes-Platzes überträgt das Konsumprinzip der Malls, Arkaden und Center auf die Stadtlandschaft. Das ist für Berlin halbwegs neu. Statt Pullover und Sneaker verkauft die Anschutz Group jetzt eben Entertainment – und zwar so reibungslos wie möglich. Die Anschutz Group, Investor und Betreiber des Mercedes-Platzes, betreibt einen zweiten Mercedes-Benz-Platz in Shanghai, mit einer Mercedes-Benz-Arena, in der ebenfalls 18.000 Menschen Platz finden.

Stephan Pramme Nicht-Orte: Keine Geschichte, keine Identität, keine Überforderung

Nach der Wiedervereinigung gehörte das Areal der Bahn und war damit in öffentlicher Hand – bis zur Bahnreform. Dann wurde es privatisiert. Die Anschutz Entertainment Group kaufte 2001 das 20.500 Quadratmeter große Areal und errichtete bis 2008 eine Mehrzweckhalle, die damals noch O2 World Berlin hieß. Das Unternehmen aus Los Angeles trug die Baukosten von 200 Millionen Euro. Die Bebauung war lange geplant: Die Anschutz Gruppe ist Mitglied des Investorenprojektes Mediaspree, deren Planungen bis in die 1990er Jahre zurückreichen und die wirtschaftliche Nutzung des Spreeufers orchestrieren. Die Geschichte des Mercedes-Benz-Areals zeigt beispielhaft, wie Gentrifizierungsprozesse im Osten der Stadt funktionieren.

„Amazon Tower nicht mit uns“ steht an der Absperrung der neusten Hochhausbaustelle. Hier wird 2023 passend der Edge East Side Tower fertiggestellt – mit 140 Metern dann das höchste Gebäude der Stadt. Von den 34 Stockwerken wird Amazon 28 beziehen. Wird der Turm fertig, hat man von dort aus den besten Blick auf den Mercedes-Platz. Erkennt man von oben einen Sinn, der am Boden verborgen bleibt?

Einer, der es wissen muss, ist Tomasz, ein Bauarbeiter aus der Slowakei. Er steht vor dem Eingang der Großbaustelle und raucht eine Feierabend-Zigarette. Er arbeitet seit zwei Wochen jeden Tag zehn Stunden pro Tag auf 60 Metern Höhe. Von oben kann er sehen, wenn es in der Arena ein größeres Konzert gibt und die Menschenmassen auftauchen.

Mit dem Job ist er soweit zufrieden, die Sicherheitsstandards seien im Vergleich zu anderen Jobs gut und die Bezahlung auch. Wenn nur der Wind nicht wäre. Obwohl er noch sehr jung ist, tut ihm der Rücken weh. Er wird für ein Jahr bleiben. Nach fünf Monaten möchte er nach Hause, seine Familie besuchen. Was er von dem Mercedes-Platz halte? Da war er noch nie, sagt er. „Von oben sieht es gut aus.“ Er lebt etwa 40 Minuten Fahrtweg entfernt. Wie der Bezirk heißt, in dem er wohnt, weiß er nicht. Hier in der Nähe würde er jedenfalls keine Wohnung finden.

Unten beginnt sich der Platz zu füllen. Einige Typen fahren mit E-Scootern über das nasse Fontänenfeld. Kinder rennen barfuß über den nassen Asphalt und kreischen, wenn die Wasserfontänen sie erwischen. Gleich daneben isst eine Frau ihr Steak. An ihrem Tisch sitzen noch ein Mann und zwei weitere Frauen, die Eltern der Kinder. „Freiwillig würde ich hier nicht hinwollen“, sagt die Frau mit dem Steak und schaut über den Platz. Ihr Partner pflichtet ihr bei: „Richtig schön ist es nicht“.

Dass sie trotzdem hier sind, liegt daran, dass sie es woanders noch schlimmer finden. Sie leben seit mehreren Jahren mit ihren Kindern in Friedrichshain. „Am RAW-Gelände liegen viele Scherben, manchmal Spritzen, da können wir unsere Kinder nicht spielen lassen.“ Am Mercedes-Platz sei es wenigstens sauber. Und tatsächlich können sich die Kinder hier so bewegen, wie man es von einer italienischen Piazza kennt. Die Eltern sitzen vor den Restaurants, während die Kinder nur halb beaufsichtigt umherrennen. Dieses Bild ist man in Berlin nicht gewöhnt. Doch zufrieden sind die Eltern nicht. „Attraktivität sieht anders aus“, sagt der Vater. Ihm fehlen Grünflächen. Er lässt den Blick über den Platz wandern. „Geld ist vorhanden“.

