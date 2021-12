Curry ohne Darm. Ringbahn ohne Ticket. Party ohne Ende. In Berlin geht vieles ohne. Aber die Hauptstadt ohne Berliner? Das gab es bisher nur sieben Wochen lang im März 2020, im ersten Corona-Lockdown. Und im zweiten, der von Mitte Dezember 2020 bis Mai 2021 dauerte.

In dieser Zeit hat es den Stadtführer und Hobbyfotografen Sascha Wendling nachts oft nicht in seinem Bett gehalten. „Ich musste raus. Musste in meine Stadt, sie neu erkunden, sie in ihrer Stilllegung bestaunen und die Nächte festhalten“, schreibt Wendling im Vorwort zu seinem Bildband „Locktown, die Hauptstadt“, der gerade erschienen ist. Eine Stadt, die von einer Pandemie zum Innehalten gezwungen wird, und ein Mann, den die Sorge um seine berufliche Zukunft in Bewegung hält – aus dieser Problem-Kombination heraus ist der Band voller Fotos der „Locktown“ Berlin entstanden, das Dokument einer verrückten Zeit.

Sascha Wendling Friedrichstraße/Mittelstraße.

Endlich ungestört die Kamera aufbauen. Lange Belichtungszeiten, ohne dass einer durchs Bild latscht – das ist die gute Seite des Stillstands. Auf seinen Streifzügen begegnet Sascha Wendling kaum jemandem. Nicht auf dem Hauptbahnhof, der sein Gerippe aus Stahlstreben über Leere wölbt, nicht auf dem Alexanderplatz, der jetzt den Tauben gehört, die kaum noch was zu fressen finden.

Sascha Wendling Rathausbrücke. Das Berliner Schloss.

Eine magische Nacht im Schnee hat sich tief ins Gedächtnis des Fotografen gebrannt. „Es ist eine meiner schönsten Nächte während der Corona-Zeit, und alles schreit: Schau hin. Berlin ist wunderschön und leer und so wird es nie wieder sein. Nie wieder wird die Schneedecke das Licht so reflektieren, dass die Kolonnaden aus Gold zu sein scheinen.“

Auf „seiner“ Museumsinsel, wo Wendling sonst als Stadtführer ganz in seinem Revier ist, veredelt der Schnee die unwirkliche Situation, in der sich die Stadt befindet. Wo sonst das Leben tobt, herrscht Stille, die man erst einmal aushalten muss.

Sascha Wendling Bodestraße. Alte Nationalgalerie.

Die 95 Bilder, oft in Schwarz-Weiß, werden von Zitaten aus der Pandemie-Zeit flankiert. Ernste wie auch heitere Äußerungen, von denen einige schon jetzt legendär sind. Angela Merkels „Die Lage ist ernst, nehmen Sie sie auch ernst“ etwa oder Jens Spahns Spruch vom Verzeihen. Oder die kluge Beobachtung des Schauspielers Bjarne Mädel: „Also, wenn immer nur alle meckern, können wir so was wie Corona eben nicht mehr machen.“

Manche der Wort-Bild-Kombinationen sind geradezu genial. Dann zum Beispiel, wenn der Schauspieler Kida Ramadan zitiert wird mit dem Satz: „Ich habe dieses Drecksvirus von Anfang an respektiert.“ Und auf der Seite nebenan der Berliner Dom trutzt. Das entfaltet eine ganz eigene Wucht.

Sascha Wendling Willy-Brandt-Straße. Bundeskanzleramt.

Ein Kapitel im Buch ist geschlossenen Cafés und Restaurants gewidmet. Durch die Fensterscheiben hat Wendling auch seine Stammkneipe Gaffel Haus fotografiert. „Das war ein sehr emotionaler Moment“, sagt der gebürtige Kölner. Keiner wusste, wie es weitergeht, ob man bald wieder zusammensitzen würde, ob alle, die man lieb gewonnen hatte, den Lockdown überstehen würden.

Kollateralschäden in der Gastronomie

In den verlassenen Gasträumen von Einstein, Sophieneck und StäV wird besonders sichtbar, welche Kollateralschäden die Pandemie hinterlässt. Im Hotel Westin Grand stapeln sich mitten im Entree Matratzen. Man hat sich nicht einmal mehr Mühe gegeben, den Ausnahmezustand zu kaschieren.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Sascha Wendling mit seinem Fotoband.

Jetzt – das Buch ist frisch erschienen, die erste Auflage fast verkauft – tummeln sich am Hackeschen Markt wieder Touristen. Gäste fotografieren sich vor den bunten Wandmalereien im Hof des Hauses Schwarzenberg. Im Hackeschen Hof sind die ersten Mittagsgäste eingekehrt.

Die Stadt regt sich wieder, sehnt sich nach Glanz. Noch trägt sie Maske. Aber wenn es nun schon einen Bildband über die Pandemie gibt, dann haben wir das Schlimmste vielleicht schon hinter uns?

Der Bildband „Locktown, die Hauptstadt“ ist im Goldelse Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro. Das Buch ist auf der Webseite des Verlags erhältlich, in der Tucholsky Buchhandlung oder in der Buchhandlung Hundt Hammer Stein. In allen anderen Buchläden kann man es bestellen.