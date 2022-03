Berlin - Unglaublich, aber wahr: Teslas Gigafactory bei Berlin wird an diesem Dienstag eröffnet. Nach gut zwei Jahren Bauzeit. Eröffnung heißt: In Grünheide rollen Autos vom Band. Produktion! Und das ist offenbar ein Ereignis mit staatstragender Bedeutung, Kanzler Olaf Scholz und andere Polit-Promis haben sich angesagt – Wirtschaftsminister Robert Habeck, der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke … Werbewirksam wird Tesla-Chef Elon Musk die ersten in seiner Autofabrik produzierten Model Y an Kundinnen und Kunden übergeben. Ein Stück elektromobile Zukunft für Deutschland!

Musk ist unverwundbar, nichts blamiert ihn

Elon Musk hat es uns gezeigt. Mit dem umständlichen Genehmigungsrecht in Deutschland, den Bedenken wegen der Umwelt- und vor allem Grundwasserbelastung, mit gewerkschaftlichen und all den anderen politischen Besorgnissen hielt sich der Amerikaner nicht lange auf. Äußerst robust räumte er alle Befürchtungen zur Seite, lachte das Wasserthema zum Beispiel einfach weg, indem er bei einem Pressetermin auf die vielen Bäume ringsum zeigte: Schauen Sie doch, das ist hier keine Wüste. Mit nur 20 Teilgenehmigungen errichtete Musk sein Werk. Aber seine Kraftmeierei und Kaltschnäuzigkeit sind nicht alles.

Man mag Musk wegen seiner erratischen Ein- und Ausfälle unterhaltsam, überschätzt oder brandgefährlich finden, wegen seiner Twitter-Tiraden, seiner Corona-Verharmlosung, seiner Bitcoin-Eskapaden oder seines turbulenten A-Promi-Daseins in den internationalen Klatschspalten: Musk ist sich dieser, sein Gegenüber in jedem Fall irritierenden Wirkung bewusst und spielt mit ihr souverän. Und manchmal lässt er auch seinen brutalen Ernst erkennen: „Ich habe Elektroautos neu erfunden und ich schicke Menschen in einer Rakete zum Mars. Dachtet ihr wirklich, ich sei ein gemütlicher, normaler Kerl?“

Das sagte Musk, nur nebenbei bemerkt, bei einem Auftritt als Stand-up-Comedian in der amerikanischen Comedyshow „Saturday Night Live“. Mal so dahingefragt: Wann hat es zuletzt einen deutschen Dax-Vorstand als Comedian in einer Comedyshow gegeben? Musk befindet sich nicht zuletzt wegen seiner ungezügelten Lust an der schnellen, auch mal peinlichen, beleidigenden oder schlicht unsinnigen Grenzüberschreitung in einem beneidenswerten, da unverwundbaren Zustand: Weil man ihm alles zutrauen darf, kann ihn nichts mehr blamieren.

Am 4. März erhielt Tesla dann endlich die Gesamtgenehmigung für das Werk in Grünheide. Die etwa 400 Auflagen wollte man in zwei Wochen abarbeiten … Und wenn nicht? Egal!