Stephan Pramme „Hier ist alles cool“: Bogdan und Dennis sind mit dem 9-Euro-Ticket aus Zerbst in Sachsen-Anhalt nach Berlin gekommen

Obwohl sich die Kreativität des kulinarischen Angebots in Grenzen hält, sind die Läden am frühen Abend voll. Viele Touristen. Auf einer der wenigen Bänke sitzen Bogdan und Dennis. Sie sind beide 18 Jahre alt und kommen aus Zerbst, einem sehr kleinen Ort in Sachsen-Anhalt, wie sie erklären. Sie sind am Morgen mit dem 9-Euro-Ticket nach Berlin gefahren, sitzen jetzt zufällig auf dem Mercedes-Platz. „Und schauen uns hier die Optik an“, sagt Dennis. Sie waren an der East Side Gallery am Spreeufer spazieren. Später wollen sie ins Matrix, feiern, morgens zurück. So sparen sie sich das Hostel. Den Mercedes-Platz finden sie beeindruckend. „Hier ist alles cool“, sagt Dennis. Bogdan nickt. So viele Einkaufsmöglichkeiten gebe es in Zerbst nicht.

Marie und Haja sind anderer Meinung. Die beiden Frauen schieben ihre Räder über den Platz. „Ich finde es nicht so gemütlich“, meint die 32-Jährige Marie. Haja pflichtet ihr bei. „Das hier ist nur für Touristen, nicht für Berliner.“ Die beiden treffen Freunde in einer der beiden Rooftop-Bars auf dem Platz. Sie kommen ursprünglich aus Frankreich, leben jetzt in Berlin. Die Bar hat eine Freundin vorgeschlagen. Eigentlich würden sie lieber auf die Oberbaumbrücke. Hier ist es ihnen zu teuer. „Die wollen hier sieben Euro für ein Eis“, sagt Marie und schüttelt den Kopf.

In der Mitte des Fontänenfelds stehen die Brüder Said und Scho. Sie sind 24 und 28 Jahre alt und machen Selfies. „Wir wollten eigentlich weiter zum Treptower Park“. Said lebt erst seit wenigen Wochen in Berlin. Ursprünglich kommen sie aus Bielefeld. Der Mercedes-Platz entwirft das Bild eines Bürgers, der in seiner eigenen Stadt Tourist ist. Said und Scho finden es friedlich auf dem Platz, und das ist etwas, was wirklich alle positiv hervorheben: Auf dem Mercedes-Platz ist es ruhig.

Und sauber. Im Gegensatz zur Warschauer Straße gibt es hier kein schmuddeliges Eckchen, keine zwielichtigen Nischen. Fast enttäuschend für einen Ort, der mit den Worten „Hier beginnt Las Vegas“ eröffnet wurde. Das sagte Michael Kötter, Vice President Real Estate & Development bei der Anschutz-Gruppe. Ein neues Las Vegas wäre für eine Stadt, die berühmt ist für ihre ausschweifenden Partys, ja etwas erfreulich Passendes. Die Anschutz Group hat eine eigene Interpretation von Las Vegas. Eine Version ohne Laster, Drogen, Spielsucht oder Sex. Aber auch das echte Vegas wandelt sich von der Sin City, der Stadt der Sünde, zur City of Entertainment.

Stephan Pramme Finden es hier schön ruhig: Die Brüder Said und Scho wollen weiter zum Treptower Park.

Wer sich fragt, warum dem Platz der Nachname fehlt: Friedrichshain-Kreuzberg hat sich 2005 eine Frauenquote von 50 Prozent für Straßennamen verschrieben. So wird aus dem Platz eines millionenschweren Unternehmens ein Platz für Mercedes, die Tochter des Firmengründers Emil Jellinek. Die Nebenstraßen, deren Gebäude fast restlos von Zalando angemietet sind, tragen die Namen cooler Frauen, wie der in Berlin geborenen Tänzerin Valeska Gert. Am Freitag Abend gegen acht ist hier alles wie ausgestorben.

Ein Polizeiauto hält, zwei Polizisten steigen aus. Was wissen sie über das Las Vegas der Stadt? Viel zu tun gebe es hier nicht, sagt einer der beiden. Hier seien ja fast nur Büros und man wisse ja, wie das ab mittags dort aussehe. „Ab eins macht jeder seins.“ Sein Kollege stimmt zu. Sie fahren hier routinemäßig Streife, aber eigentlich passiere hier nie etwas, weil die Menschen nur zu Events herkämen. „Zustrom, Abstrom, das wars.“ Obwohl sie für den ganzen Kiez zuständig sind und gerade an der Warschauer Straße am Wochenende sehr viel zu tun haben, gefällt ihnen persönlich der Platz nicht. „Es passt nicht zu Berlin.“ Die Streife hier sei so etwas wie die Pause während der Schicht. Hier seien keine Drogenverkäufer, keine Alkoholikerinnen und keine Wohnungslosen. Jedenfalls keine, die Ärger machen.

Stephan Pramme Lobt ebenfalls die Ruhe am Platz: Der Wohnungslose Remi aus Polen.

