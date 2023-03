Diebstahl in Feuerwache Schöneberg: Bereiten Clans den nächsten großen Einbruch vor?

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in die Feuerwache Schöneberg eingebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher der Berliner Zeitung bestätigte, durchwühlten die Täter in der Dienststelle an der Feurigstraße mehrere Fahrzeuge. Wegen der polizeilichen Ermittlungen sei die Feuerwache nicht einsatzbereit gewesen.

Nach Angaben von Ermittlern waren die Täter über den Hof gekommen. Sie hatten wahrscheinlich nach einem akkubetriebenen hydraulischen Spreizer gesucht. Mit diesen Geräten werden Unfallopfer aus verunglückten Fahrzeugen befreit. Allerdings kann man mit Spreizern auch Einbrüche verüben. Mit einem solchen Gerät waren kriminelle Clans beispielsweise im Historischen Grünen Gewölbe eingebrochen. Sie hatten das Fenstergitter aufgebogen. Der Spreizer war zuvor entwendet worden.

Bei einem früheren Einbruch vor einigen Jahren aus einer Feuerwache in Treptow war ebenfalls ein Spreizer gestohlen worden. Im Dezember vergangenen Jahres wurde bei einem Einbruch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mahlsdorf ein hydraulischer Spreizer gestohlen.

Im aktuellen Fall in Schöneberg waren die Täter nur teilweise erfolgreich, da sie nur einen Spreizer vorfanden, der mit einem Dieselaggregat betrieben wird. Sie begnügten sich mit einer Kiste mit Werkzeug zum Türen öffnen.

#Einbruch: In der vergangenen Nacht wurde in die #Feuerwache_Schöneberg eingebrochen. Betroffen sind die Bereiche der #BF als auch #FF. Mehrere Fahrzeuge und Räumlichkeiten wurden durchwühlt und Materialien entwendet. Spurensicherung und polizeiliche Ermittlungen laufen derzeit. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 30, 2023

„Die Berliner Feuerwehr darf nicht das Materiallager für die Organisierte Kriminalität sein“, beklagt Landesvorstand Oliver Mertens von der Gewerkschaft der Polizei. Die Alarmtechnik sei veraltet. Vielerorts reiche es aus, einen Schraubenzieher dabei zu haben. „Wir brauchen eine flächendeckende Ausstattung aller Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen mit moderner Alarm-, Video- und Sicherheitstechnik.“ Die Sicherheit staatlicher Liegenschaften sollte wieder in staatliche Hände gegeben werden, sagt er. „Wir haben zahlreiche verwendungseingeschränkte Kollegen, die mit entsprechender Fortbildung sowie angemessener Ausstattung die Sicherheit auf den Wachen massiv erhöhen würden.“