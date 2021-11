Berlin- Fünf neue U-Bahn-Strecken sollen zügig geplant, die Gebühren für Anwohner-Parkausweise erhöht und die Planungen für den Straßen-Lückenschluss zwischen Marzahn und Köpenick beschleunigt werden. Vorgesehen ist auch, dass die Seilbahn zu den Gärten der Welt in Marzahn mit BVG-Fahrkarten genutzt werden kann. Wohnviertel werden mit Kiezblocks von Durchgangsverkehr befreit, im Berliner Nahverkehr soll auf allen Linien ein Fünf- oder Zehnminuten-Takt gelten. Darauf und auf viele weitere Maßnahmen haben sich SPD, Grüne und Linke während ihrer Koalitionsgespräche verständigt. Die Mobilitätsthemen, die Rot-Grün-Rot in den kommenden Jahren in Angriff nehmen sollen, füllen ein buntes Sammelsurium auf 16 Seiten.

Nach knapp zweitägigen Verhandlungen präsentierten Franziska Giffey (SPD), Bettina Jarasch (Grüne) und Klaus Lederer (Linke) ihre Ergebnisse am Freitagabend im Hotel Mercure Moa in Moabit. „Die Mobilität war eines der schweren Kapitel“, sagte Giffey. Während der Gespräche, die am Mittwochabend begannen, traten immer wieder Meinungsverschiedenheiten zutage.

Mit der U-Bahn nach Pankow Kirche und zum Flughafen BER

In der Diskussion um den Ausbau des U-Bahn-Netzes haben sich die Sozialdemokraten nun durchgesetzt. „Wir wollen den U-Bahn-Ausbau voranbringen“, sagte Franziska Giffey. Für fünf Projekte sollen Nutzen-Kosten-Untersuchungen durchgeführt werden. „Auf deren Grundlage wollen wir in die Planung einsteigen“, sagte sie. Fertige Pläne wiederum seien wichtig, um bei Bund Zuschüsse zu beantragen, die bis zu 90 Prozent der Baukosten decken können. Natürlich werde es noch Jahre dauern, bis die Strecken fertig werden. „Aber wir müssen irgendwann anfangen“, so Giffey.

Die SPD-Landesvorsitzende nannte die Streckenverlängerungen von Pankow nach Pankow Kirche (Linie U2), von der Krumme Lanke zum Mexikoplatz (U3), von Rudow zum Flughafen BER, vom Rathaus Spandau nach Heerstraße Nord (beide U7) sowie von Wittenau ins Märkische Viertel (U8). „Den Bewohnern des Märkischen Viertels wird seit 40 Jahren ein U-Bahn-Anschluss versprochen, sagte Giffey. „40.000 Menschen würden davon profitieren“, sagte sie.

Bei den Grünen gab und gibt es immer wieder Kritik an den U-Bahn-Plänen der Sozialdemokraten, die nun ihren Willen bekommen. Angesichts knapper Planungsressourcen dürfe sich Berlin nicht verzetteln, heißt es. Anders als mit neuen U-Bahn-Tunneln am Stadtrand ließe sich die Mobilitätswende besser mit dem Bau neuer Straßenbahnstrecken in dicht besiedelten Innenstadtgebieten besser voranbringen.

Naturschützer warnen vor Kahlschlag in der Wuhlheide

Aber auch das Berliner Straßenbahn-Netz soll wachsen, sagte Linken-Politiker Klaus Lederer am Freitagabend nach den Koalitionsgesprächen. Während der nun begonnenen Legislaturperiode sollen zum Beispiel die angekündigten Strecken zum Ostkreuz, vom Hauptbahnhof zum U-Bahnhof Turmstraße (deren Bau bereits begonnen hat) oder von Pankow nach Weißensee fertiggestellt werden, sagte er. Lederer betonte, dass dafür zusätzliche Planungskapazitäten geschaffen werden müssten.

Konsens unter den Parteispitzen ist nun auch, dass die Vorbereitungen zum Bau der Tangentialverbindung Ost, kurz TVO, ebenfalls vorangetrieben werden sollen. „Wir wollen das Projekt beschleunigen und zügig in Szene setzen“, sagte Linken-Politiker Lederer am Freitagabend. Die Planungen für den Straßen-Lückenschluss zwischen Marzahn und Köpenick, der benachbarte Wohngebiete in Biesdorf entlasten soll, laufen schon seit Jahren, wurden aber immer wieder geändert. Naturschützer kritisieren, dass für den vierspurigen Straßenbau in der Wuhlheide viele Bäume fallen müssten. Allerdings soll die neue Nord-Süd-Verbindung im Osten Berlins auch eine breiten Radweg bekommen und von einer „Nahverkehrstangente“ in Form einer S-Bahn-Strecke entlang des Berliner Außenrings begleitet werden - was nun bekräftigt wurde.

Gebühren für Anwohnervignette sind „verschwindend gering“

Für den Ausbau des Nahverkehrs soll eine zusätzliche Geldquelle erschlossen werden – das ist seit Langem Konsens unter den drei Parteien. Welche das sein aber im Einzelnen wird, bleibt aber weiterhin unklar. Von der Grünen-Forderung, dass alle Berlin-Touristen ein Ticket für Bahn und Bus kaufen sollen, war am Freitag keine Rede mehr – schon gar nicht von einer City-Maut, wie sie Experten fordern, aber schon im bisherigen Senat skeptisch gesehen wurde. Über die dritte Finanzierungssäule, die dem Nahverkehr neben Tariferträgen und Landeszuschüssen Spielraum für Investitionen verschaffen soll, müsse man sich noch verständigen, sagte Grünen-Spitzenfrau Bettina Jarasch am Freitagabend.

