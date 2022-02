Weitere Polizeiwachen, Elektroschocker und Videoüberwachung: Die größte Oppositionspartei im Berliner Abgeordnetenhaus bringt sich für die bevorstehende Legislaturperiode in Stellung. In den kommenden Wochen will die CDU einen Gesetzentwurf für ein neues Polizeigesetz vorlegen. Das sagte der neue innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Frank Balzer, der Berliner Zeitung.

Das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz (Asog) soll dahingehend überarbeitet werden, dass Polizisten der breite Einsatz des sogenannten Tasers ermöglicht wird. Die sogenannten Distanz-Elektroimpulsgeräte befinden sich seit Jahren im Probelauf. Der Taser verschießt kleine an Drähten hängende Pfeile, die sich in der Kleidung festhaken. Mittels Stromstößen kann so eine Muskelkontraktion ausgelöst werden, die den Betreffenden kurzzeitig lähmen.

Christian Schulz Frank Balzer, früher Bürgermeister von Reinickendorf, ist jetzt innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus.

Nachdem der Taser beim SEK erprobt wurde, begann die Polizei 2017 in zwei ihrer Abschnitte einen drei Jahre währenden Testlauf, der bis Ende 2021 verlängert wurde. Achtmal benutzten Polizisten das Gerät im vergangenen Jahr. Die SPD will den Probelauf verlängern, Grüne und Linke sind dagegen. Sie halten das Gerät für zu gefährlich und verweisen auf Todesfälle in den USA.

Anders die CDU, die den dauerhaften Einsatz des Gerätes im Probebetrieb für rechtlich gar nicht zulässig hält und den Einsatz im Gesetz festschreiben will. „Der Taser ist das mildere Mittel als die Schusswaffe und kann die Lücke zwischen Pfefferspray und Schusswaffe schließen“, sagt Frank Balzer, der neue innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus. „Schon das Ziehen des Tasers sorgt dafür, dass Menschen Widerstandshandlungen aufgeben.“

Riesige Pensionierungswelle und marode Polizeidienststellen

Nach wie vor beklagen die Christdemokraten den Personalmangel bei der Berliner Polizei. SPD, Grüne und Linke wollen 700 Stellen bei der Polizei schaffen. Das wären in dieser Legislaturperiode 140 pro Jahr – zu wenig, wie Frank Balzer findet. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn mit den Geburtsjahrgängen 1960 bis 1964 kommt eine riesige Pensionierungswelle auf die Polizei zu.“ Balzer verweist auf „unvorstellbar viele Überstunden“, die zum Beispiel Beamte der Bereitschaftspolizei haben. „Viele könnten monatelang zu Hause bleiben, was zeigt, dass wir zu wenig Personal haben.“ Permanent müssten die Polizeiabschnitte Abschnittshundertschaften bilden. „Das heißt: In den Abschnitten bleibt die Basisarbeit liegen.“

Druck machen will die CDU auch beim Thema marode Polizeidienststellen. Erst kürzlich sorgte Polizeipräsidentin Barbara Slowik für Empörung, als sie einräumte, dass sich die Sanierung der Dienststellen weiter verzögere. „Die als Erstes geplanten Sanierungen der Berliner Schulen sind in der vergangenen Legislaturperiode noch nicht fertig geworden, daher muss die Polizei noch etwas warten“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

„Kein Bürgermeister würde es akzeptieren, wenn seine Mitarbeiter unter solchen Bedingungen arbeiten, wie die Polizei“, sagt Balzer, der lange Jahre in Reinickendorf Bezirksbürgermeister war. Der Sanierungs- und Investitionsstau bei der Polizei wird vom Senat auf 1,25 Milliarden Euro beziffert. Für Sanierungen sind in den Haushaltsentwurf nur 33,5 Millionen eingeplant.

„Mit dieser Entscheidung zeigt sich, welchen Stellenwert die Beschäftigten der Berliner Polizei und die innere Sicherheit bei diesem Senat haben“, sagt denn auch Bodo Pfalzgraf, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Und er zählt auf: „Teilweise sind Fenster so marode, dass sie dauerhaft versiegelt werden müssen. Sanitäranlagen, die teilweise so veraltet sind, dass sich nur Stadthistoriker freuen würden. Trinkwasserleitungen, die immer wieder bedenkliche Schadstoffwerte aufzeigen. Büroräume mit Schimmelbildung, die versiegelt werden und wochenlang nicht zu nutzen sind. Wegen eklatanter Sicherheitsmängel von Dienstgebäuden dringen regelmäßig Kriminelle ein und können Beweismittel und Spuren vernichten.“

Mit Kleckereien wie in den vergangenen fünf Jahre sei es nicht getan, sagt auch Frank Balzer. Er erwartet, dass SPD-Innensenatorin Iris Spranger „unverzüglich“ einen verbindlichen Sanierungsplan vorlegt. „Die Wertschätzung der Polizisten ist beim jetzigen Senat nicht besonders ausgeprägt“, sagt er. Einsparpotenziale sieht der Verwaltungsfachmann und frühere Bürgermeister unter anderem bei den vielen Doppelzuständigkeiten von Bezirken und Senatsverwaltungen.