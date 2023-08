Endlich Stau! 16 Tonnen Gummibärchen auf der Autobahn

Urlaub ist, wenn viele bis alle rauswollen aus ihrem Betonalltag und rein in die Natur, nur eben nicht auf natürlichen Wegen, nicht zu Fuß zum Beispiel. Die heimische Mischwaldnatur kennt man ja schon. Man will lieber weit und fremd fahren, mehr Löwinnen, weniger Wildschweine wagen. Man nimmt, wegen latenter Flugscham und aus Ermangelung an menschenwürdigen Schienenangeboten, also das Auto und nach drei Runden Kofferraumtetris geht die Klappe auch hoffentlich zu.

Wer das Auto nimmt, und das ist so sicher wie der Austritt aus der Kirche, steht früher oder später im Stau. Erst in der Stadt, dann auf der Autobahn. Falls man Glück hat, leuchtet plötzlich die Warnblinkanlage des Vordermanns auf, was so ziemlich die letzte Geste des Miteinanders ist im Straßenverkehrskampf, und man gibt sie gleich nach hinten weiter.

Dann werden die Erwartungen an ein pünktliches Ankommen kontrolliert heruntergebremst, die Vorfreude auf den ersten Sonnenuntergangsdrink angehalten, während die Wann-sind-wir-endlich-da-und-ist-es-noch-weit-Fragen auf dem Rücksitz eher an Fahrt zunehmen.

Wenn man kein Glück hat und auch noch Pech dazukommt, kann durchaus das passieren, was ein Lastwagenfahrer neulich auf der A4 Richtung Chemnitz erleben musste, kurz nach der Anschlussstelle Meerane, die nur so heißt, als wäre man bereits am Strand und nicht erst in Sachsen. Jedenfalls kam der Kleinbus vor ihm und auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern und Schleudern und fiel letztlich auf die Seite. Genauso erging es dann auch dem Lastwagen nach einem Bremsmanöver.

Nun wäre so ein Autobahnunfall selbst im Sommerlochdeutschland keine berichtenswerte Besonderheit, hätte der Lastwagen nicht eine für die nachfolgenden und bald stundenlang im Stau steckenden Verkehrsteilnehmer verführerische Fracht geladen: Gummibärchen, sechzehn Tonnen Gummibärchen und andere Farbfruchtkombinationen aus dem Hause Haribo, um genau zu sein.

Von B nach C, Ostbesuch, 263 km Berliner Zeitung/Pajović/Amini

Laut Expertenschätzung vor Ort blieben fünf Tonnen in der Plane des Sattelaufliegers, fünf landeten im Seitengraben und der Rest verteilte sich zu einem rutschigen Gummibärenteppich auf dem Asphalt, auf allen drei Spuren. Einerseits entstand dadurch ein Gesamtschaden von 273.000 Euro. Andererseits können Low Hanging Fruits nicht viel tiefer wachsen.

Gummibärchen haben einen hohen Zuckergehalt und aufgrund fehlender Nährstoffe werden sie als ungesund eingestuft. Aber wer will schon eine Gesundheitsdebatte lostreten auf der Autobahn, mitten im Stau, wo Pendler und Urlauber auf jedes Gramm Nervennahrung angewiesen sind, wenn nichts mehr geht, alles steht. Und wer will schon die im Stau stehenden Menschen verurteilen, als sie ihre Fahrzeuge verließen und auf Gummibärenjagd gingen. Frauen sammelten unversehrte Tüten ein, Männer ganze Kartons. Und auf den Rücksitzen begann das große Mampfen und Kauen, das erst mal keine Wann-fahren-wir-endlich-weiter-Fragen mehr zuließ.

Dabei gab es schon mindestens eine. Ist das nicht Diebstahl? Dazu sagte eine Polizeisprecherin: „Grundsätzlich ist das Eigentum desjenigen, der die Fahrt mit dem Lkw beauftragt hat.“ Doch wegen ein paar Tütchen Gummibären werde niemand Anzeige erstatten. Warum auch? Es war zwar ein klebriger Unfall, aber keine Klimaklebeaktion.

In der Kolumne „Ostbesuch“ berichtet Paul Linke alle zwei Wochen aus seinem Zwischenleben in Chemnitz und Umgebung. Sachsen sucks? Von wegen!