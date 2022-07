Nun hat es doch noch geklappt: In der Biesdorfer Oberfeldstraße wurden endlich die ersten drei Straßenlaternen mit Ladepunkten für Elektroautos aufgerüstet. Insgesamt sollen bis Oktober zunächst 200 Laternen an insgesamt 49 Straßen in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf umgebaut werden. Weitere 800 Ladepunkte werden folgen.

Die Ladepunkte entstehen innerhalb des Forschungsprojekts „ElMobileBerlin“, für dessen Umsetzung das Berliner Unternehmen Ubitricity die Ausschreibung gewonnen hatte. Das 2008 gegründete Start-up hatte die Laternen-Lader bereits 2012 entwickelt und inzwischen in Großbritannien schon mehr als 5000 Straßenlampen aufgerüstet. In der Heimatstadt Berlin kam Ubitricity allerdings nie über knapp drei Dutzend „Test-Laternen“ hinaus.

Das sollte sich mit dem Forschungsprojekt ändern. Allerdings ergab sich bald, dass die durchaus bewährte und bestechend simple Ubitricity-Lösung mit der Kompliziertheit deutschen Eichrechts und deutscher Einbaunormen nicht zu vereinbaren war. So verlangten hiesige Behörden etwa ein Display an der Laterne, während den Briten das Smartphone genügt, um Preis und Stromfluss anzuzeigen.

In der Folge musste der Auftrag neu ausgeschrieben werden. Ubitricity entwickelte zusammen mit der ebenfalls aus Berlin stammenden Firma Ebee ein neues Produkt für den deutschen Markt, das nun an die Laterne angedockt werden muss. Ende Oktober 2021 war die Lösung einsatzbereit, Ubitricity bewarb sich erneut und bekam den Zuschlag für die Installation von zunächst 200 Ladepunkten. Im März war alles auf dem Weg. „Ende Juni werden die 200 Punkte installiert sein“, hieß es seinerzeit bei Ubitricity. Doch dann verzögerte es sich erneut. Corona sei der Grund gewesen, heißt es.

Nun können Elektroautos also an den ersten drei Laternen aufgeladen werden. 3,7 Kilowatt Leistung hat eine solche Ladestation. Etwa vier Stunden sind somit nötig, um genug Strom für 100 Kilometer zu bekommen. In der Regel wird der E-Mobil-Eigner sein Auto aber über Nacht an die Laterne anschließen, wenn der Platz davor nicht gerade blockiert ist. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Ladesäulen ist der Parkraum neben der Lade-Laterne nicht für E-Mobile reserviert.

Sind die ersten 200 Ladepunkte installiert, sollen weitere 800 Laternen aufgerüstet werden. Dafür bekam die Berliner Senatsverkehrsverwaltung eigenen Angaben zufolge gerade den Förderbescheid vom Bund, der das insgesamt etwa sieben Millionen Euro teure Forschungsprojekt komplett finanziert.

Tatsächlich werden auch diese 1000 Ladepunkte in Berlin dringend benötigt. Aktuell stehen in der Stadt laut Bundesnetzagentur insgesamt 1898 Ladepunkte zur Verfügung. Bundesweit gibt es derzeit 60.443. Da es in Berlin derzeit etwa 20.000 reine Elektroautos gibt, müssen sich hier etwa zehn Autos einen Ladepunkt teilen. Zählt man die Plug-in-Hybridfahrzeuge hinzu, kommen in Berlin 21 E-Autos auf einen Ladepunkt.

In diesen Straßen von Marzahn-Hellersdorf werden bis Oktober Ladepunkte an Laternen montiert:

· Adele-Sandrock-Straße

· Allee der Kosmonauten

· Althansweg

· Erich-Baron-Weg

· Grabensprung

· Lemkestraße

· Lenbachstraße

· Liebensteiner Straße

· Linderhofstraße

· Lübzer Straße

· Märkische Allee

· Mark-Twain-Straße

· Maxie-Wander-Straße

· Oberfeldstraße

· Otto-Nagel-Straße

· Parchimer Straße

· Pekrunstraße

· Pilgramer Straße

· Pilsener Straße

· Rudolf-Leonhard-Straße

· Ruhlsdorfer Straße

· Schönagelstraße

· Schrobsdorffstraße

· Schwarzwurzelstraße

· Tangermünder Straße

· Teterower Ring

· Wuhletalstraße

Und hier in Steglitz-Zehlendorf

· Alsheimer Straße

· Alt-Lankwitz

· Am Großen Wannsee

· Am Waldfriedhof

· Anhaltiner Straße

· Berlepschstraße

· Beymestraße

· Dillgesstraße

· Eiswaldtstraße

· Geraer Straße

· Herrfurthstraße

· Hohentwielsteig

· Liebenowzeile

· Lippstädter Straße

· Moltkestraße

· Mörchinger Straße

· Orlamünder Weg

· Sophie-Charlotte-Straße

· Stewardstraße

· Taylorstraße

· Wichurastraße

· Windsteiner Weg