Als eine Möglichkeit nannte Franziska Giffey die Gebühren für Anwohnerparkausweise. Mit nicht einmal einem Euro pro Monat (20,40 Euro für zwei Jahre) sei der Preise der Parkvignetten „verschwindend gering“, so die SPD-Politikerin. „Das muss angepasst werden.“ So ließen sich zusätzliche Einnahmen generieren, die dem Nahverkehr zugutekommen sollen.

Allerdings müsste der Tarif „mit Augenmaß und sozialverträglich“ angehoben werden, betonte Giffey. Konkrete Summen nannte sie nicht. „Viele Berliner sind auf ihr Auto angewiesen“, darauf müsse Rücksicht genommen werden. Berufstätige, die ihr privates Kraftfahrzeug benötigen, dürften nicht zu stark belastet werden, sekundierte Klaus Lederer.

Der Linken-Politiker wiederholte eine Forderung, die von der Linken schon mehrmals erhoben – aber immer wieder von der Deutschen Bahn (DB) zurückgewiesen wurde. „Der Senat soll in Gespräche mit dem Bund eintreten, die S-Bahn in Berliner Landeseigentum zu überführen“, bekräftigte Lederer Freitagabend. Franziska Giffey gab sich allerdings zurückhaltend. „Darüber werden wir noch sprechen“, sagte die Sozialdemokratin. In „laufende Prozesse“ soll nicht eingegriffen werden. Sie meinte offenbar das Vergabeverfahren für die S-Bahn-Linien auf der Stadtbahn und in Nord-Süd-Richtung.

Planungen für neue Nord-Süd-S-Bahnstrecke sollewn weitergehen

Die Mobilitätswende müsse auch die Berliner Außenbezirke erreichen, betonte Grünen-Spitzenfrau Bettina Jarasch. „Wir brauchen bessere Verbindungen am Stadtrand und wollen die Verbindungen ins Umland deutlich verbessern.“ Für mehrere Projekte, die zum Ausbauprogramm i2030 gehören, sollen die Planungen fertiggestellt werden, damit Geld beim Bund beantragt werden kann. Jarasch nannte den Wiederaufbau der Stammstrecke der Heidekrautbahn nordöstlich von Berlin, die Wiederinbetriebnahme der 1980 stillgelegten Siemensbahn von Jungfernheide nach Gartenfeld, die S-Bahn Spandau-Nauen und die Verlängerung der S75 von Wartenberg zur Schönerlinder Straße.

Die Potsdamer Stammbahn, die einst durch den Berliner Südwesten über Potsdam nach Griebnitzsee führte, soll Teil des Deutschlandtakts werden, so Jarasch. Was bedeutet, dass der neue Senat die jahrelange Diskussion mit Brandenburg mit einem Votum für einen Neubau als reguläre Bahnstrecke entscheiden will. Bisher gab es in Berlin auch Stimmen für den Bau einer S-Bahn auf dieser Verbindung.

Auch in ein innerstädtischen S-Bahn-Projekt soll Bewegung kommen. Es geht um den Bau eines zweiten Nord-Süd-S-Bahn-Tunnels. Die Vorbereitungen waren ins Stocken gekommen, nachdem Befürchtungen laut geworden waren, dass der Tunnelbau das Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma beeinträchtigen könnte. Nach der langen Debatte „wollen wir nun ins Tun kommen“, sagte Bettina Jarasch am Freitagabend. Das Mahnmal soll „so wenig wie möglich“ beeinträchtigt werden. Die Planungsvariante 12h, bei der eine Tunnelröhre das Reichstagsgebäude westlich und die andere das Bauwerk östlich umfahre, sollte weiter verfolgt werden.

Im Land Brandenburg und in den Außenbezirken sollten zudem zusätzliche Park-and-Ride-Plätze entstehen, so die Politikerin. Mehr Expressbuslinien und ein Rufbussystem sollten den Berliner Nahverkehr ergänzen. Überall in Berlin müsse ein „Hauptstadt-Takt“ gelten, so Grünen-Politikerin Jarasch: „Ein Fünf-Minuten-Takt in dicht bebauten, ein Zehn-Minuten-Takt in weniger dicht bebauten Gebieten.“

Klimastraßen und verkehrsberuhigte Bereiche

Jarasch sprach auch von einer „Verkehrswende von unten“. Der Senat werde Bezirke unterstützen, wenn sie Kiezblocks zur Vermeidung von Durchgangsverkehr, temporäre Spielstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche sowie Straßen durch Entsiegelung zu „Klimastraßen“ umgestalten wollen. Der Ausbau des Radwegenetzes soll beschleunigt werden - das gelte auch für die geplanten Radschnellverbindungen.

SPD-Frau Giffey nannte ein weiteres Projekt außerhalb der Berliner Innenstadt, für das sich Bürger und Politiker aus Marzahn-Hellersdorf eingesetzt hatten - unter andere deer Linken-Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg. „Wir wollen die Seilbahn zu den Gärten der Welt ins Berliner Nahverkehrsnetz überführen“, sagte Giffey. Die derzeit noch privat betriebene Strecke, auf der keine Fahrkarten des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) gelten, über den Kienberg sei als Querverbindung wichtig. Sie werde das Berliner Nahverkehrsnetz aufwerten. Kritiker bezweifeln dagegen, dass die Seilbahn wirklich gebraucht wird. Doch letztlich war der Druck im Bezirk einfach zu stark.