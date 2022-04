In Berlin dürfen Kunden seit Freitag wieder ohne Maske einkaufen gehen. Wie gehen Verbraucher:innen und Mitarbeiter:innen des Einzelhandels damit um? Die Berliner Zeitung hat sich unter anderem auf der Einkaufsmeile Schloßstraße umgesehen. Dort ist die Unsicherheit noch groß. Der überwiegende Teil trägt weiterhin freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung.

„Es ist ein merkwürdiges Gefühl, dass die Kunden wieder ohne Maske ins Geschäft kommen dürfen. Man weiß ja nicht, ob nicht doch mal jemand mit einem Schnupfen seine Brötchen holt“, sagt die Mitarbeiterin einer Bäckerei in einer Seitenstraße der Schloßstraße. Sie selbst trägt weiterhin ihre OP-Maske hinter dem Ladentresen, weil sie sich noch nicht sicher fühlt, wie sie betont. Die Infektionszahlen seien viel zu hoch.

In einem Supermarkt auf der Schloßstraße tragen nur zwei Kunden keine Maske an diesem Montagmorgen. Die anderen etwa 20 Kunden und Kundinnen tragen sogar FFP2-Masken. Warum? „Ich habe noch große Angst, mich mit Corona zu infizieren“, sagt eine Rentnerin in der Frischeabteilung. Sie fände es gut, wenn der Mund-Nasen-Schutz weiterhin freiwillig getragen werde und man aufeinander Rücksicht nehme. „Es gibt ja auch viele ältere und kranke Menschen, die einkaufen gehen müssen“, sagt sie.

Sogar auf der Einkaufsstraße selbst tragen einige Kunden ihre Masken. In einer Apotheke unterhalten sich zwei Frauen über die Abschaffung der Maskenpflicht. „Gerade hier kommen viele Menschen rein, die ihre Viren verbreiten. Ich frage mich, warum Apotheken nicht mit Arztpraxen gleichgesetzt werden. Denn dort muss man ja auch seine Maske weiterhin tragen“, sagt die Kundin.

Handelsverband begrüßt freiwilliges Maskentragen

Sie würde sich freuen, wenn ihre Kunden auch in Zukunft freiwillig ihre Maske tragen würden, erzählt eine Mitarbeiterin eines Kosmetikgeschäfts. „Ich möchte aber auch, dass respektiert wird, wenn ich ohne Mund-Nasen-Schutz einkaufen gehe. Schließlich ist das jetzt wieder erlaubt, und ich bin sehr froh darüber, dass ich wieder besser atmen kann“, sagt eine jüngere Kundin. Sie wünsche sich grundsätzlich mehr Verständnis füreinander. Wenn es Menschen gebe, die noch unsicher seien, sollten diese ihre Maske weiterhin tragen, das sei nun eine individuelle Entscheidung.

Auch Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, beobachtet noch eine große Verunsicherung und begrüßt das Verantwortungsbewusstsein der Berliner:innen. „Wir begrüßen es ausdrücklich, dass viele ihre Masken noch freiwillig tragen“, erklärt er der Berliner Zeitung. Wer dies tue, schütze sich und andere Menschen. In Asien sei das Tragen von Masken ein Ausdruck der Höflichkeit. „Wenn wir klug sind, sollten wir uns in die gleiche Richtung entwickeln“, so Busch-Petersen.

Der Berliner Apothekerverband rät ebenfalls zum freiwilligen Tragen der Maske: „In Apotheken gehen einerseits Menschen ein und aus, die sich angeschlagen oder krank fühlen. Zugleich suchen regelmäßig Menschen aus bestimmten Risikogruppen die Apotheke auf – etwa chronisch kranke Menschen oder Menschen mit Tumorerkrankungen. Daher bitten viele Berliner Apotheken ihre Patientinnen und Patienten, auch weiterhin eine Maske in der Apotheke zu tragen“, teilte Sprecher Stefan Schmidt auf Anfrage der Berliner Zeitung mit.

Sie fühle sich erleichtert, dass sie bei der Arbeit keine Maske mehr tragen muss, sagt dagegen die Mitarbeiterin eines Kinos im Berliner Umland. „Ich habe abends oft Kopfschmerzen gehabt, wenn ich nach Hause gekommen bin“, sagt sie. Für sie sei das Ende der Maskenpflicht eine Befreiung. Vor allem müsse sie nun nicht mehr permanent kontrollieren, ob sich ihre Kunden an die Vorschriften halten.