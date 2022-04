Gleise vor den Galeries Lafayette und dem Hotel Westin Grand! In der Diskussion über die Zukunft der Friedrichstraße in Mitte trumpft ein früherer Manager der Deutschen Bahn aus Berlin mit einem interessanten Vorschlag auf. „Da gehört eine Verlängerung der Straßenbahn mit kurzen Haltepunktabständen her, dann kommt wieder Leben in die ‚Bude‘“, schreibt Peter Debuschewitz, einst DB-Konzernbevollmächtigter für das Land Berlin, bei Facebook. „Wie in Karlsruhe zum Beispiel. Da fährt die Tram durch die Fußgängerzone – und zwar ganz langsam. Mal anschauen!“ Bisher wird nur der Nordteil der Friedrichstraße bis kurz jenseits des Bahnhofs von der Straßenbahn erschlossen.

Die Idee zeigt: Der autofreie Abschnitt zwischen der Leipziger und der Französischen Straße inspiriert zum Nachdenken. Wie soll es weitergehen mit dem Teilstück, das seit Ende August 2020 Schauplatz eines umstrittenen Experiments ist? Das wird auch bei den Unternehmen diskutiert, die sich in diesem Teil des historischen Stadtzentrums angesiedelt haben und den Verkehrsversuch an jedem Arbeitstag im Blick haben.

Kommentar: Die verkehrsberuhigte Friedrichstraße ist ein absoluter Reinfall

Leinemann Partner Rechtsanwälte, Berlin Ralf Leinemann: „Es ist spürbar gefährlicher.“

Prof. Dr. Ralf Leinemann, Rechtsanwalt, Gründer und Eigentümer der Kanzlei Leinemann Partner Rechtsanwälte:

„Die Friedrichstraße hat mit der jetzigen Lösung nichts gewonnen. Anstelle der vorher dort fahrenden Autos ist nun in der Straßenmitte eine Fahrradautobahn entstanden, auf der die Radfahrer gefühlt schneller fahren als vorher die Autos. Da die Radfahrer nicht mehr von Ampeln gestoppt werden, sind sie vielfach über die gesamte Strecke mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs, bleiben oft nicht innerhalb der Markierungen, biegen unvermittelt und ohne Handzeichen in Seitenstraßen ab oder von Seitenstraßen ein und sind dadurch für die Fußgänger vollkommen unberechenbar. Es ist spürbar gefährlicher als vorher, die Straße zu überqueren, sodass viele wie früher nur den Gehweg benutzen und die Straßenseite auch nicht wechseln. Für Fußgänger kommt einfach kein entspanntes Gefühl auf. In den Seitenstraßen hingegen ballt sich der Ladeverkehr. Viele Ortsunkundige verfangen sich in den zu Sackgassen abgebundenen Straßen und verstopfen diese zusätzlich. Die große Anzahl von Büros und in der Gegend ansässigen Unternehmen benötigt jedoch Zufahrtsmöglichkeiten für geschäftliche Besuche und Termine. Immerhin ist die Gegend eine Top-Büroadresse – und soll es auch bleiben.“

Leinemann Partner Rechtsanwälte, Berlin Frank Weuthen: „Gut gemeint, schlecht gemacht.“

Frank Weuthen, Rechtsanwalt:

„Hat der Verkehrsversuch die Lage verbessert? Auf keinen Fall. Alle Fahrzeuge, die früher über die Friedrichstraße fuhren, quetschen sich jetzt über den Gendarmenmarkt. Dadurch fährt kein einziges Auto weniger durch die Stadt. Die Straßen rund um die Friedrichstraße sind verstopft und es ist viel schlimmer als vorher.

Gibt es negative Effekte? Anlieferungen sind unmöglich geworden. Mandanten/Kunden können nicht mehr vor der Tür parken. Dadurch haben Geschäfte deutlich weniger Umsatz. Wie ich das Erscheinungsbild bewerte? Gut gemeint, schlecht gemacht. Man fühlt sich, als wenn man auf einer Straße sitzt. Das hat mit Verweilen und Gemütlichkeit nichts zu tun. Die Sperrung sollte sofort aufgehoben werden. Die Gefahr durch die schnellen Radfahrer ist mindestens genauso hoch wie durch die Pkw.

Wie sollte die weitere Entwicklung aussehen? Rückbau der Sperrung. Gleichzeitige Nutzung der Friedrichstraße durch Autofahrer und Fahrradfahrer. Einrichtung einer schmalen Fahrradspur links und rechts der Straße.“

Leinemann Partner Rechtsanwälte, Berlin Moritz Schmidt: „Eine spürbare Verbesserung.“

Moritz Schmidt, Kanzleimanager:

„Die Umwandlung der Friedrichstraße in eine Fahrradstraße ist eine spürbare Verbesserung. Der hier vorher herrschende Lärmpegel ist um ein Vielfaches gesunken, was das Arbeiten in einem an der Straße gelegenen Büro sehr viel angenehmer macht. Insgesamt erhöht sich die Lebensqualität durch die Abwesenheit von Lärm und Autoabgasen, da auch bessere kulinarische Angebote auf und an der Straße stattfinden und die Straße so (eher) zum Verweilen einlädt.

Im Sinne des momentanen Zeitgeistes und zur Bewältigung der unstreitig vorherrschenden Klimakrise halte ich es für unerlässlich, die Innenstädte für Autos unattraktiver zu gestalten, um die Menschen zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zu bewegen. Fahrradfahren ist hier tatsächlich sehr viel angenehmer geworden. Andere europäische Hauptstädte wie Amsterdam oder Kopenhagen können hier als Vorbild dienen. Insbesondere kurze Autofahrten (wie etwa der innerstädtische Weg zur Arbeitsstelle oder zum Shopping) tragen erheblich zum schädlichen Kohlendioxid-Ausstoß bei. Zudem hat sich die Gefährdung für die sich hier bewegenden Passanten durch Verkehrsunfälle erheblich verringert.

Ich denke nicht, dass etwaig sinkende Kundenzahlen der Geschäfte in dem betroffenen Teil der Friedrichstraße vornehmlich auf die Fahrradstraße zurückzuführen sind. Vielmehr setzt sich ein seit Jahren zu beobachtender bedauerlicher Trend im Einzelhandel fort und wurde durch die anhaltende Pandemie noch befeuert.“