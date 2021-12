Es gab selten so viel Aufregung um Waffeln, Käsekuchen und Kaffee. Mitten in der vierten Corona-Welle und parallel zu den Debatten über weitere Kontaktbeschränkungen verschenken zwei Cafés in Berlin Kaffee an Ungeimpfte. „Gratis-Kaffee für Ungeimpfte“, versprach der Käsekuchenladen San Sebastian in Charlottenburg Ende November in einem Beitrag auf Instagram. Am Dienstag zog dort dann die Café-Kette WonderWaffel nach, die sieben Filialen in Berlin hat. Es gebe Kaffee für Ungeimpfte, stand fett auf einem Foto-Beitrag.