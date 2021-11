Berlin - Das Mahnmal „Gleis 17“ am S-Bahnhof Grunewald erinnert an die Berliner Juden, die in der Nazi-Zeit von hier in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Etwa 300 Meter von dem Mahnmal entfernt will die Moses-Mendelssohn-Stiftung in den nächsten Jahren einen Gedenk-Campus mit einem Dokumentationszentrum und rund 160 Apartments für Studenten errichten. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat am Dienstag den ersten Schritt für das Projekt getan und die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Das berichtete Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) bei einer Vorstellung des Projekts im Rathaus.

Else-Ury-Campus soll der Wohn- und Gedenkort heißen. Damit erinnert die Moses-Mendelssohn-Stiftung an die Kinderbuchautorin Else Ury (1877–1943), Verfasserin der Kinderbuchreihe „Nesthäkchen“. Else Ury war im Alter von 65 Jahren von Berlin aus in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort am 13. Januar 1943 ermordet worden. Sie war eine von rund 55.000 Berliner Juden, die vom Bahnhof Grunewald, dem Güterbahnhof Moabit und dem Anhalter Bahnhof in die Konzentrations- und Vernichtungslager transportiert wurden.

Anordnung in der Form eines Dreiecks

Charlotte Knobloch, die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat die Schirmherrschaft über das Projekt am Bahnhof Grunewald übernommen. Am historischen Ort entstehe „eine Einrichtung, die jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und neue Formen des Gedenkens zu entwickeln“, erklärte sie anlässlich des nun erfolgten Planungsschrittes. „Ich kenne die Gedenkstätte von zahlreichen Besuchen und habe mir schon seit Langem gewünscht, dass dort auch eine angemessene und einer breiten Öffentlichkeit zugängliche Kontextualisierung des Ortes angeboten wird.“

Der Else-Ury-Campus soll aus drei Wohngebäuden und einem Dokumentationszentrum bestehen. Das städtebauliche Konzept sieht vor, dass die drei Wohnhäuser mit einer rechteckigen Form in einem Dreieck zueinander angeordnet werden. In ihrer Mitte soll das Dokumentationszentrum seinen Platz finden, das ebenfalls eine dreieckige Form erhält – in Anlehnung an die Form des Davidsterns.

Ausschreibung für Dokumentationszentrum

Während für die drei Apartmenthäuser schon Entwürfe vorliegen, muss die Architektur des Dokumentationszentrums noch festgelegt werden. Laut der Projektbeschreibung soll die Planungsleistung im Dezember ausgeschrieben werden. Im Dokumentationszentrum ist neben Seminarräumen eine Dauerausstellung geplant, die über die Geschichte der Deportation von Berliner Jüdinnen und Juden informiert. Die Ausstellung soll von den Studierenden, die auf dem Else-Ury-Campus wohnen, betreut werden.

Ein Bewerbungskomitee werde die künftigen Bewohner auswählen, sagte Elke-Vera Kotowski, Chefkuratorin der Stiftung. Einziehen sollen sowohl jüdische als auch nicht-jüdische Studierende. Neben der interessierten Öffentlichkeit werden insbesondere Schulklassen als Besucher erwartet. Sie sollen nach dem Besuch am „Gleis 17“ im Dokumentationszentrum vertiefende Informationen erhalten.

Die Wohngebäude sollen eine Fassade aus Holzlamellen erhalten. Um den Aufenthaltsraum eines der Gebäude soll sich ein Band aus Cortenstahl ziehen, auf dem in Spiegelschrift und auf dem Kopf stehend die Deportationsorte aufgeführt sind, die von Gleis 17 angefahren wurden. Die Idee ist, dass das Sonnenlicht durch die ausgestanzten Buchstaben in den Raum fällt und die Wörter, für die Bewohner gut lesbar, auf den Boden des Aufenthaltsraums projiziert werden. Die Holzfassade soll optisch einen Bezug zum alten Baumbestand des Ortes herstellen. Der Cortenstahl mit seiner rötlichen Patina soll an die angerosteten Eisenbahnschienen des Gleis 17 erinnern und zugleich die Mahnung in sich tragen, „dass auf diesem Gleis nie wieder ein Zug fahren wird“, wie es in der Beschreibung heißt.

Fertigstellung bis 2026

Gewürdigt werden soll im Else-Ury-Campus zudem der Einsatz jener Berliner, die in der NS-Zeit jüdischen Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen geholfen haben. Im Außenbereich ist ein „Hain der Menschlichkeit“ geplant, in dem Informationsstelen an den Mut dieser Menschen erinnern. Östlich der Gebäude entsteht ein Ort der Stille, an dem mit größeren naturbelassenen Steinen an die einstigen Deportationsorte in Polen, dem Baltikum, der Tschechoslowakei und der Ukraine gedacht wird.

Die Moses-Mendelssohn-Stiftung will das Projekt bis 2025/2026 fertigstellen. Doch das könnte zeitlich eng werden. Im Bezirk geht man davon aus, dass allein die Arbeiten am Bebauungsplan mindestens drei Jahre dauern, weil noch mehrere Gutachten, etwa zum Lärmschutz, einzuholen sind, wie es am Dienstag hieß. Erst danach kann gebaut werden, was bei einem Projekt dieser Größe normalerweise zwei Jahre dauern würde. Bei Verwendung von Fertigteilen seien die Arbeiten vielleicht auch in einem Jahr zu schaffen, hieß es.