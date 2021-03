Berlin - Der Berlin-Boom ist vorerst gestoppt. Während die Einwohnerzahl der Bundeshauptstadt zu Beginn der vergangenen Dekade noch um 40.000 bis 50.000 Personen jährlich zulegte, lebten nach Angaben des Amts für Statistik Ende 2020 gerade mal 467 Personen mehr in Berlin als Ende 2019. Das heißt, im Corona-Jahr ist Berlin praktisch nicht mehr gewachsen. Der Einwohnerzuwachs blieb damit deutlich hinter den Erwartungen aus der Bevölkerungsprognose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zurück, die für das vergangene Jahr noch ein Wachstum von rund 22.500 Personen angenommen hat. Für das erste Halbjahr 2021 wird erwartet, dass die prognostizierte Zahl des Einwohnerzuwachses um weitere rund 7500 Personen unterschritten wird.

Auf der Senatssitzung am Dienstag wurde erörtert, welche Schlüsse aus der Entwicklung zu ziehen sind. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte nach der Sitzung, alle im Senat gingen davon aus, dass es nach der Corona-Zeit wieder eine positive Entwicklung geben werde, also einen stärkeren Einwohnerzuwachs. „Die Meinungen gehen auseinander bei der Frage, ob wir Effekte nachholen werden“, sagte Müller. Weil die Einschätzung dazu Auswirkungen auf anstehende Investitionen haben könnte, warnte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) davor, Mittel zu kürzen. „Einer Investitionsbremse erteile ich eine klare Absage“, sagte er. „Schon aufgrund des gigantischen Investitionsstaus, den wir vor uns herschieben, wäre das ein absolut falsches Signal“, so der Senator. „Die Bauwirtschaft war und ist während der Corona-Krise der stabile Wirtschaftsfaktor in unserer Stadt.“ Ursache für die derzeitige Stagnation der Berliner Bevölkerung sei die Corona-Pandemie. „Sobald diese überwunden ist, werden wir wieder Zuzug erleben, voraussichtlich wird die Entwicklung sogar nachgeholt“, so der Senator.