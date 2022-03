Die lettische Wochenzeitung Ir veröffentlichte am 3. März ein Titelbild mit einer Karikatur des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er ist auf einem roten Hintergrund mit einem Totenschädel abgebildet. Das Motiv beeindruckte nicht nur in Lettland, entsprechende Poster sind in verschiedenen Ländern im Umlauf. Eine private Initiative von Berlinern hat laut eigenen Angaben circa 2000 Plakate mit dem Putin-Bild an der Schönhauser Allee und rund um den Rosenthaler Platz aufgehängt.

Frau Ločmele, das Titelblatt der Ausgabe Ihrer Wochenzeitung vom 3. März hängt inzwischen auf Plakaten in Berlin-Mitte. Wie ist es dazu gekommen?

Ich habe aus Berlin eine Anfrage bekommen, ob man das Titelblatt auf Plakate drucken könne. Wir hatten das Putin-Motiv mit Totenschädel von dem Künstler Krishs Salmanis ohnehin als Open Source zum Herunterladen bereitgestellt, und es geht bereits um die Welt. Das Paul-Stradins-Museum für Medizin hat es in Riga aufgehängt, weil das Gebäude gegenüber der russischen Botschaft liegt. Ich habe sogar aus Seoul eine Nachricht erhalten, dass es in Südkorea auf einer Demonstration gegen Putin verwendet wurde. Aber die Deutschen bestanden auf das gesamte Titelblatt. Sie sagten, es würde die Berliner zum Protest gegen Russland motivieren, wenn ein mutiges Magazin in Lettland so etwas abdruckt. Also haben sie das Bild von Putin mitsamt dem lettischen Titel für ihre Plakate von uns bekommen.

Gatis Rozenfelds Zur Person Die 1973 geborene Journalisten Nellija Ločmele arbeitete zunächst als politische Reporterin für die lettische Tageszeitung Diena. Sie gründete 2010 die Wochenzeitung Ir mit anderen Mitarbeitern von Diena nach dem Verkauf der Tageszeitung.

Seitdem leitet Ločmele die Wochenzeitung mit einer Auflage von 15.000 im Jahr 2020. Das Ir-Magazin veröffentlichte am 3. März auf dem Titelblatt eine viel beachtete Karikatur. Sie zeigt Wladimir Putin mit einem Totenschädel.

Was steht darauf zu lesen?

Was du säst, wirst du ernten. So einen Spruch gibt es im Lettischen, im Russischen und in vielen Ländern. Wir wollten damit ausdrücken, dass Putin der Tod, den er in die Ukraine trägt, selbst treffen wird. Sein eigenes Volk wird ihn hassen, wenn es bemerkt, dass er nicht die Ukraine, sondern Russland zerstört hat. Der Ausspruch ist auch als Fluch gedacht. Wir wünschen uns, dass es am Ende so kommt. Putin hat sich selbst verflucht, als er die Ukraine überfiel.

Der Putin sieht auf Ihrem Plakat zum Fürchten aus. Wollten Sie mit der Schreckfigur die besondere Angst im Baltikum vor einer weiteren Aggression ausdrücken?

Ich habe keine Angst, ich bin voller Wut. Ich glaube, wir sollten uns jetzt vom Mut der Ukrainer inspirieren lassen. Und wir müssen alles dafür tun, dass sie gewinnen. Diese imperialistische Attitüde lässt keinen Raum für Kompromisse. Ich begrüße es, dass in Riga die Straße, an der die russische Botschaft liegt, nun Straße der Unabhängigkeit der Ukraine heißt. Das Plakat wurde dort auch nicht entfernt, obwohl die russische Botschaft das von Lettland verlangt hat.

Das war blind, und wir haben es immer wieder gesagt. Nellija Ločmele, Chefredakteurin der Wochenzeitung Ir

Die Bedrohung durch Russland wurde in Deutschland lange anders bewertet als in Lettland. Glauben Sie, dass sich in Deutschland nun etwas verändert hat?

Ja, das glaube ich und ich begrüße es. Mich mach es aber traurig, dass erst die vielen Toten in der Ukraine nötig waren für ein Umdenken. Deutschland war im Denken sehr bequem, finde ich. Es ist davon ausgegangen, dass schon alles gut gehen werde bei seinen Geschäften mit Russland. Das war blind, und wir haben es immer wieder gesagt. Es ist gefährlich, sich von jemandem abhängig zu machen, der einen gerne unter der Fuchtel hätte. Das verstehen die Deutschen jetzt, und ich haben keinen Zweifel, dass sie die Probleme bewältigen können. Es ist wichtig, dass die Deutschen weiter Druck auf ihre Politiker ausüben. Denn Deutsche, Letten und alle anderen Europäer stehen vor der Aufgabe, Putin jetzt zu stoppen.