Tropft der Schweiß von der Decke, erzeugt das nach Stunden auf der Tanzfläche nur einen Schauer. Allein der Gedanke an in der Hitze kondensierte Körperflüssigkeit würde im Alltag wohl eher Widerwillen auslösen. Tobt der Club, gelten andere Regeln.

Der traditionsreiche Queerclub SchwuZ an der Neuköllner Rollbergstraße möchte die Körperwärme künftig nicht einfach über die Entlüftungsanlagen verpuffen lassen. Die Energie von der Tanzfläche würde das SchwuZ gern zum Heizen nutzen.

Noch sei das Zukunftsmusik, meint SchwuZ-Geschäftsführer Marcel Weber. Es gibt aber bereits ein Konzept dafür. Das schottische Geothermie-Unternehmen TownRock Energy hat im schottischen Glasgow ein Bodyheat – auf Deutsch: Körperwärme – genanntes System im für Partys genutzten Kulturzentrum SWG3 umgesetzt.

Das Prinzip dahinter liegt jeder Wärmepumpe zugrunde. Der Luft wird Wärme entzogen. Bodyheat führt die von der Menschenmenge auf der Tanzfläche erhitzte Luft in dem Glasgower Club über Bohrlöcher in das Erdreich. Der Untergrund kühlt sie und speichert ihre Wärme über Tage.

Die Räume des schottischen Clubs können mit der Körperwärme der Tänzer bei Bedarf gekühlt und geheizt werden. Die Investitionskosten für das neue System betrugen mit rund 350.000 Pfund, umgerechnet circa 400.000 Euro, eine satte Summe.

Marcel Weber führt an einem Nachmittag durch das leere SchwuZ. Ein Regenguss hat den Geschäftsführer des Clubs auf dem Weg überrascht. Der Herbst und damit die im Jahr der kriegsbedingten Energiekrise gefürchtete Heizsaison stehen vor der Tür. Ist jetzt die Zeit für die Investition in eine teure, aber autarke Heizanlage für das SchwuZ?

Ein erstes Treffen mit den Vertretern des Bodyheat-Projekts stehe im Oktober an, erklärt der Geschäftsführer des SchwuZ. Genaue Pläne für eine Umsetzung oder einen Kostenvoranschlag gebe es nicht, meint Weber. „Bis wir an einem Punkt von konkreten Fakten und Zahlen ankommen, dauert es noch eine Weile“, sagt er. Dabei belaste die Energiekrise das SchwuZ schon so sehr wie alle Berliner Clubs.

Energiekrise belastet die Clubs

Ein Hilferuf des Branchenvertreters Clubcommission nach einer Förderstruktur für die Clubs sei im August ungehört verhallt, berichtet Marcel Weber. Derweil stiegen die Preise nicht nur für Energie munter weiter.

Wir kalkulieren jetzt mit mindestens doppelt so hohen Energiekosten. Marcel Weber, SchwuZ-Geschäftsführer

Weber rechnet die Folgen von Energiekrise und Inflation vor. Sein Club verbrauche im Jahr 200.000 Kilowattstunden Strom und 200.000 Megawattstunden Heizenergie. „Wir kalkulieren jetzt mit mindestens doppelt so hohen Energiekosten“, meint Weber. Glück im Unglück habe das SchwuZ zumindest, schildert Weber. Der Club nutze nicht allein mit Gas erzeugte Fernwärme.

Außerdem beziehe das SchwuZ Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien und habe alte Glühbirnen gegen sparsame LEDs ausgetauscht. Auch ohne Bodyheat-System reguliere sich die Heizungsanlage herunter, wenn viele Gäste das Clubinnere aufheizten, erzählt Weber. Doch ein Club lasse sich bei aller Sparsamkeit nicht mit Kerzenschein beleuchten und ohne Soundsystem beschallen. Der Energieverbrauch von Beleuchtung und Sound sei immens, meint Weber.

Wareneinkauf wird für die Clubs teurer

Die Inflation verteuere auch den Wareneinkauf, erklärt Weber. „Wir können die höheren Einkaufspreise nicht einfach an die Gäste weitergeben. Die trinken dann automatisch weniger“, meint der Geschäftsführer.

Die Erwartungen der Berliner Clubs an die kommenden Monate seien nicht nur wegen steigender Energiekosten düster. Sogar das Bier könnte knapp werden, warnen Brauereien. Käme dann noch wegen einer neuen Corona-Welle eine Masken- und Abstandspflicht in Innenräumen hinzu, könnten die Clubs ihren Betrieb einstellen. „Das käme einer Schließung gleich“, meint Weber.

Das SchwuZ hat nicht die Getränkepreise erhöht, sondern an einer anderen Schraube gedreht, um die Einnahmen den steigenden Ausgaben anzupassen: Der Eintritt ist im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um einige Euros teurer geworden. Weber räumt ein, dass ihm das Bauchschmerzen bereitet.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Marcel Weber, Geschäftsführer des SchwuZ

Das SchwuZ gründete sich 1977 als sicherer Ort für queere Menschen, die in anderen Clubs wegen ihrer sexuellen Orientierung Anfeindungen ausgesetzt waren. Die Berliner Clubszene gilt heute als divers. Ein Bedarf für einen sogenannten Safe Space, also einen sicheren Ort für queere Menschen, wie das SchwuZ, bestehe aber nach wie vor, betont Weber. Er fürchtet, dass die Inflation Queere mit niedrigem Einkommen ausschließen könnte.

„Wir stehen vor einer großen Herausforderung“, sagt Weber. Menschen, denen die Eintrittspreise derzeit zu hoch seien, kämen deshalb vor 23 Uhr kostenlos in den Club. Gleichzeitig muss der Geschäftsführer des Clubs auch an seine 120 Mitarbeiter denken. „Sie spüren die erhöhten Nebenkosten ja auch.“

Webers Mittel der Wahl gegen die Zukunftsangst in der Branche lautet: Planungssicherheit. Es müsse bald Klarheit herrschen, auf welche Hilfsprogramme die Clubbetreiber bei einer finanziellen Schieflage Zugriff hätten.

Clubs gelten inzwischen als Kulturstätten

Das Land Berlin und seit dem vergangenen Jahr auch der Bund erkennen Clubs als Kulturstätten an. Eine entsprechende Neufassung der Baunutzungsverordnung durch das Bundesbauministerium lässt allerdings auf sich warten. „Wir haben keine Chance auf Fördermittel für das Bodyheat-System, weil wir auf dem Papier als Wirtschaftsbetrieb gelten“, sagt Weber.

Die Energiekrise könnte nach der Pandemie für kleinere und kommerziell weniger erfolgreichere Clubs ein Nackenschlag zu viel sein, fürchtet Weber. Auch die Zukunft der größeren Clubs sieht er bedroht: „Vielleicht kauft ein Investor das SchwuZ, das Berghain und das SO36. Und alles, was defizitär ist, verschwindet.“