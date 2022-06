In Neukölln soll ein Wohlfühlort für obdachlose Berliner entstehen. Mit 16 Appartements und einer Begegnungsstätte. Das Diakoniewerk Simeon, eine Einrichtung des Kirchenkreises Neukölln, plant auf einem Grundstück an der Ecke Schillerpromenade/Allersstraße ein neues dreistöckiges Gebäude.

Das Konzept: Menschen dauerhaft von der Straße holen und sie in die Gesellschaft integrieren. Insbesondere Frauen sollen dort einen Schutzraum erhalten. Das Projekt ist bislang einmalig in Berlin.

„Für obdachlose Menschen wird noch immer zu wenig getan in Berlin“, sagt der Armutsbeauftragte des Diakoniewerks Simeon und Kirchenkreises Neukölln, Thomas de Vachroi. „Diese Menschen müssen wieder einen Ort haben, wo sie sich wohlfühlen und ankommen können.“

Das Obdachlosenprojekt ist sozusagen aus der Not heraus entstanden: Das Diakoniewerk Simeon unterhält seit 1984 die Tee- und Wärmestube in der Weisestraße 34 in Neukölln. Menschen von der Straße können in dem ehemaligen Ladenlokal etwas essen, duschen, neue Kleidung bekommen und auch über ihre Sorgen sprechen. Doch der Platz auf 90 Quadratmetern reicht für bis zu 80 Menschen am Tag nicht mehr aus. „Wir können das in diesen Räumen nicht mehr leisten“, sagt de Vachroi. Die Armut in Berlin sei in den vergangenen zehn Jahren größer geworden.

Auch die Corona-Krise habe einiges dazu beigetragen. „Es wenden sich immer mehr Hartz-IV-Empfänger an uns, die vorher noch mitten im Leben standen“, erklärt de Vachroi. Sie fühlten sich mit ihrer Situation allein und hätten keinen Ansprechpartner. Ein weiteres Problem, so de Vachroi, sei, dass der Mietvertrag nur bis 2025 befristet sei und es keine Garantie gebe, dass die Tee-und Wärmestube an der Weisestraße bleiben kann.

Zwischen drei und vier Millionen Euro soll der Bau kosten

Die Vertreter des Kirchenkreises Neukölln wollen das neue Obdachlosen-Projekt deshalb zügig umzusetzen. „Wir wollen bis Ende 2024 fertig werden“, erklärt Geschäftsführerin Marion Timm der Berliner Zeitung. Bislang warten sie nur noch auf die Baugenehmigung. Zwischen drei und vier Millionen Euro soll der Bau im Schillerkiez voraussichtlich kosten. Einen Großteil finanziere der Kirchenkreis, für den Rest würden noch Sponsoren gesucht, sagte de Vachroi.

Geplant ist im Erdgeschoss ein Begegnungscafé mit Essensversorgung sowie sanitäre Anlagen zum Duschen und Wäsche waschen, ein Raum für die medizinische Versorgung, eine Kleiderkammer und ein fachliches Beratungsangebot. In den beiden Obergeschossen sollen 16 Einzimmerappartements mit Küche und Bad entstehen, zwei sollen als vorübergehende Notwohnungen genutzt werden. Frauen sollen einen gesonderten Wohnbereich erhalten.

Der Name steht auch schon fest: „Tee- und Wärmestube Plus“ soll die Herberge für Menschen ohne festen Wohnsitz heißen. „Wir haben es bewusst nicht Obdachlosenzentrum genannt, weil wir an unserem bisherigen erfolgreichen Konzept der Tee- und Wärmestube festhalten wollen und es lediglich erweitern werden“, so Unglaube.

„Wir wollen keinen Luxuspalast mit goldenen Wasserhähnen dort hinsetzen, aber es soll auch ein würdevoller Ort für die Menschen sein, die bei uns wohnen können“, sagt der zweite Geschäftsführer des Diakoniewerk Simeon, Oliver Unglaube, der im Unternehmen für die Finanzen zuständig ist.

Sabine Gudath Auf diesem Grundstück soll das Haus für Obdachlose entstehen.

Der Unterschied zu anderen Berliner Obdachlosenprojekten ist, dass die Mieter langfristig bleiben können und gleich das gesamte Beratungsangebot und die medizinische Versorgung mit im Haus haben. „Housing First Berlin“ bietet zwar bereits ein ähnliches langfristiges Wohnungsangebot an, basierend auf der amerikanischen Sozialpolitik. Aber dort leben die ehemals Obdachlosen in ihren Wohnungen in verschiedenen Mehrfamilienhäusern in der ganzen Stadt verteilt und werden regelmäßig von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter besucht. „Die sehr erfolgreiche Modellphase von Housing First Berlin hat gezeigt, dass dieser Ansatz nicht nur funktioniert, sondern eine Lücke im bereits sehr differenzierten Angebot der Berliner Wohnungsnotfallhilfe schließt“, sagt Susanne Gerull, Professorin der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, die das Projekt gemeinsam mit ihren Studierenden begleitete und hierzu auch einen Evaluationsbericht veröffentlichte.

„Leuchtturmprojekt“ für andere Bezirke

Ihr Konzept soll keine Konkurrenz zu anderen Angeboten darstellen, sondern eher ein „Leuchtturmprojekt“ werden. „Wünschenswert wäre, wenn wir auch andere Bezirke für unser Vorhaben begeistern könnten“, sagt Geschäftsführer Oliver Unglaube. Der Zeitpunkt sei jetzt genau richtig, ergänzt Thomas de Vachroi, „da sich die EU-Führungsspitzen beim Sozialgipfel in Porto gerade darüber einig waren, die Armut in Europa bis 2030 bekämpfen zu wollen.“

Auch Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) lobte das Vorhaben bereits öffentlich auf Instagram und sagte der Berliner Zeitung: „Mit der Tee- und Wärmestube Plus wird Menschen, die obdachlos sind, für eine gewisse Zeit ein Zuhause gegeben und sie werden durch verschiedene Angebote zurück ins Leben begleitet.“ Das neue Haus im Neuköllner Schillerkiez solle ein Ort der Hoffnung, der Hilfe und der Zuversicht werden. Solche Projekte bräuchten wir in unserer Stadt, um Obdachlosigkeit zu überwinden.

Ein wichtiger Ansatz des Diakonie-Projektes ist die Eigenverantwortung der obdachlosen Menschen zu stärken. Die Bewohner erhalten einen Mietvertrag und auch ein Klingelschild an der Tür. Sie dürfen länger bleiben. „Vor allem sollen sie sich bei uns geborgen fühlen und jemanden haben, mit dem sie reden können“, sagt Thomas de Vachroi. Er hofft jetzt auf einen zügigen Baustart.