Remi kann das bestätigen. Der 28-Jährige steht in kurzen Hosen an der Arena, auf der Suche nach Kontakt. Die zwei Jahre auf den Straßen Berlins sieht man ihm noch nicht an. Er erzählt, dass er sich in einem Dreieck bewege, zwischen Warschauer Straße, der Frankfurter Alle und dem Mercedes-Platz. Wie die anderen Besucher lobt Remi die Ruhe. Er sei hier meist der einzige Wohnungslose. Das könnte auch daran liegen, dass hier die Struktur fehlt, die Wohnungslose brauchen. Kein Supermarkt, keine Möglichkeit, auf Toilette zu gehen und nur wenig Bänke.

In der Logik des Platzes dürfte Remi gar nicht da sein, denn er konsumiert nicht, jedenfalls nichts, das man auf dem Platz erwerben könnte. Doch er fühlt sich hier wohl. Er schläft meistens direkt an der Arena, erzählt er. Als er vor einigen Tagen mal nachts aufgewacht sei, habe er gedacht, es sei mit dem Frieden vorbei. Plötzlich schliefen auch andere Menschen in Zelten vor der Arena. „Die haben mir erzählt, dass sie wegen Billie Eilish da sind.“

Real wird der Platz, wenn man ihn Richtung Spree verlässt. Am Ufer sitzen Familien, junge Leute, Touristinnen und Berliner. Ein Typ spielt Saxophon, die Begleitmusik zu „Killing me softly“ kommt aus einer Box. Sein Publikum sitzt auf den Stufen, hört zu und filmt. Am Ufer legt die „Johanna“ ab, ein Boot mit lauter Technomusik. Sind Partyboote die neuen Bierbikes?

Stephan Pramme Killing me softly: Musiker am Spreeufer hinter der East Side Gallery

Ein älterer Flaschensammler dreht seine Kreise. Er trägt ein blaues Käppi und eine Jacke, die man in den Secondhand-Läden in Friedrichshain als Vintage verkaufen könnte. Seine Haut ist tief gebräunt. Falten zerfurchen sein freundliches Gesicht. Seine Flaschen verstaut er in einem selbst gebauten Lastenfahrrad. Er gehört zu dem System dieses Platzes vor dem Mercedes-Platz wie die Straßenmusiker und der Pizzaladen Zola, an dessen Terrasse er sich setzt, bis die nächste Flasche sich in Leergut verwandelt.

Er sei seit 1968 in Deutschland, sagt er, zuerst zwei Jahre in Dortmund, dann Berlin. Er rede nicht gern über sich selbst und schon gar nicht über sein Heimatland, die Türkei. Seine Miene verfinstert sich. Er redet schnell und unzusammenhängend. Vier Kinder, jetzt sei alles zu teuer, Rente reiche nicht. „Alles scheiße.“ Deswegen sammelt er hier Flaschen. Er gehört zu denjenigen, die den Platz am Laufen halten.

An einem Betonpfeiler hängt ein Zettel. Der Pizzabäcker Tijun sucht nach einer Zweizimmerwohnung für seine Frau, seine sechsjährige Tochter und sich. Er arbeitet seit vier Jahren im Zola. Ob er wohl immer noch sucht? Die Kellnerin vom Zola nickt. Tijun kommt aus der Küche. Er will seine Familie aus Rom holen, wo er zuvor sechs Jahre lang als Pizzabäcker gearbeitet hat. Gerade wohnt er in einem Zimmer am Gesundbrunnen. Die Wohnung müsste in Pendler-Entfernung zum Zola liegen, aber mit seinen 900 Euro Budget findet er nichts, schon gar nicht in der Nähe. Die andere Seite der Gentrifizierung Ost. Er kann hier arbeiten, aber nicht leben.

Stephan Pramme „Die wollen hier sieben Euro für ein Eis“: Freundinnen Marie und Haja sind in der Rooftop-Bar verabredet.

Gegenüber vom Zola steht ein Haus, an dessen Fassade ein Plakat mit der Aufschrift „Move in“ hängt. Zieh ein. Das Pier 61|64 ist ein Wohnprojekt der Investorengruppe Trockland, „ein cooler Hotspot“ wie es auf der Webseite heißt. Für Tijun unbezahlbar.

Auf dem Dach des Indigo Hotels am Wasser ist die Rooftop Bar Gallery, wo Marie und Haja bereits an ihren Drinks nippen, die hier um die 15 Euro kosten. Auf der Terrasse stehen endlich Palmen. Von hier aus wirkt der Stern auf dem Dach der Mercedes-Benz-Zentrale übergroß. Unten am Wasser spielt ein Musiker jetzt „Don’t let me down“ von den Beatles, während die Sonne langsam untergeht. Die Leute auf den Treppenstufen trinken Bier und hören zu, einige filmen mit ihren Handys. Macht sich sicher gut auf Instagram. So Berlin. Trotz des guten Blicks von oben wäre es da unten jetzt sicher schöner. Wie lange noch wird es echte Orte hier geben? Don’t let me down, Berlin.