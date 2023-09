Ende eines Europaprojekts: Dem Kulturzug von Berlin nach Polen droht das Aus

Es ist ein ganz besonderer Zug, der am Wochenende Berlin mit Wrocław (Breslau) verbindet. Wer mit ihm in die schlesische Stadt reist, wird für 24,90 Euro pro Weg nicht nur befördert, sondern kann auch Lesungen, Musik und andere Kulturangebote erleben. Doch die achte Saison des etwas anderen Regionalzugs zwischen Deutschland und Polen wird aller Voraussicht nach die letzte sein.

Denn in seiner jetzigen Form ist der Kulturzug gefährdet, warnte Jürgen Murach, der Vizepräsident des Verbands der Deutschen Eisenbahningenieure und Sprecher des Netzwerks Europäisierung der Bahnen. Die Finanzierung ist nur bis zum Jahr 2023 gesichert, bestätigte die Senatsverkehrsverwaltung. Nun gibt es neue Ideen, wie das Projekt am Leben gehalten werden könnte. Vielleicht mit einer Zweigstrecke zur legendären Schneekoppe?

Am 30. April 2016 kommt der Kulturzug erstmals ins Rollen. Von Anfang an wird den Reisenden ein Programm geboten, das während der mehr als viereinhalbstündigen Fahrt für Unterhaltung sorgt. Wer keine Lust darauf hat und lieber seine Ruhe möchte: kein Problem – es wird immer nur einer der beiden Dieseltriebwagen vom Typ Siemens Desiro Classic, die DB Regio auf dieser internationalen Strecke einsetzt, bespielt.

Immer eine Reise wert: Wrocław, das frühere Breslau, prunkt mit einer schönen Altstadt. Einige Hotels in der schlesischen Stadt an der Oder gewähren Fahrgästen des Kulturzugs eine Ermäßigung beim Übernachtungspreis. Imagebroker/imago

Die rollende Kulturstätte ist ein Angebot, das es in dieser Form in Europa kein zweites Mal gibt. „Der Kulturzug leistet einen wesentlichen Beitrag zum Dialog der Städte und zum Zusammenwachsen der deutsch-polnischen Grenzregion und setzt wichtige Impulse bei der kulturellen Zusammenarbeit zwischen Berlin und Wrocław“, erklärt die landeseigene Kulturprojekte Berlin GmbH, die gemeinsam mit einem Kuratorenteam seit 2022 das Programm im Interregio-Express (IRE) nach Polen verantwortet. Das Programm ist im Internet zu finden. Geboten werden etwa Sprachkurse, Vorträge, Workshops, moderierte Gespräche und sogar eine Schreibwerkstatt – viel Kurzweil.

Doch die Finanzierung des einzigartigen Angebots endet in diesem Jahr, und eine Fortführung in der jetzigen Form als eigenständiger internationaler Regionalzug ist ungewiss. „Die Finanzierung des Kulturzuges ist aktuell bis 1. Januar 2024 gesichert“, teilt Constanze Siedenburg aus der Senatsverwaltung für Mobilität mit.

Berlin, Brandenburg und Sachsen zahlen, Polen nicht

Um wie viel Geld geht es? Nach Informationen der Berliner Zeitung kostet das Angebot derzeit jährlich rund 700.000 Euro. Davon entfällt der Großteil auf den Zugbetrieb in Deutschland. Zugfahrten des Regionalverkehrs müssen hierzulande von den Bundesländern bestellt werden. Für die Bezahlung stehen Regionalisierungsmittel des Bundes zur Verfügung. Im Fall des Kulturzugs zwischen Berlin und Wrocław summieren sich die Bestellerentgelte auf rund 600.000 Euro im Jahr.

„Die Kosten der Zugleistung werden im Jahr 2023 von den Ländern Berlin und Brandenburg je zur Hälfte übernommen“, erklärt Siedenburg. Darüber hinaus habe Sachsen eine geringfügige finanzielle Beteiligung in Aussicht gestellt. Denn weil der Kulturzug in Weißwasser (Oberlausitz) hält, profitiert auch der Freistaat Sachsen.

Wer ein Ticket für den Kulturzug besitzt, darf die städtischen Busse und Straßenbahnen in Wrocław kostenlos nutzen. Eine direkte Förderung der öffentlichen Hand gibt es in Polen aber nicht. Das liegt daran, dass der Regionalverkehr dort anders finanziert wird. „In Polen gibt es keine Regionalisierungsmittel und Bestellerentgelte“, erklärt Jürgen Murach. Fahrgeldeinnahmen spielen eine größere Rolle. Dafür ist die Nutzung der Bahntrassen preiswerter als in Deutschland, und die Fahrzeuge werden den beauftragten Zugbetreibern kostenlos zur Verfügung gestellt. Zwar zahlt der Staat auch in Polen Zuschüsse – etwa für die Beförderung von Schülern oder für den Betrieb von Fernzügen in strukturschwachen Regionen. Doch für den Kulturzug gibt es dort keinen Etatposten.

Fernverkehr oder Regionalverkehr? Von der Antwort hängt vieles ab

Auf deutscher Seite wurde von Beginn an kontrovers über die Finanzierung diskutiert – vor allem in der Senatsverkehrsverwaltung. Dort argumentierte das für den Nahverkehr auf der Schiene zuständige Referat C anfangs, dass es sich bei dem Kulturzug um Fernverkehr handele. Für diesen sei der Bund zuständig, hieß es. Mit Unterstützung der damaligen Staatssekretärin Hella Dünger-Löper (SPD) gelang es aber, den Start des Zuges aus einem Etatposten des Grundsatzreferats A zu finanzieren. In diesem Haushaltstitel geht es um interregionale Zusammenarbeit.

