Eine eskalierende Abi-Feier in Moabit und ein hammerschwingender Mann in Wilmersdorf

Polizisten sichern Projektile auf dem Gehweg: Am Dienstagabend wurde in der Neuendorfer Straße in Spandau ein Mann niedergeschossen und schwer verletzt. Der Hintergrund ist unklar.

Am Sonntag entwendete ein Mann in einer Tankstelle in Waidmannslust ein Getränk aus dem Kühlschrank. Als der Verkäufer ihn ansprach, drohte der Dieb ihm mit einem spitzen Gegenstand und ging weg. Dann kam er wieder, tränkte den Ärmel seines ausgezogenen Sweatshirts mit Benzin aus einer Zapfsäule und entzündete es. Er versuchte, mehrere Zapfsäulen in Brand zu setzen, was misslang. Nun griff er sich einen Feuerlöscher und versuchte, damit die Hintertür der Tankstelle aufzubrechen, wodurch der Löscher entleert wurde. Polizisten nahmen den 36-Jährigen fest und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik.

Bei einer Razzia an 14 Orten beschlagnahmten Polizisten und Zöllner am Montag mehr als 2,5 Tonnen unversteuerten Wasserpfeifentabak. Sechs Männer sind verdächtig, den selbst zusammengerührten Tabak verkauft zu haben. So entgingen dem Finanzamt mehr als 100.000 Euro.

Am Dienstag eskalierte in Moabit eine Abi-Feier. Gegen 2 Uhr wurde die Polizei zur Straße Alt-Moabit gerufen, weil ein 22-Jähriger die Wachmänner angepöbelt hatte. Diese erteilten ihm und seinem ebenfalls pöbelnden 17-jährigen Bruder Hausverbot. Als die Polizei eintraf, war die Party beendet. Die Stimmung der rund 100 Gäste auf dem Gehweg war laut Polizei „aggressiv aufgeladen“. Es kam zu Rangeleien und Festnahmen, ein Polizeiauto wurde beschädigt, acht Beamte wurden verletzt. Zwei 17-Jährige wurden festgenommen und später ihren Müttern übergeben.

Messerangriffe gibt es jeden Tag. Nehmen wir den Mittwoch: In Rummelsburg wurde ein 36-Jähriger durch Stiche verletzt. Einem 23-Jährigen wurde im U-Bahnhof Hermannplatz ein Stich zugefügt. Am Alex saß eine 45-jährige Frau telefonierend auf einer Bank, als ein Mann sie aufforderte, das Telefonat zu beenden. Die Frau ignorierte ihn, der Mann zog ein Messer und drohte ihr. Polizisten entwaffneten den betrunkenen Mann.

Ebenfalls am Mittwoch lief ein Mann einen Hammer schwingend durch Wilmersdorf. Im Preußenpark ging er mit dem Hammer auf Polizisten los. Er wurde entwaffnet, festgenommen und kam in eine Psychiatrie.

Zum Schluss eine gute Nachricht – nämlich eine Festnahme: Ein 16-Jähriger hatte am Freitagmorgen in Neukölln mehrere Autoscheiben eingeschlagen. Polizisten erwischten ihn.