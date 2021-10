Berlin - Berlin bleibt eine peinliche Posse erspart. Die Serienlieferung der neuen S-Bahn hat begonnen – aber es drohte aus mancherlei Gründen die Situation, dass die Wagen monatelang ungenutzt herumstehen müssen, bis sie endlich Fahrgäste befördern dürfen. „Das wäre absurd“, sagte Jens Wieseke vom Berliner Fahrgastverband IGEB. Jetzt haben die bundeseigene S-Bahn Berlin GmbH und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg dem Vernehmen nach eine Lösung gefunden, die der Region den erzwungenen Stillstand erspart. Absehbar ist, dass die nächsten Exemplare der neuen S-Bahn-Generation, die von Fahrgästen und Personal gute Noten erhält, früher in den Einsatz gelangen.

Lob vom Fahrgastverband – das kommt nicht oft vor. In diesem Fall macht die IGEB, die sich als kritische Instanz sieht, jedoch eine Ausnahme. „Die neue S-Bahn ist ein Gewinn für die Region“, sagte Verbandssprecher Wieseke, nachdem die ersten Züge in der Neujahrsnacht auf der Linie S47 zwischen Hermannstraße und Spindlersfeld den Betrieb aufgenommen hatten.

Das erste Serienfahrzeug wurde am 20. Oktober abgenommen

Es wäre eine Übertreibung, wenn man die im bahntypischen Blau bezogenen Sitze als gut gepolstert bezeichnen würde. Bahnfans diskutierten nicht immer wohlwollend über die kantige glatte Front der Züge, Spitznamen wie „Rollendes iPad“ und „Brotkasten“ machen die Runde. Doch unterm Strich dominieren positive Wertungen. Bei Befragungen lobten Fahrgäste zum Beispiel die Laufruhe. Wenn nicht gerade andere Reisende lärmen, kann es in den Wagen während der Fahrt so still sein, als ob der Zug noch steht.

Dass die Fahrzeuge klimatisiert und übersichtlich sind, wurde ebenfalls auf der Haben-Seite vermerkt. Auch das Fahrpersonal hat wenig auszusetzen. Es gebe noch „einige Software-Themen“, sagte ein S-Bahner. „Doch anders als andere Neubaufahrzeuge haben Siemens und Stadler ein gutes Produkt abgegeben.“ Darum der Wunsch: mehr davon!

Die jeweils fünf Zwei- und Vier-Wagen-Züge, die am 1. Januar im Südosten Berlins auf der S47 den Betrieb aufnahmen, sind Vorserienfahrzeuge. Inzwischen ist die Serienproduktion bereits in vollem Gang. Nach und nach treffen neue Wagen bei der S-Bahn ein, die sie erst einmal in ihren Standorten Wannsee und Grunewald abstellt. „Ich kann bestätigen: Das erste Fahrzeug wurde erfolgreich abgenommen“, sagte Stadler-Sprecher Silja Kollner der Berliner Zeitung. Die Abnahme des Vier-Wagen-Zugs, der die Nummer 484 008 trägt, fand am 20. Oktober statt. Vier weitere Serienfahrzeuge sind inzwischen ebenfalls bei der S-Bahn angekommen.

„Es ist schon verrückt, welche absurden Argumente gebracht werden“

Schon seit längerem beschlossen ist, dass die neuen Züge auf der S47 eingesetzt werden. Dort lösen sie die Vorserienfahrzeuge ab, die dann erst einmal von dort abgezogen und auf den neuesten Stand gebracht werden. Doch was passiert mit den Serienzügen, die dann eintreffen? Die Gefahr bestand, dass sie erst einmal mehrere Monate lang pausieren müssen, ohne sich im Fahrgasteinsatz nützlich machen zu dürfen. Denn der Verkehrsvertrag, den Berlin und Brandenburg mit der S-Bahn GmbH abgeschlossen haben, legt den Start der nächsten Betriebsstufe auf den 1. Juli des kommenden Jahres fest. Erst dann, im Sommer 2022, kommt zum bisherigen Einsatzgebiet, der S47, die S46 zwischen Westend und Königs Wusterhausen dazu. Bis dahin: Pause. Warten. Stillstand.

Die Termine im Vertrag seien nun einmal Bestandteile des Vertrags, darauf aufbauend habe man kalkuliert und gerechnet, teilte Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese (Grüne) dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im September mit. Wenn ältere Fahrzeuge früher abgestellt würden, wäre das „nicht nachhaltig“, weil diese Züge mit Geld der Länder ertüchtigt worden seien. Nicht zuletzt würden die neuen Wagen das Ende ihrer Lebensdauer früher erreichen, wenn sie vorzeitig in den Einsatz kämen.

„Fahrzeuge altern durch herumstehen mehr als durch fahren“, entgegnete der Berliner SPD-Abgeordnete Sven Heinemann. „Das Land hat keinen Nachteil, wenn die Neubauzüge früher zum Einsatz kommen. Vielmehr wird der S-Bahnverkehr früher attraktiver und so ein Beitrag zur Stärkung des Nahverkehrs erbracht. Es ist schon verrückt, welche absurden Argumente gebracht werden und wie lange herumdiskutiert wird. Das Land könnte einfach grünes Licht geben.“

In der Ausschreibung der Superlative sind Bewerbungen bis Dienstag möglich

Aber jetzt haben die Diskussionen offenbar doch noch zu einem Ergebnis geführt – und zwar zu einem guten. Nach Informationen der Berliner Zeitung sollen die Serienfahrzeuge nicht herumstehen, sondern nach der Abnahme zügig in den Betrieb kommen. „Nach und nach werden sie auf der Linie S45, die den Bahnhof Südkreuz mit dem BER verbindet, eingesetzt“, sagte ein S-Bahner. In diesem Jahr geht es los. Auf der Flughafenstrecke waren neue Züge schon mal aushilfsweise unterwegs. Im Gegensatz können weitere Wagen des zweitältesten S-Bahn-Typs in die Werkstatt gebracht werden. Die Baureihe 481, die bisher auf der S47 rollt, wird beim Projekt Langlebigkeit für die nächsten zehn Jahre fit gemacht.

Erst kürzlich wurde die Flotte wieder dezimiert: Am Freitag prallte ein Zug dieses Typs auf der S3 nach Erkner gegen Wildschweine, die auf den Gleisen unterwegs war.

Der Verkehrsvertrag für die neuen S-Bahnen, die der Baureihe 483/484 angehören, sichert den Betrieb auf dem Ring und im Südosten. Wie berichtet wurde nun auch der Verkehr auf den Ost-West- und Nord-Süd-Linien ausgeschrieben. Bis Dienstag können Interessenten, die sich an dem milliardenschweren Vergabeverfahren beteiligen wollen, ihre Angebote einreichen. Dem Vernehmen nach wird ein Unternehmen, das die Deutsche Bahn, Siemens und Stadler gegründet haben, auf jeden Fall eine Offerte abgeben. Auch der Fahrzeughersteller Alstom plant dies. Ob es weitere Bewerber geben wird, ist ungewiss. „Echter Wettbewerb sieht anders aus“, sagte ein Beobachter.