Inzwischen sind die anfänglichen Bedenken offenbar wieder aufgeflammt. Das berichtete ein Beteiligter. Während der Steuerungsrunde im August habe der Vertreter der Senatsverwaltung mitgeteilt: „Wir steigen 2024 aus.“



Dagegen hält Jürgen Murach, der das Projekt als Mitarbeiter der Senatsverwaltung lange begleitet hat, die Finanzierung als Regionalverkehr für „sachgerecht“. „Den Kulturzug kann man 2023 bis Cottbus auch mit Fahrausweisen des Verkehrsverbunds VBB und dem Deutschlandtcket benutzen“, argumentiert er. „Der Kulturzug dient daher auch der Entlastung im Regionalverkehr nach und von Cottbus am Freitag und Sonntag.“

Mehr Regionalzüge zwischen Deutschland und Polen

„Die nur betriebswirtschaftlich denkenden Berliner Planer haben Schwierigkeiten, die Bedeutung des Zuges für die deutsch-polnische Verständigung und für den Kulturaustausch zu verstehen“, meint Murach. „Der Kulturzug darf nicht Opfer des ewigen Pingpongspiels zwischen dem Bund und Berlin sein in der Frage, wer für die Gewährleistung des grenzüberschreitenden Verkehrs die Verantwortung trägt. Vorbild ist der Freistaat Bayern, der nach Einstellung des Fernverkehrs Nürnberg–Pilsen ein IRE-Angebot in Fernverkehrsqualität finanziert und bestellt.“

Der Kulturzug wurde einst auch deshalb eingeführt, weil die Route nach der Einstellung des Eurocitys zwischen Berlin und Wrocław 2014 brachlag, rief Verwaltungssprecherin Siedenburg in Erinnerung. Inzwischen gebe es auf dieser Strecke jedoch wieder Fernverkehr. Der Eurocity nach Krakau und Przemyśl wird zum Fahrplanwechsel im kommenden Dezember mit einem weiteren Tageszug ergänzt. Damit nicht genug, sagt Verbundsprecherin Elke Krokowski. „Das Regionalverkehrsangebot zwischen Cottbus und Żagań (Saran) wird ebenfalls ab Dezember 2023 montags bis freitags mit neuen Direktverbindungen aufgewertet, an Wochenenden gibt es schon heute zwei Direktverbindungen pro Tag und Richtung zwischen Forst und Breslau“, berichtet sie.

Mit dem Zug von Berlin ohne Umsteigen ins Riesengebirge

Siedenburg betont, dass die Idee des Kulturzugs auf jeden Fall weiterleben wird. „Zur Weiterführung des Kulturprogramms des Kulturzuges, das sich als vermittelndes und verbindendes Element zwischen unseren Ländern, Sprachen und Traditionen etabliert hat und aus Sicht des Landes Berlin weiterhin angeboten werden sollte, laufen derzeit Abstimmungen zwischen den Ländern, dem VBB und den Eisenbahnverkehrsunternehmen“, berichtet sie. Eine Idee ist, das Kulturprogramm in Eurocity-Züge zwischen Deutschland und Polen zu verlagern. „Das deutsch-polnische Kulturzugprogramm ist kaum noch wegzudenken. Die Länder Berlin und Brandenburg setzen sich daher gemeinsam dafür ein, dieses einzigartige Angebot in veränderter Form fortzuführen.“

Die Schneekoppe im Grenzgebiet zwischen Polen und Tschechien ist die höchste Erhebung des Riesengebirges. Karpacz (Krummhübel) am Fuß des Berges ist voraussichtlich ab Dezember 2023 wieder mit dem Zug erreichbar. Berliner Zeitung

Trotz der Neuerungen sei das Zugangebot zwischen Berlin und Schlesien unzureichend, entgegnet Jürgen Murach. Eine zusätzliche Verbindung werde weiterhin benötigt, sagt er. Murach setzt sich dafür ein, die Route aufzuwerten, indem einer der beiden Triebwagen in Polen ein anderes Ziel ansteuert oder zumindest eine gute Anschlussverbindung eingerichtet wird. „Man sollte 2024 angesichts der Reaktivierung der Bahnstrecke Hirschberg–Krummhübel mit dem Kulturzug auch das Riesengebirge einbinden“, schlägt Murach vor. Das heutige Karpacz liegt am Fuße des mit 1603 Metern höchsten Berges in diesem Gebirge. „Hier sollte man mit der Niederschlesischen Eisenbahn KD, die den Kulturzug in Polen betreibt, ein Konzept entwickeln.“

Unterstützung kommt vom SPD-Abgeordneten Sven Heinemann: „Ich persönlich würde es gut finden, wenn geprüft wird, ob der Kulturzug einmal im Monat die bisherige Strecke wechselt und als Langläufer diese Route über das Dreiländereck und das Riesengebirge wählt: Berlin–Cottbus–Görlitz–Zittau–Liberec (Reichenberg)–Jelenia Góra (Hirschberg)–Wrocław. Vielleicht ist das in sechs bis acht Stunden zu machen.“