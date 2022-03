Manche sagen diese Woche: Wir sind bereits im Frühling. Das ist nicht ganz falsch: Denn der Frühling hat meteorologisch bereits am 1. März begonnen, und kalendarisch wird das Ganze am Sonntag nachgeholt – exakt um 16.33 Uhr.

Aber das, was gemeinhin unter Frühling verstanden wird, ist ein klein wenig anders: Denn es ist eher die Zeit, in der sich die Natur verwandelt. Zuerst ist da diese Welt in Grau und Schwarz-Weiß. Unzählige kahle Baumstämme stehen in den Berliner Parks herum und sehen recht trostlos aus. Doch irgendwann entfalten sich überall zarte Blätter und die Welt sieht wieder grün und frisch aus. Das ist der wahre Frühling.

Das, was wir jetzt haben, sind zaghafte Vorboten. Jetzt ist noch Zwischenzeit. Es ist eine jener Wochen, die eigentlich eine ganz eigene Jahreszeit sind. Sie könnte Winter-Sommer heißen. Denn morgens, wenn wir die Kinder zur Schule bringen, sind es gerade mal drei oder vier Grad über dem Gefrierpunkt. Also gefühlter Winter. Manchmal steigt sogar noch Dampf aus den Mündern wie bei Frost. Doch schon ein paar Stunden später, wenn denn die Sonne scheint, wirkt der Tag geradezu sommerlich. Nicht unbedingt auf dem Thermometer, aber vom Gefühl her. Das ist ganz klassisch in solchen Übergangszeiten: Die Kälte und die Wärme werden als extrem wahrgenommen.

Nun zeigt sich, wer mutig ist und wer feige. Wer ein hartgekochtes Ei ist und wer ein weiches. Ich gehöre zu den Weicheiern. Ich friere schnell, trage T-Shirt, Hemd, Fleece-Jacke und Winterjacke. Auch die meisten anderen Eltern stehen mit dicken Schals oder Mützen vor der Schule. Aber eben nicht alle.

Es gibt da einen Mann, der ganz anders ist als die anderen. Wir in dicker Wintertracht, er in Sommerkleidung. Ungelogen: flache Sportschuhe, T-Shirt, kurze Hose. Lachend bringt er sein Kind in die Schule, und als wir ihn fragen, ob er nicht friert, dreht er sich kurz um, macht zwischen Daumen und Zeigefinger eine winzige Lücke und sagt: „Ein ganz klein wenig.“

Dann steigt er auf sein Rad und fährt lächelnd davon – und wir frieren noch mehr in unseren dicken Klamotten. Wegen seiner schwarzen Haare und seiner dunkleren Haut rätseln wir, woher er oder seine Vorfahren wohl stammen und sind schnell bei den üblichen Vorurteilen. „Irgendwo aus dem Süden“, sagt der eine. „Aber im Süden ist es doch warm“, sagt die andere. Der Nächste sagt: „Vielleicht stammt er aus dem Himalaja.“

Gute Idee. Von uns aus gesehen wäre das Süden, von Indien aus aber Norden. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Genau wie bei der Temperatur: Wir empfinden drei Grad plus als kalt, er kennt auch 30 Grad minus.