Nach dem Motzstraßenfest und dem CSD Berlin ist nun auch das LesBiSchwules Parkfest Friedrichshain nach zwei Pandemiejahren zurück und soll am heutigen Sonnabend ab 15 Uhr auf dem Gelände des Freiluftkinos Friedrichshain stattfinden. Das schön-versöhnliche Motto in diesem Jahr lautet „Hallo Familie“.

Das mittlerweile von der AWO organisierte Parkfest hat eine lange Tradition in Berlin.

Das LesBiSchwule Parkfest fand zum ersten Mal 1998 im Rahmen der Feiern zum 150. Jubiläum des Volksparkes in Friedrichshain statt. Damals noch organisiert von der Gleichstellungsbeauftragten des Bezirkes Friedrichshain und dem Unterausschuss LesBiSchwule Kommunalpolitik in der Bezirksverordnetenversammlung, wurde es noch am Schwanenteich veranstaltet, mittlerweile steigt die Park-Party auf dem Gelände des Freiluftkinos und beendet traditionell mit einem großen Programmteil die Pride-Feierlichkeiten des Sommers.

Klaus Wowereit als Schirmherr

Genau wie der CSD Berlin ist es den Initiatoren wichtig, dass das Fest nicht nur als reine Partyveranstaltung verstanden wird, sondern eben getragen wird von Forderungen nach Gleichberechtigung LGBT-Community und dem Wunsch nach einem Ende der Diskriminierung aller Minderheiten:

„Die Arbeiterwohlfahrt SpreeWuhle e. V. als Veranstalterin will mit dem stadtweit bekannten Event nicht nur Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*Menschen, sondern alle interessierten Bürger*innen ansprechen, um mit den Mitteln von Kultur und Information Menschen miteinander ins Gespräch kommen zu lassen und Vorurteile abzubauen. Die Initiativgruppe LesBiSchwules Parkfest bestehend aus Vereinen und interessierten Bürger*innen und dem Bezirksamt verbindet mit dem diesjährigen Fest folgende Forderungen: die konsequente Gleichstellung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft, das Adoptionsrecht für Schwule und Lesben, die Novellierung des Transsexuellen-Gesetzes in Form eines Transgender-Gesetzes, kein Zwang zur Geschlechtsanpassung bei intersexuell geborenen Kindern, die Durchsetzung der vollständigen Gleichberechtigung von Frauen und Männern, den Ausbau der Förderung von Aufklärungs- und Anti-Diskriminierungsarbeit und die Anerkennung von Homosexualität als Asylgrund", so die Veranstalter in ihrer Erklärung zum diesjährigen Parkfest. Schirmherr ist übrigens der Regierende Bürgermeister a.D., Klaus Wowereit.

Das vollständige Programm findet man hier: www.parkfest-friedrichshain.de/parkfest-2022. Beginn ist 15 Uhr, das Fest endet gegen 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.