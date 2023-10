Einseitige Solidarität? Auch die Menschen in Gaza sind Opfer der Hamas

Er hätte sich gewünscht, dass sich „die gleiche Elite und die Teilnehmenden der Kundgebung auch mit den palästinensischen Opfern solidarisch erklärt“. Das sagt Ármin Langer, ein jüdischer Soziologe, der nach einigen Jahren in Berlin inzwischen in Florida in den USA lebt, in einem Interview mit der Berliner Zeitung. Doch das sei „leider nicht passiert. Wenn Unschuldige sterben, muss die Empathie für alle gelten“. Langer spricht über die Kundgebung, die am Sonntag vor dem Brandenburger Tor in Berlin stattfand, mehr als 10.000 Menschen versammelten sich, um gegen Terror und Antisemitismus zu protestieren.



Wenn er recht hätte, wäre das in der Tat schwer zu ertragen. Ich weiß nicht, ob die ganze Kundgebung aus Berlin am Wochenende nach Florida übertragen wurde. Aber ich war dort – und ich habe viele Redner über Gaza sprechen hören, über die Zivilisten dort, über ihr Leid.